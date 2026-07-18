Elon Musk 2 триллион параметрли янги сунъий интеллект моделини эълон қилди
Дунёнинг энг бой тадбиркорларидан бири Elon Musk ўзининг xAI компанияси томонидан ишлаб чиқилаётган янги авлод сунъий интеллект модели ҳақида муҳим маълумотларни очиқлади. Маълум қилинишича, 2 триллион параметрга эга бўлган ушбу янги тил модели ўзининг имкониятлари бўйича ҳозирги Grok 4.5 версиясидан сезиларли даражада ўзиб кетади. Мускнинг таъкидлашича, янги модел келаси ҳафтадаёқ ўқитиш жараёнининг биринчи босқичини якунлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу янгилик технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда, чунки параметрлар сонининг ортиши сунъий интеллектнинг мантиқий фикрлаш, мураккаб масалаларни ечиш ва инсон нутқини тушуниш қобилиятини тубдан яхшилайди. ixbt.com нашрининг ёзишича, Elon Musk янги моделни барча кўрсаткичлар бўйича Grok 4.5 дан устун деб ҳисобламоқда.
Рақобат ва самарадорлик масаласиЯнги моделнинг асосий рақобатчиси сифатида Хитойнинг Мооншот AI компанияси томонидан тақдим этилган Кими K3 модели кўрилмоқда. Кими K3 ҳозирда 2,8 триллион параметр билан дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели ҳисобланади. Бироқ xAI тадқиқотчиси Мин Чойнинг маълумотларига кўра, Мускнинг моделлари ресурслардан фойдаланиш борасида анча тежамкор.
Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, Кими моделида вазифаларни бажариш xAI архитектурасига қараганда тахминан уч баробар қимматга тушади. Бу эса Elon Musk жамоаси нафақат қувватга, балки иқтисодий самарадорликка ҳам урғу бераётганидан далолат беради. Янги модел Grok 4.5 нинг юқори тезликдаги генерация хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда, сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилади.
Эслатиб ўтамиз, Grok 4.5 модели 2026-йил июль ойи якунларига кўра Лонг-Ҳоризон Терминал-Бенч рейтингида биринчи ўринни эгаллаган эди. Бу xAI компаниясининг қисқа вақт ичида OpenAI ва Google каби гигантлар билан тенгма-тенг рақобатлашиш даражасига чиққанини кўрсатади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай глобал рақобат муҳим, чунки бу сунъий интеллект хизматларининг арзонлашиши ва сифатининг ошишига хизмат қилади.
Ҳозирда xAI жамоаси янги моделни якуний синовлардан ўтказишга тайёрланмоқда. Агар Elon Musk вада қилганидек, янги тизим ҳам тезкор, ҳам ўта ақлли бўлиб чиқса, бу сунъий интеллект бозоридаги кучлар мувозанатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Келгуси ҳафтада кутилаётган биринчи босқич якунлари янги моделнинг реал имкониятлари ҳақида кўпроқ тасаввур беради.
…