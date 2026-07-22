Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?
Украина Қуролли кучлари томонидан Россиянинг Краснодар ва Невинномисск шаҳарларида жойлашган Wildberries логистика марказларига уюштирилган ҳужумлар натижасида сотувчиларнинг йўқотишлари 100–120 миллиард рублни ташкил этиши мумкин.
Zamin.uz Forbes нашрига таяниб, содир бўлган ҳодиса тафсилотлари, етказилган зарар кўлами ва томонларнинг муносабатини тақдим этади.
120 миллиард рубллик зарар ва логистика инқирози
Data Insight тадқиқот агентлиги етакчи таҳлилчиси Сергей Семконинг таъкидлашича, 100–120 миллиард рубллик рақам фақат сотувчиларнинг омбордаги товар захираларини баҳолашдан иборат. Бунга бинолар, саралаш линиялари, ИТ-инфратузилма ва логистика узилишлари туфайли кўрилган зарарлар киритилмаган.
Таққослаш учун: Аввалроқ Шушардаги омборда юз берган ёнғинда 112 минг квадрат метр майдондаги деярли 35 миллиард рубллик товар қолдиқлари куйиб кетган эди.
Инфратузилма улуши: Краснодар ва Невинномисскдаги омборларнинг умумий майдони 270 000 квадрат метрни ташкил этади. Бу Wildberries’нинг бутун омбор инфратузилмасининг қарийб 5 фоизи дегани.
Таъсир зонаси: Ушбу объектлар Краснодар ва Ставропол ўлкалари, Ростов вилояти, Шимолий Кавказ республикалари ҳамда Қримга маҳсулот етказиб беришни таъминлаб келган.
Асосий хавф: Волгоград, Воронеж, Адигея, Пятигорск ва бошқа туманлардаги марказлар оқимнинг бир қисмини қабул қилиши мумкин, аммо бу икки йирик объектни тезда алмаштириб бўлмайди. Бу юкларни етказиб бериш муддатлари узайишига ва логистика харажатларининг кескин ошишига олиб келади.
Ҳужум тафсилотлари ва жабрланганлар
Wildberries асосчиси Татьяна Ким (Forbes 2026 рейтингида 23-ўрин, бойлиги 8,1 млрд доллар) омборларга 22 июлга ўтар кечаси ҳужум уюштирилгани ва ҳозирда объектлар фаолияти тўхтатилганини маълум қилди.
Краснодар ўлкаси: Губернатор Вениамин Кондратьевнинг хабар беришича, Краснодардаги омборда 10 киши жабрланган. Армавирда дрон парчалари тушиши оқибатида 1 ходим ҳалок бўлган ва нефть базасида ёнғин чиққан.
Ставропол ўлкаси: Губернатор Владимир Владимиров Невинномисскдаги омборга қилинган ҳужумда 5 киши жароҳатланганини билдирди.
Томонларнинг муносабати
Украина позицияси:
Украина президенти Владимир Зеленский ушбу ҳужумларни тасдиқлади. Унинг даъво қилишича, Wildberries омборлари гўёки «Россия армиясини дронлар учун бутловчи қисмлар, навигация ускуналари ва анжомлар билан таъминлашда ишлатилган».
Россия позицияси:
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков бу даъволарни рад этиб, Wildberries омборлари ҳарбий эҳтиёжлар учун ишлатилмаслигини ва Украина тинч аҳоли ҳамда фуқаролик объектларига ҳужум қилишда давом этаётганини таъкидлади.
Июль ойидаги Wildberries омборларига ҳужумлар хроникаси
Сана
Ҳужум қилинган ҳудуд
Талофатлар ва жабрланганлар
Молиявий зарар ва тиклаш қиймати
18 июль
Тамбов вилояти (Котовск)
7 киши ҳалок бўлди, 25 киши яраланди
Омборларни тиклаш ~30 млрд рубль, товар зарари 150–170 млрд рубль
18 июль
Москва вилояти (Электросталь)
50 дан ортиқ киши жароҳатланди
22 июль
Краснодар ва Невинномисск
15 киши жароҳатланди, 1 киши ҳалок бўлди (Армавирда)
Сотувчиларнинг товар йўқотиши ~100–120 млрд рубль
…