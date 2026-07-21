Бир ой вайроналар остида қолган мушук тирик топилди

·71·Дунё
Бир ой вайроналар остида қолган мушук тирик топилди

Венесуэлада юз берган кучли зилзиладан қарийб бир ой ўтгач, қутқарувчилар вайроналар орасидан тирик мушукни қутқариб олди. Бу воқеа фожиа оқибатларига қарамай, маҳаллий аҳоли учун умид рамзига айланди.

Маълум қилинишича, мушук 18 июль куни Ла Гуаира штатида вайрон бўлган турар жой мажмуасида олиб борилган қидирув ишлари вақтида топилган. Кўнгилли қутқарувчи Андрес Карваҳал унинг қўрқувдан бинога чуқурроқ яшириниб олганини айтди.

Унинг сўзларига кўра, мушукни қутқариш учун аввалига унга овқат берилган. Очликдан ҳолсизланган жонивор эҳтиёткорлик билан яқинлашиб, овқат ейишни бошлаган. Шундан кейин қутқарувчилар уни хавфсиз жойга олиб чиққан.

Қутқарилган мушук ветеринарлар назоратига топширилиб, унга биринчи тиббий ёрдам кўрсатилди. Кейинчалик у эгасиз ҳайвонлар бошпанасига юборилиши режалаштирилган.

Кўнгилли қутқарувчиларнинг таъкидлашича, вайроналар орасидан тирик жониворнинг топилиши оғир фожиа фонида инсонларга умид бағишлаган.

Эслатиб ўтамиз, 24 июнь куни Венесуэлада кетма-кет содир бўлган икки кучли зилзила оқибатида 5 200 нафардан ортиқ одам ҳалок бўлган. Расмий маълумотларга кўра, 16 мингдан зиёд киши жароҳатланган, юзлаб бинолар вайрон бўлган ва минглаб аҳоли бошпанасиз қолган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Roshen’нинг Липецкдаги заводини хусусийлаштирадиРоссия Roshen’нинг Липецкдаги заводини хусусийлаштирадиБугун, 11:57Суд ҳужжати: яшил грантлар сиёсий мезон билан танланганСуд ҳужжати: яшил грантлар сиёсий мезон билан танланганБугун, 10:43Трамп IT-гигантларга талаб қўйди: экспертлар буни «тишсиз» ваъда деб атамоқдаТрамп IT-гигантларга талаб қўйди: экспертлар буни «тишсиз» ваъда деб атамоқдаБугун, 10:3636 ҳафталик чақалоқ ўлимида айбланган аёл нега оқланди?36 ҳафталик чақалоқ ўлимида айбланган аёл нега оқланди?Бугун, 10:13Драпатийнинг баёноти жанжалга сабаб бўлди: Москва қандай жавоб қайтарди?Драпатийнинг баёноти жанжалга сабаб бўлди: Москва қандай жавоб қайтарди?Бугун, 00:32Нега Марк Кукурелья сочини ҳеч қачон кесмайди? Сабаби кўпчиликни йиғлатдиНега Марк Кукурелья сочини ҳеч қачон кесмайди? Сабаби кўпчиликни йиғлатдиБугун, 00:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди