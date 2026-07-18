Туркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Туркиянинг Маниса вилоятида оилавий жанжал оғир оқибат билан тугади. Маст ҳолатда бўлгани айтилган эркак рафиқаси билан тортишув вақтида унга тан жароҳати етказган.
Маълумотларга кўра, эркак аввал хотинининг бўйнидан бўға бошлаган. Аёл қаршилик кўрсатганидан кейин у рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олган.
Воқеа жойига қутқарув ва ёнғин хавфсизлиги хизмати ходимлари етиб келган. Улар аёлни балкон орқали хавфсиз жойга олиб чиққан.
Жабрланувчи шифохонага етказилган. У ерда шифокорлар операция ўтказиб, узилган бурнини қайта тиклашган.
Ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан эркакка нисбатан жиноят иши қўзғатилган. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…