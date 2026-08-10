Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)
7 август куни Навоий вилояти Қизилтепа туманининг «Навоий» маҳалласида ер ости қувурларини таъмирлаётган 59 ёшли ишчи устига қум ўпирилиб тушиши оқибатида воқеа жойида ҳалок бўлди. Марҳум С.Қ. «Сфат плюс қурилиш» МЧЖда ёлланма ишчи бўлиб фаолият юритган. Қизилтепа тумани ИИБ ходимлари ҳодиса сабабларини ва меҳнат хавфсизлиги қоидаларига риоя этилганини текширмоқда.
Навоий вилоятининг Қизилтепа туманида ер ости қувурларини таъмирлаш ишларини олиб бораётган 59 ёшли ишчи устига қум ўпирилиб тушиши оқибатида ҳалок бўлди. Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот котиби Ҳаёт Шамсутдинов маълум қилди.
Меҳнат муҳофазаси ва хавфсизлик қоидаларига риоя этилиши билан боғлиқ навбатдаги аянчли ҳодиса қурилиш соҳасидаги хавф-хатарларни яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.
Воқеа тафсилотлари
Аянчли ҳодиса 7 август куни Қизилтепа туманининг «Навоий» маҳалласи ҳудудида содир бўлган.
Олинган маълумотларга кўра:
Фуқаро С.Қ. ер остидан ўтган эски қувурларни таъмирлаш ва тиклаш ишларини бажараётган бўлган.
Иш жараёнида тўсатдан тупроқ/қум қатлами ўпирилиб, унинг устига тушган.
Ишчи олган оғир жароҳатлари оқибатида воқеа жойида вафот этган.
Маълум қилинишича, марҳум «Сфат плюс қурилиш» МЧЖда ёлланма ишчи сифатида фаолият юритиб келаётган бўлган.
Суриштирув ишлари ва расмий муносабат
Мудҳиш ҳолат юзасидан туман марказий шифохонаси орқали ҳудудий ички ишлар бўлимига хабар берилган. Ҳозирда Қизилтепа тумани ИИБ ходимлари томонидан ҳодиса сабабларини аниқлаш ва меҳнат хавфсизлиги қоидаларига риоя қилинганини текшириш бўйича суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
Аччиқ статистика: 2026 йилнинг 6 ойида 137 киши ҳалок бўлган
Давлат меҳнат инспекцияси тақдим этган маълумотларга кўра, мамлакатда меҳнат хавфсизлиги билан боғлиқ вазият хавотирлилигича қолмоқда.
2026 йилнинг биринчи ярмида:
Меҳнат фаолияти билан боғлиқ 447 та бахтсиз ҳодиса содир бўлган;
Ушбу ҳодисалар оқибатида 494 нафар ходим турли даражада жабрланган;
Афсуски, 137 нафар ишчи-хизматчи иш жойида ҳалок бўлган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…