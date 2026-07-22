Олимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқди

·44·Дунё
Олимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқди

Инсон қаришининг асосий сабаблари бартараф этилса ҳам, одам минглаб йиллар яшай олмайди. Сколково фан ва технологиялар институти олимлари олиб борган янги тадқиқотга кўра, бунга ҳужайралари деярли янгиланмайдиган аъзолар, аввало бош мия ва юрак асосий тўсиқ бўлади.

Тадқиқотчилар инсоннинг максимал назарий умрини баҳолаш учун соматик мутациялар — туғилгандан кейин ҳужайраларда ДНК нусхаланиши жараёнида тўпланиб борадиган ўзгаришларни таҳлил қилди. Ҳисоб-китоблар Швейцариянинг 30 ёшли соғлом аҳолиси ўртасидаги ўлим кўрсаткичлари асосида тузилган модел орқали амалга оширилди.

Натижаларга кўра, агар қариш билан боғлиқ омиллар умуман бўлмаганида, инсоннинг ўртача умр давомийлиги 1 759 йил, максимал умри эса 29 минг йилдан ошиши мумкин эди. Бироқ соматик мутациялар ҳисобга олинганда бу кўрсаткич кескин пасаяди.

Олимлар аниқлашича, соматик мутациялар энг кўп ҳужайралари қайта тикланмайдиган бош мия нейронлари ва юрак мушаги ҳужайраларига таъсир қилади. Шу сабабли, ҳатто қаришнинг бошқа сабаблари бартараф этилган тақдирда ҳам, инсоннинг назарий ўртача умри тахминан 156 йил, максимал умри эса 470 йил атрофида бўлиши мумкин.

Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, амалда одамлар бу ёшга ҳам етиб бормайди. Чунки қариш фақат соматик мутациялар эмас, балки оқсиллар мувозанатининг бузилиши, митохондриялар фаолиятидаги носозликлар ва эпигенетик ўзгаришлар каби бир нечта биологик механизмлар таъсирида юзага келади.

Олимлар ҳисоб-китобларига кўра, келажакда қаришнинг асосий сабаблари бартараф этилса ҳам, инсоннинг реал ўртача умр давомийлиги 146–194 йил атрофида бўлиши мумкин. Улар фикрича, умрни янада узайтириш учун энг аввало асаб тўқимаси ва бош мияни тиклаш технологияларини ривожлантириш талаб этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?Бугун, 14:46Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?Бугун, 14:3296 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солди96 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солдиБугун, 14:25Кредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантирадиКредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантирадиБугун, 14:09Россиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиРоссиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиБугун, 14:05Батутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келдиБатутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келдиБугун, 13:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?