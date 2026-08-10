Челси”нинг Малайзиядаги ўртоқлик ўйини жанжал билан якунланди
Челси Малайзияда Жоҳор Дарул Таъзим билан 3:3 ҳисобида дуранг ўйнади, бироқ регламентда белгиланган пеналтилар серияси ўтказилмагани норозиликларга сабаб бўлди. Учрашувда Лиам Делап иккита пеналтини аниқ амалга оширди, якунда эса Антонио Кристиан автогол уриб, Челсини мағлубиятдан сақлаб қолди. Пеналтилар серияси бекор қилингач, Челси вакиллари, жумладан Кевин Кампелло, ҳакамлар қарорига кескин эътироз билдирди.
Goal.com хабар беришича, Лондоннинг Челси клубининг Малайзиядаги навбатдаги ўртоқлик учрашуви кутилмаган тартибсизликлар ва жанжалли вазиятга уланиб кетди. Жоҳор Дарул Таъзим жамоасига қарши кечган қизғин баҳс 3:3 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди, бироқ асосий вақтдан кейинги пеналтилар сериясининг бекор қилиниши стадиондаги мухлислар ва мураббийлар штабида кескин норозиликларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг бошланиши индонезиялик ва малайзиялик ишқибозлар учун ҳақиқий шоуга айланди. Майдон эгалари сафида Ариф Аиман Ҳанапи ҳисобни очган бўлса, шундан сўнг Лиам Делап қисқа фурсат ичида иккита пеналтини аниқ амалга ошириб, инглиз клубини олдинга олиб чиқди. Шунга қарамай, Оскар Аррибас ҳамда Бергсон киритган голлар Жоҳор Дарул Таъзим устунлигини тиклади. Ўйин охирида Антонио Кристиан киритган автогол Хаби Алонсо шогирдларини мағлубиятдан сақлаб қолди.
Пеналтилар сериясининг бекор қилиниши ва норозиликларАсосий вақт якунлангач, регламентга кўра ғолибни аниқлаш учун пеналтилар серияси ўткзилиши керак эди. Бироқ стадиондаги мухлислар ва жамоалар кутилмаганда рақиблар майдонни тарк этаётганига гувоҳ бўлишди. Келишувга қарамроқ, ҳакамлар ва мезбон жамоа ҳеч қандай тушунтиришсиз кийим алмаштириш хонасига йўл олди.
Ушбу ҳолат Челси вакилларининг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Лондонликларнинг биринчи жамоа операциялари раҳбари Кевин Кампелло ҳакам ёнига югуриб келиб, шартномада бу банд аниқ ёзилганини қаттиқ овозда эътироз билдирди. Шунга қарамай, расмийлар ўйинни шу ерда якунлашга қарор қилишди ва натижада Жоҳор Дарул Таъзим апрель ойидан бери давом этиб келаётган мағлубиятсиз сериясини сақлаб қолди.
Ҳимоядаги жароҳатлар ва мавсумолди ташвишларДуранг натижа Челси учун фақатгина майдондаги баҳс эмас, балки кадрлар йўқотишлари жиҳатидан ҳам оғир келди. Асосий таркибга киритилган Мамадоу Сарр ўйин олдидан қизғин машғулот чоғида жароҳат олиб сафдан чиққан бўлса, ҳимоячи Аарон Анселмино учрашувнинг 29-дақиқасиданоқ кўз ёшлари билан алмаштирилди.
Юзага келган бу икки каррали кадрлар йўқотиши бош мураббий Хаби Алонсонинг Европага қайтиш олдидаги режаларини жиддий ўзгартириб юборди. Мутахассис тез фурсатда ҳимоя чизиғидаги муаммоларни бартараф этиши ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини тиклаши лозим.
Эндиликда Челси Европага қайтиб, шанба куни Реал Соседадга қарши мавсумолди сўнгги синов ўйинида майдонга тушади. Шундан сўнг эса жамоани Англия Премер-лигасининг илк турида Фулҳемга қарши ўта масъулиятли учрашув кутиб турибди.
…