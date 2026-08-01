Alfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладими
Автомобил бозорида бир вақтнинг ўзида ўн минглаб фунт стерлинглик оммавий моделларни ҳамда миллионлаб қийматга эга эксклюзив суперкарларни муваффақиятли таклиф эта оладиган брендлар кам топилади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур автомобилсозлик компанияларидан бири айнан шу икки қутбни бирлаштириш имкониятига эгалиги билан эътиборни тортмоқда. Хусусан, Италиянинг афсонавий бренди арзон нархдаги машиналар билан бир қаторда чекланган нусхадаги ноёб спорт автомобилларини ҳам бозорга чиқариш салоҳиятига эга экани муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Мутахассислар ва журналистлар ўртасидаги баҳсларда ҳар қандай автомобил ишлаб чиқарувчи ҳам бундай кенг нарх диапазонида ўзини эркин тута олмаслиги таъкидланади. Одатда, оммавий сегментга ихтисослашган компаниялар эксклюзив сегментга ўтишда жиддий имидж муаммоларига дуч келишади. Аксинча, фақат қимматбаҳо спорт автомобилларини яратувчилар эса арзон моделлар орқали ўз нуфузини тушириб юборишдан чўчишади.
Ноёб 33 Страдале модели атрофидаги сир-асрорларБундай қарама-қаршиликнинг яққол мисоли сифатида Италия брендининг янги суперкар лойиҳаси кўрсатилмоқда. Компания ўзининг янги 33 Страдале моделини тақдим этганига қарамази, унинг аниқ нархини расман эълон қилгани йўқ. Саноат кузатувчиларининг тахминларига кўра, мазкур эксклюзив машинанинг қиймат кўрсаткичи миллионлаб фунт стерлингни ташкил этиши мумкин.
Шунга қарамай, автомобил ишқибозлари ушбу ноёб моделни оддий харидорлар каби оддий онлайн-конфигуратор орқали эркин танлай олишмайди. Чекланган серияда ишлаб чиқариладиган бундай транспорт воситалари фақат тор доирадаги махсус мижозлар ва коллекционерларга мўлжалланган бўлиб, уларнинг эркин савдога чиқмаслиги бренднинг эксклюзивлигини янада оширади.
Оммавий бозор ва эксклюзивлик мувозанатиҲозирги кунда бренднинг асосий савдосини ўттиз минг фунт стерлингдан паст нархларда таклиф этиладиган кундалик моделлар ташкил қилади. Бу эса ўртача даромадли харидорларга ҳам италиялик муҳандислик анъаналаридан баҳраманд бўлиш имконини беради. Шу билан бирга, миллионлик суперкарларнинг ишлаб чиқарилиши компаниянинг технологик салоҳияти ва бой тарихини намойиш этиб туради.
Автомобил бозоридаги бундай ёндашув ҳар доим ҳам ўзини оқлайвермайди, бироқ Alfa Romeo каби тарихий меросга эга брендлар учун бу ўзига хос маркетинг қуроли ҳисобланади. Оммавий автомобиллар компанияга молиявий барқарорлик келтирса, ўта қиммат ва ноёб суперкарлар унинг спорт руҳидаги имиджини сақлаб қолишга хизмат қилади.
…