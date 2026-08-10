Манчестер Сити Осиё турнесини Атлетико устидан қозонилган ғалаба билан якунлади

·57·Спорт
Манчестер Сити Осиё турнесини Атлетико устидан қозонилган ғалаба билан якунлади
Қисқача

Манчестер Сити Сеулда ўтган мавсумолди Осиё турнесининг сўнгги учрашувида Атлетико Мадридни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Биринчи бўлимда 16 ёшли Хорхе Домингес гол уриб, мадридликларни олдинга олиб чиққан бўлса, иккинчи бўлимда Омар Мармуш уч дақиқа ичида дубл қайд этди. Ҳакам қўшиб берган дақиқаларда Раян Аит-Нури Дивин Мубаманинг узатмасидан сўнг якуний ҳисобни ўрнатди.

Энзо Мареска бошчилигидаги Манчестер Сити Сеул шаҳрида ўтган мавсумолди Осиё турнесининг сўнгги учрашувида Атлетико Мадрид устидан 3:1 ҳисобида иродали ғалаба қозонди. Сеул Жаҳон кубоги стадионида кечган баҳсда инглиз клуби дастлаб ҳисобда ортда қолган бўлса-да, иккинчи бўлимдаги муваффақиятли ҳаракатлар эвазига вазиятни ўз томонига оғдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг биринчи бўлимида мадридликлар сафидаги 16 ёшли футболчи Хорхе Домингес рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Бироқ танаффусдан кейин майдонга бутунлай бошгача кайфиятда чиққан «шаҳарликлар» рақиб мудофаасидаги бўшлиқлардан унумли фойдаланишди ва ўйин давомидаги устунликни ўз қўлларига олишди.

Омар Мармушнинг дубли ва ғалаба сари қадам

Мисрлик ҳужумчи Омар Мармуш иккинчи бўлимда атиги уч дақиқа ичида иккита гол уриб, учрашув тақдирини ҳал қилди. Антуан Семенюнинг узатмаларидан кейин тўпни рақиб дарвозасига киритган ҳужумчи жамоасининг ҳисобда олдинга чиқишини таъминлади. Учрашув ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда эса Раян Аит-Нури Дивин Мубаманинг узатмасидан сўнг нуқтани қўйиб, якуний ҳисобни ўрнатди.

Клуб расмий ОАВларига берган интервюсида Омар Мармуш ўйин ҳақида фикр билдирар экан, биринчи бўлимдаги имкониятлардан фойдалана олмагани ва иккинчи бўлимда бор эътиборини тўғри позицияни эгаллашга қаратганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, мураббий талаблари ва жамоадошларининг ёрдами натижасида керакли дақиқаларда керакли жойда бўла олган.

Янги мураббий қўл остидаги мослашув жараёни

Пеп Гвардиола давридан кейинги янги босқичга қадам қўйган Манчестер Сити футболчилари ҳозирги кундаензо Маресманинг тактик тизимига мослашиш устида ишламоқда. Мармушнинг таъкидлашича, ўн йил давомида шаклланган тизимдан янги талабларга ўтиш осон кечмаётган бўлса-да, жамоа аста-секин мураббий ғояларини ўзлаштириб бормоқда ва ёзги йиғинлар жуда самарали ўтди.

Осиё турнеси давомида мухлисларнинг кўрсатган қўллаб-қувватлаши ва Корея маданияти жамоада илиқ таассурот қолдиргани қайд этилди. Шунингдек, ёзги таътилда оилавий ҳаётида ҳам муҳим ўзгаришларга эришганини билдирган ҳужумчи бу ҳолат унинг руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатганини яширмади.

Мазкур ғалаба орқали мавсумолди тайёргарликларни кўтаринки руҳда якунлаган Манчестер Сити энди тўлиқ равишда навбатдаги расмий учрашув — Англия Суперкубоги (Коммунитй Шиелд) доирасида Арсеналга қарши кечадиган баҳсга эътибор қаратади.

Манчестер СитиОмар МармушАтлетико МадридКоммунитй ШиелдЭнзо Мареска
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиБугун, 12:32Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиВиктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)