Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?

·29·Дунё
Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?

Украина Қуролли кучлари томонидан Россиянинг Краснодар ва Невинномисск шаҳарларида жойлашган Wildberries логистика марказларига уюштирилган ҳужумлар натижасида сотувчиларнинг йўқотишлари 100–120 миллиард рублни ташкил этиши мумкин.

Zamin.uz Forbes нашрига таяниб, содир бўлган ҳодиса тафсилотлари, етказилган зарар кўлами ва томонларнинг муносабатини тақдим этади.

120 миллиард рубллик зарар ва логистика инқирози

Data Insight тадқиқот агентлиги етакчи таҳлилчиси Сергей Семконинг таъкидлашича, 100–120 миллиард рубллик рақам фақат сотувчиларнинг омбордаги товар захираларини баҳолашдан иборат. Бунга бинолар, саралаш линиялари, ИТ-инфратузилма ва логистика узилишлари туфайли кўрилган зарарлар киритилмаган.

Таққослаш учун: Аввалроқ Шушардаги омборда юз берган ёнғинда 112 минг квадрат метр майдондаги деярли 35 миллиард рубллик товар қолдиқлари куйиб кетган эди.

  • Инфратузилма улуши: Краснодар ва Невинномисскдаги омборларнинг умумий майдони 270 000 квадрат метрни ташкил этади. Бу Wildberries’нинг бутун омбор инфратузилмасининг қарийб 5 фоизи дегани.

  • Таъсир зонаси: Ушбу объектлар Краснодар ва Ставропол ўлкалари, Ростов вилояти, Шимолий Кавказ республикалари ҳамда Қримга маҳсулот етказиб беришни таъминлаб келган.

  • Асосий хавф: Волгоград, Воронеж, Адигея, Пятигорск ва бошқа туманлардаги марказлар оқимнинг бир қисмини қабул қилиши мумкин, аммо бу икки йирик объектни тезда алмаштириб бўлмайди. Бу юкларни етказиб бериш муддатлари узайишига ва логистика харажатларининг кескин ошишига олиб келади.

Ҳужум тафсилотлари ва жабрланганлар

Wildberries асосчиси Татьяна Ким (Forbes 2026 рейтингида 23-ўрин, бойлиги 8,1 млрд доллар) омборларга 22 июлга ўтар кечаси ҳужум уюштирилгани ва ҳозирда объектлар фаолияти тўхтатилганини маълум қилди.

  • Краснодар ўлкаси: Губернатор Вениамин Кондратьевнинг хабар беришича, Краснодардаги омборда 10 киши жабрланган. Армавирда дрон парчалари тушиши оқибатида 1 ходим ҳалок бўлган ва нефть базасида ёнғин чиққан.

  • Ставропол ўлкаси: Губернатор Владимир Владимиров Невинномисскдаги омборга қилинган ҳужумда 5 киши жароҳатланганини билдирди.

Томонларнинг муносабати

Украина позицияси:

Украина президенти Владимир Зеленский ушбу ҳужумларни тасдиқлади. Унинг даъво қилишича, Wildberries омборлари гўёки «Россия армиясини дронлар учун бутловчи қисмлар, навигация ускуналари ва анжомлар билан таъминлашда ишлатилган».

Россия позицияси:

Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков бу даъволарни рад этиб, Wildberries омборлари ҳарбий эҳтиёжлар учун ишлатилмаслигини ва Украина тинч аҳоли ҳамда фуқаролик объектларига ҳужум қилишда давом этаётганини таъкидлади.

Июль ойидаги Wildberries омборларига ҳужумлар хроникаси

Сана

Ҳужум қилинган ҳудуд

Талофатлар ва жабрланганлар

Молиявий зарар ва тиклаш қиймати

18 июль

Тамбов вилояти (Котовск)

7 киши ҳалок бўлди, 25 киши яраланди

Омборларни тиклаш ~30 млрд рубль, товар зарари 150–170 млрд рубль

18 июль

Москва вилояти (Электросталь)

50 дан ортиқ киши жароҳатланди

22 июль

Краснодар ва Невинномисск

15 киши жароҳатланди, 1 киши ҳалок бўлди (Армавирда)

Сотувчиларнинг товар йўқотиши ~100–120 млрд рубль

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳурмуздаги инқироз: Ҳиндистоннинг нефть хариди рекорд даражага етдиҲурмуздаги инқироз: Ҳиндистоннинг нефть хариди рекорд даражага етдиБугун, 14:58Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?Росгвардия сафарбарликка тайёрлана бошладими?Бугун, 14:4696 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солди96 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солдиБугун, 14:25Олимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқдиОлимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқдиБугун, 14:18Кредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантирадиКредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантирадиБугун, 14:09Россиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиРоссиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиБугун, 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?