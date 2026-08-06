83 йиллик турмуш: Гиннес рекордини ўрнатган дунёдаги энг кекса жуфтлик
Лайл Гиттенс ва Элеонора Гиттенс умумий ёши 216 йилдан ошгани учун дунёдаги энг кекса турмуш қурган жуфтлик сифатида Гиннес рекордини ўрнатган. Ҳозирда Лайл Гиттенс 108 ёшда, Элеонора Гиттенс эса 107 ёшда бўлиб, улар АҚШнинг Флорида штати, Маями шаҳрида истиқомат қилади. Жуфтлик 1941 йилда университетда танишиб, 1942 йилда оила қурган ва 83 йилдан ортиқ бирга ҳаёт кечирган. Улар узоқ никоҳининг сирини "Севги, севги ва яна севги" дея изоҳлаган.
Guinness World Records маълумотларига кўра, ҳозирда дунёдаги энг кекса турмуш қурган жуфтлик сифатида Лайл Гиттенс ва Элеонора Гиттенс эътироф этилган. АҚШнинг Флорида штати, Маями шаҳрида истиқомат қилаётган эр-хотиннинг умумий ёши 216 йилдан ошгани билан рекорд ўрнатган.
Бугунги кунда Лайл Гиттенс 108 ёш, Элеонора Гиттенс эса 107 ёшда. Улар илк бор 1941 йилда университетда танишган ва орадан бир йил ўтиб, 1942 йилда оила қурган. Ўша вақтда Лайл коллеж баскетбол жамоасида ўйнаган, Элеонора эса ўйинни қўллаб-қувватлаш учун келган. Шундай қилиб, жуфтлик 83 йилдан ортиқ вақт давомида бахтли ҳаёт кечириб келмоқда.
Узоқ ва мустаҳкам никоҳнинг сири ҳақида сўралганда, эр-хотин қисқа, аммо мазмунли жавоб берган:
“Севги, севги ва яна севги.”
Айнан шу оддий, аммо чуқур маънога эга тамойил уларнинг узоқ йиллик бахтли ҳаётининг асосий калити эканини таъкидлашади.
…