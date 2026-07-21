Кана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келди

·42·Дунё
Кана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келди

Австралияда содир бўлган аянчли воқеа олимлар ва шифокорларни кана чақиши орқали келиб чиқадиган кам учрайдиган, аммо ўта хавфли аллергия ҳақида яна бир бор жиддий огоҳлантиришга ундамоқда. Мутахассислар таъкидлашича, мазкур касаллик ўз вақтида аниқланмаса, ҳаёт учун жиддий хавф туғдириши мумкин.

Майфанви Уэбб беш йил аввал ўғли Жеремининг туғилган кунини нишонлаган кунни ҳалигача оғриқ билан эслайди. Байрам дастурхонидан сўнг 15 ёшли ўсмирнинг нафас олиши қийинлашиб, у қуса бошлайди. Оила тез ёрдам чақириб, уни шифохонага олиб боради. Шифокорлар дастлаб гўшт аллергиясидан гумон қилган бўлса-да, кейинчалик ҳолатни болалигидан мавжуд бўлган астма билан боғлаб, Жеремини уйига жавоб беришади.

Она бугун ўша қарордан қаттиқ афсусланишини айтади. Унинг фикрича, қўшимча текширувлар ўтказилганида, ўғлида ҳаёт учун хавфли анафилаксия ривожлангани аниқланиши ва унга махсус EpiPen инъекцияси тавсия қилиниши мумкин эди.

Орадан бир йил ўтиб, 2022 йил июнь ойида Жереми дўстлари билан дам олиш вақтида мол гўштидан тайёрланган сосиска истеъмол қилгач вафот этди. Дастлаб ўлим сабаби астма деб қайд этилди. Бироқ оила талабига кўра ўтказилган қўшимча терговдан сўнг суд-тиббий экспертиза унинг ўлимига кана чақиши оқибатида юзага келган Alpha-gal синдроми, яъни сутэмизувчи ҳайвонлар гўштига аллергия сабаб бўлганини тасдиқлади. Бу дунёда мазкур синдром туфайли қайд этилган илк ўлим ҳолати сифатида эътироф этилди.

Мутахассислар маълум қилишича, касаллик илк бор 2007 йилда австралиялик аллерголог профессор Шерил ван Нунен томонидан кана чақиши билан боғлиқ экани аниқланган. Шундан буён ташхис қўйилган беморлар сони йил сайин ортиб бормоқда. Айниқса Австралиянинг шарқий соҳиллари ва АҚШ ушбу аллергиянинг асосий ўчоқлари ҳисобланади.

Олимларнинг тушунтиришича, кана сўлаги таркибидаги альфа-гал деб аталадиган шакар молекуласи инсон организмида антитаначалар ҳосил қилади. Кейинчалик бу иммун тизимининг мол, қўй, чўчқа каби сутэмизувчи ҳайвонлар гўштига кучли аллергик реакция билан жавоб қайтаришига сабаб бўлади.

Касалликнинг белгилари енгил тошмалардан тортиб қорин оғриғи, қусиш, шишлар ва ҳаёт учун хавфли анафилаксиягача етиши мумкин. Энг қийин жиҳати эса реакция овқат истеъмол қилинганидан бир неча соат ўтиб пайдо бўлиши ва ҳар доим ҳам кузатилмаслигидир. Шу боис кўп ҳолларда у астма ёки бошқа касалликлар билан адаштирилади.

Мутахассислар таъкидлашича, айрим беморларда аллергия нафақат гўшт, балки желатин, сут маҳсулотлари, ланолин сақловчи косметика воситалари, ҳатто барбекю тутуни ёки ҳайвонлар билан мулоқотдан кейин ҳам қўзғалиши мумкин.

Сўнгги йилларда Австралияда мазкур касалликка чалинганлар сони кескин ортиб, 2020 йилдан буён ҳар йили ўртача 22 фоизга ўсмоқда. Олимлар мамлакатда камида 5 минг нафар гумон қилинувчи бемор мавжудлигини, ҳақиқий кўрсаткич эса бундан ҳам юқори бўлиши мумкинлигини айтмоқда.

Шифокорлар энг катта хавф аллергияси борлигини билмайдиган инсонларда эканини таъкидлайди. Чунки баъзи дори воситалари, вакциналар ёки тиббий препаратлар таркибида ҳам ҳайвон маҳсулотлари бўлиши мумкин ва бу кутилмаган оғир аллергик реакцияга сабаб бўлади.

Жеремининг онаси бугун ўғлининг қисмати бошқа инсонлар ҳаётини сақлаб қолишига умид қилмоқда. У шифокорлар билан ҳамкорлик қилиб, ушбу аллергия ҳақида хабардорликни ошириш ва тиббий протоколларни такомиллаштириш устида иш олиб бормоқда.

Мутахассислар эса аҳолини кана чақишидан эҳтиёт бўлишга чақирмоқда. Улар табиат қўйнида ёпиқ кийим кийиш, репеллентлардан фойдаланиш, сайрдан кейин танани синчиклаб текшириш ҳамда кана чаққан тақдирда уни эзмасдан, тўғри усулда олиб ташлашни тавсия этмоқда. Бундай оддий эҳтиёт чоралари келажакда ҳаёт учун хавфли аллергиянинг олдини олишга ёрдам бериши мумкин.

АвстралияАҚШШерил ван НуненЭпиПен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солди150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солдиБугун, 14:36Қизил майдонда эчки билан сайр қилган эркак 5 суткага қамалди (видео)Қизил майдонда эчки билан сайр қилган эркак 5 суткага қамалди (видео)Бугун, 14:27Гайанада паром ағдарилди: 27 киши ҳалок бўлди, 83 киши эса бедарак йўқолдиГайанада паром ағдарилди: 27 киши ҳалок бўлди, 83 киши эса бедарак йўқолдиБугун, 14:25Даниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтдиДаниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтдиБугун, 14:20Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Бугун, 14:13"Қора дельфин" колониясидаги қотил турмуш қурди"Қора дельфин" колониясидаги қотил турмуш қурдиБугун, 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?