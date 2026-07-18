Туркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олди

·59·Дунё
Туркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олди

Туркиянинг Маниса вилоятида оилавий жанжал оғир оқибат билан тугади. Маст ҳолатда бўлгани айтилган эркак рафиқаси билан тортишув вақтида унга тан жароҳати етказган.

Маълумотларга кўра, эркак аввал хотинининг бўйнидан бўға бошлаган. Аёл қаршилик кўрсатганидан кейин у рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олган.

Воқеа жойига қутқарув ва ёнғин хавфсизлиги хизмати ходимлари етиб келган. Улар аёлни балкон орқали хавфсиз жойга олиб чиққан.

Жабрланувчи шифохонага етказилган. У ерда шифокорлар операция ўтказиб, узилган бурнини қайта тиклашган.

Ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан эркакка нисбатан жиноят иши қўзғатилган. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди мамлакат аҳолисини тозаликка чақирмоқдаҲиндистон Бош вазири Нарендра Моди мамлакат аҳолисини тозаликка чақирмоқдаБугун, 17:28Исроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилдиИсроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилдиБугун, 17:21Ҳиндистонда тимсоҳ 12 ёшли болага ҳужум қилдиҲиндистонда тимсоҳ 12 ёшли болага ҳужум қилдиБугун, 16:53Дунёнинг энг мазали таомлари қайси давлатда? Рейтинг эълон қилиндиДунёнинг энг мазали таомлари қайси давлатда? Рейтинг эълон қилиндиБугун, 16:42Хитойда пляжга 100 мингга яқин ўлик балиқлар чиқиб қолди (видео)Хитойда пляжга 100 мингга яқин ўлик балиқлар чиқиб қолди (видео)Бугун, 14:087,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилинди7,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилиндиБугун, 13:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?