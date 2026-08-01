Alfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладими

·0·Авто
Alfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладими

Автомобил бозорида бир вақтнинг ўзида ўн минглаб фунт стерлинглик оммавий моделларни ҳамда миллионлаб қийматга эга эксклюзив суперкарларни муваффақиятли таклиф эта оладиган брендлар кам топилади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур автомобилсозлик компанияларидан бири айнан шу икки қутбни бирлаштириш имкониятига эгалиги билан эътиборни тортмоқда. Хусусан, Италиянинг афсонавий бренди арзон нархдаги машиналар билан бир қаторда чекланган нусхадаги ноёб спорт автомобилларини ҳам бозорга чиқариш салоҳиятига эга экани муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Мутахассислар ва журналистлар ўртасидаги баҳсларда ҳар қандай автомобил ишлаб чиқарувчи ҳам бундай кенг нарх диапазонида ўзини эркин тута олмаслиги таъкидланади. Одатда, оммавий сегментга ихтисослашган компаниялар эксклюзив сегментга ўтишда жиддий имидж муаммоларига дуч келишади. Аксинча, фақат қимматбаҳо спорт автомобилларини яратувчилар эса арзон моделлар орқали ўз нуфузини тушириб юборишдан чўчишади.

Ноёб 33 Страдале модели атрофидаги сир-асрорлар

Бундай қарама-қаршиликнинг яққол мисоли сифатида Италия брендининг янги суперкар лойиҳаси кўрсатилмоқда. Компания ўзининг янги 33 Страдале моделини тақдим этганига қарамази, унинг аниқ нархини расман эълон қилгани йўқ. Саноат кузатувчиларининг тахминларига кўра, мазкур эксклюзив машинанинг қиймат кўрсаткичи миллионлаб фунт стерлингни ташкил этиши мумкин.

Шунга қарамай, автомобил ишқибозлари ушбу ноёб моделни оддий харидорлар каби оддий онлайн-конфигуратор орқали эркин танлай олишмайди. Чекланган серияда ишлаб чиқариладиган бундай транспорт воситалари фақат тор доирадаги махсус мижозлар ва коллекционерларга мўлжалланган бўлиб, уларнинг эркин савдога чиқмаслиги бренднинг эксклюзивлигини янада оширади.

Оммавий бозор ва эксклюзивлик мувозанати

Ҳозирги кунда бренднинг асосий савдосини ўттиз минг фунт стерлингдан паст нархларда таклиф этиладиган кундалик моделлар ташкил қилади. Бу эса ўртача даромадли харидорларга ҳам италиялик муҳандислик анъаналаридан баҳраманд бўлиш имконини беради. Шу билан бирга, миллионлик суперкарларнинг ишлаб чиқарилиши компаниянинг технологик салоҳияти ва бой тарихини намойиш этиб туради.

Автомобил бозоридаги бундай ёндашув ҳар доим ҳам ўзини оқлайвермайди, бироқ Alfa Romeo каби тарихий меросга эга брендлар учун бу ўзига хос маркетинг қуроли ҳисобланади. Оммавий автомобиллар компанияга молиявий барқарорлик келтирса, ўта қиммат ва ноёб суперкарлар унинг спорт руҳидаги имиджини сақлаб қолишга хизмат қилади.

Alfa RomeoСуперкарАвтомобиллар33 СтрадалеАвтоянгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқдаMercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқдаБугун, 11:59Невададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланадиНевададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланадиБугун, 10:59Xiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилдиXiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилдиБугун, 04:50Мукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керакМукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керакКеча, 19:59Mercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирдиMercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирдиКеча, 17:53Смарт #1 кроссовери янги 800 вольтли архитектурага ўтдиСмарт #1 кроссовери янги 800 вольтли архитектурага ўтдиКеча, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси