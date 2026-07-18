Исроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилди

·26·Дунё
Исроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилди

17 июль куни Исроил ҳарбийлари Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилгани маълум бўлди. Бу ҳақда мамлакат таълим вазири Рима Карамий баёнот берди.

Унинг сўзларига кўра, ҳарбийлар аввал мактаблардаги жиҳозларни олиб чиқиб, сўнг биноларни портловчи моддалар ёрдамида бузиб ташлаган. Натижада ушбу таълим масканлари уруш давомида вайрон қилинган мактаблар рўйхатига қўшилган.

Карамий халқаро ҳамжамиятни таълим муассасаларини ҳимоя қилиш ва уларга қарши ҳужумларни тўхтатиш учун Исроилга босим ўтказишга чақирди.

ЮНЕСКО маълумотига кўра, июн ойига қадар Ливанда 17 та мактаб бутунлай вайрон бўлган, 100 дан ортиғи зарар кўрган эди. Сўнгги ҳодисадан кейин эса вайрон қилинган мактаблар сони камида 20 тага етди. Можаро оқибатида 500 мингга яқин бола таълим олиш имкониятидан маҳрум бўлгани қайд этилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон АҚШга икки-уч кунлик муддат берди: янги таҳдид янградиЭрон АҚШга икки-уч кунлик муддат берди: янги таҳдид янградиБугун, 17:54Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди мамлакат аҳолисини тозаликка чақирмоқдаҲиндистон Бош вазири Нарендра Моди мамлакат аҳолисини тозаликка чақирмоқдаБугун, 17:28Туркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олдиТуркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олдиБугун, 17:18Ҳиндистонда тимсоҳ 12 ёшли болага ҳужум қилдиҲиндистонда тимсоҳ 12 ёшли болага ҳужум қилдиБугун, 16:53Дунёнинг энг мазали таомлари қайси давлатда? Рейтинг эълон қилиндиДунёнинг энг мазали таомлари қайси давлатда? Рейтинг эълон қилиндиБугун, 16:42Хитойда пляжга 100 мингга яқин ўлик балиқлар чиқиб қолди (видео)Хитойда пляжга 100 мингга яқин ўлик балиқлар чиқиб қолди (видео)Бугун, 14:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?