Челси”нинг Малайзиядаги ўртоқлик ўйини жанжал билан якунланди

·62·Спорт
Челси”нинг Малайзиядаги ўртоқлик ўйини жанжал билан якунланди
Қисқача

Челси Малайзияда Жоҳор Дарул Таъзим билан 3:3 ҳисобида дуранг ўйнади, бироқ регламентда белгиланган пеналтилар серияси ўтказилмагани норозиликларга сабаб бўлди. Учрашувда Лиам Делап иккита пеналтини аниқ амалга оширди, якунда эса Антонио Кристиан автогол уриб, Челсини мағлубиятдан сақлаб қолди. Пеналтилар серияси бекор қилингач, Челси вакиллари, жумладан Кевин Кампелло, ҳакамлар қарорига кескин эътироз билдирди.

Goal.com хабар беришича, Лондоннинг Челси клубининг Малайзиядаги навбатдаги ўртоқлик учрашуви кутилмаган тартибсизликлар ва жанжалли вазиятга уланиб кетди. Жоҳор Дарул Таъзим жамоасига қарши кечган қизғин баҳс 3:3 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди, бироқ асосий вақтдан кейинги пеналтилар сериясининг бекор қилиниши стадиондаги мухлислар ва мураббийлар штабида кескин норозиликларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг бошланиши индонезиялик ва малайзиялик ишқибозлар учун ҳақиқий шоуга айланди. Майдон эгалари сафида Ариф Аиман Ҳанапи ҳисобни очган бўлса, шундан сўнг Лиам Делап қисқа фурсат ичида иккита пеналтини аниқ амалга ошириб, инглиз клубини олдинга олиб чиқди. Шунга қарамай, Оскар Аррибас ҳамда Бергсон киритган голлар Жоҳор Дарул Таъзим устунлигини тиклади. Ўйин охирида Антонио Кристиан киритган автогол Хаби Алонсо шогирдларини мағлубиятдан сақлаб қолди.

Пеналтилар сериясининг бекор қилиниши ва норозиликлар

Асосий вақт якунлангач, регламентга кўра ғолибни аниқлаш учун пеналтилар серияси ўткзилиши керак эди. Бироқ стадиондаги мухлислар ва жамоалар кутилмаганда рақиблар майдонни тарк этаётганига гувоҳ бўлишди. Келишувга қарамроқ, ҳакамлар ва мезбон жамоа ҳеч қандай тушунтиришсиз кийим алмаштириш хонасига йўл олди.

Ушбу ҳолат Челси вакилларининг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Лондонликларнинг биринчи жамоа операциялари раҳбари Кевин Кампелло ҳакам ёнига югуриб келиб, шартномада бу банд аниқ ёзилганини қаттиқ овозда эътироз билдирди. Шунга қарамай, расмийлар ўйинни шу ерда якунлашга қарор қилишди ва натижада Жоҳор Дарул Таъзим апрель ойидан бери давом этиб келаётган мағлубиятсиз сериясини сақлаб қолди.

Ҳимоядаги жароҳатлар ва мавсумолди ташвишлар

Дуранг натижа Челси учун фақатгина майдондаги баҳс эмас, балки кадрлар йўқотишлари жиҳатидан ҳам оғир келди. Асосий таркибга киритилган Мамадоу Сарр ўйин олдидан қизғин машғулот чоғида жароҳат олиб сафдан чиққан бўлса, ҳимоячи Аарон Анселмино учрашувнинг 29-дақиқасиданоқ кўз ёшлари билан алмаштирилди.

Юзага келган бу икки каррали кадрлар йўқотиши бош мураббий Хаби Алонсонинг Европага қайтиш олдидаги режаларини жиддий ўзгартириб юборди. Мутахассис тез фурсатда ҳимоя чизиғидаги муаммоларни бартараф этиши ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини тиклаши лозим.

Эндиликда Челси Европага қайтиб, шанба куни Реал Соседадга қарши мавсумолди сўнгги синов ўйинида майдонга тушади. Шундан сўнг эса жамоани Англия Премер-лигасининг илк турида Фулҳемга қарши ўта масъулиятли учрашув кутиб турибди.

ЧелсиХаби АлонсоФутболАнглия Премер-лигасиЎртоқлик учрашуви
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиБугун, 12:32Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиВиктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)