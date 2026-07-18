Elon Musk 2 триллион параметрли янги сунъий интеллект моделини эълон қилди

·37·Техно
Elon Musk 2 триллион параметрли янги сунъий интеллект моделини эълон қилди

Дунёнинг энг бой тадбиркорларидан бири Elon Musk ўзининг xAI компанияси томонидан ишлаб чиқилаётган янги авлод сунъий интеллект модели ҳақида муҳим маълумотларни очиқлади. Маълум қилинишича, 2 триллион параметрга эга бўлган ушбу янги тил модели ўзининг имкониятлари бўйича ҳозирги Grok 4.5 версиясидан сезиларли даражада ўзиб кетади. Мускнинг таъкидлашича, янги модел келаси ҳафтадаёқ ўқитиш жараёнининг биринчи босқичини якунлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу янгилик технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда, чунки параметрлар сонининг ортиши сунъий интеллектнинг мантиқий фикрлаш, мураккаб масалаларни ечиш ва инсон нутқини тушуниш қобилиятини тубдан яхшилайди. ixbt.com нашрининг ёзишича, Elon Musk янги моделни барча кўрсаткичлар бўйича Grok 4.5 дан устун деб ҳисобламоқда.

Рақобат ва самарадорлик масаласи

Янги моделнинг асосий рақобатчиси сифатида Хитойнинг Мооншот AI компанияси томонидан тақдим этилган Кими K3 модели кўрилмоқда. Кими K3 ҳозирда 2,8 триллион параметр билан дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели ҳисобланади. Бироқ xAI тадқиқотчиси Мин Чойнинг маълумотларига кўра, Мускнинг моделлари ресурслардан фойдаланиш борасида анча тежамкор.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, Кими моделида вазифаларни бажариш xAI архитектурасига қараганда тахминан уч баробар қимматга тушади. Бу эса Elon Musk жамоаси нафақат қувватга, балки иқтисодий самарадорликка ҳам урғу бераётганидан далолат беради. Янги модел Grok 4.5 нинг юқори тезликдаги генерация хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда, сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилади.

Эслатиб ўтамиз, Grok 4.5 модели 2026-йил июль ойи якунларига кўра Лонг-Ҳоризон Терминал-Бенч рейтингида биринчи ўринни эгаллаган эди. Бу xAI компаниясининг қисқа вақт ичида OpenAI ва Google каби гигантлар билан тенгма-тенг рақобатлашиш даражасига чиққанини кўрсатади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай глобал рақобат муҳим, чунки бу сунъий интеллект хизматларининг арзонлашиши ва сифатининг ошишига хизмат қилади.

Ҳозирда xAI жамоаси янги моделни якуний синовлардан ўтказишга тайёрланмоқда. Агар Elon Musk вада қилганидек, янги тизим ҳам тезкор, ҳам ўта ақлли бўлиб чиқса, бу сунъий интеллект бозоридаги кучлар мувозанатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Келгуси ҳафтада кутилаётган биринчи босқич якунлари янги моделнинг реал имкониятлари ҳақида кўпроқ тасаввур беради.

Elon MuskХАИGrokСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Босгаме етти мини-ПК ёрдамида DeepSeek-V3.1 моделини ишга тушириш усулини намойиш этдиБосгаме етти мини-ПК ёрдамида DeepSeek-V3.1 моделини ишга тушириш усулини намойиш этдиБугун, 17:53Apple яна дунёнинг энг қиммат компаниясига айландиApple яна дунёнинг энг қиммат компаниясига айландиБугун, 17:02Хитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқдаХитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқдаБугун, 16:28Ҳиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқдиҲиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқдиБугун, 15:20Роботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиРоботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиБугун, 14:52NASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилдиNASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилдиБугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди