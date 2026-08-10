Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)

·64·Жамият
Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)
Қисқача

7 август куни Навоий вилояти Қизилтепа туманининг «Навоий» маҳалласида ер ости қувурларини таъмирлаётган 59 ёшли ишчи устига қум ўпирилиб тушиши оқибатида воқеа жойида ҳалок бўлди. Марҳум С.Қ. «Сфат плюс қурилиш» МЧЖда ёлланма ишчи бўлиб фаолият юритган. Қизилтепа тумани ИИБ ходимлари ҳодиса сабабларини ва меҳнат хавфсизлиги қоидаларига риоя этилганини текширмоқда.

Навоий вилоятининг Қизилтепа туманида ер ости қувурларини таъмирлаш ишларини олиб бораётган 59 ёшли ишчи устига қум ўпирилиб тушиши оқибатида ҳалок бўлди. Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот котиби Ҳаёт Шамсутдинов маълум қилди.

Меҳнат муҳофазаси ва хавфсизлик қоидаларига риоя этилиши билан боғлиқ навбатдаги аянчли ҳодиса қурилиш соҳасидаги хавф-хатарларни яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.

Воқеа тафсилотлари

Аянчли ҳодиса 7 август куни Қизилтепа туманининг «Навоий» маҳалласи ҳудудида содир бўлган.

Олинган маълумотларга кўра:

  • Фуқаро С.Қ. ер остидан ўтган эски қувурларни таъмирлаш ва тиклаш ишларини бажараётган бўлган.

  • Иш жараёнида тўсатдан тупроқ/қум қатлами ўпирилиб, унинг устига тушган.

  • Ишчи олган оғир жароҳатлари оқибатида воқеа жойида вафот этган.

Маълум қилинишича, марҳум «Сфат плюс қурилиш» МЧЖда ёлланма ишчи сифатида фаолият юритиб келаётган бўлган.

Суриштирув ишлари ва расмий муносабат

Мудҳиш ҳолат юзасидан туман марказий шифохонаси орқали ҳудудий ички ишлар бўлимига хабар берилган. Ҳозирда Қизилтепа тумани ИИБ ходимлари томонидан ҳодиса сабабларини аниқлаш ва меҳнат хавфсизлиги қоидаларига риоя қилинганини текшириш бўйича суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Аччиқ статистика: 2026 йилнинг 6 ойида 137 киши ҳалок бўлган

Давлат меҳнат инспекцияси тақдим этган маълумотларга кўра, мамлакатда меҳнат хавфсизлиги билан боғлиқ вазият хавотирлилигича қолмоқда.

2026 йилнинг биринчи ярмида:

  • Меҳнат фаолияти билан боғлиқ 447 та бахтсиз ҳодиса содир бўлган;

  • Ушбу ҳодисалар оқибатида 494 нафар ходим турли даражада жабрланган;

  • Афсуски, 137 нафар ишчи-хизматчи иш жойида ҳалок бўлган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

НавоийҚизилтепаҲаёт ШамсутдиновТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деновда уйи бузилган оилага янги уй қуриладиДеновда уйи бузилган оилага янги уй қуриладиБугун, 12:58Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бугун, 12:47Сирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этдиСирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этдиБугун, 11:29Фарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларФарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларБугун, 08:54Қайнонасини итариб юборгани учун куёвга 10 сутка қамоқ жазоси берилдиҚайнонасини итариб юборгани учун куёвга 10 сутка қамоқ жазоси берилдиБугун, 05:58Сурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиСурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди