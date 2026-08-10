Манчестер Сити Осиё турнесини Атлетико устидан қозонилган ғалаба билан якунлади
Манчестер Сити Сеулда ўтган мавсумолди Осиё турнесининг сўнгги учрашувида Атлетико Мадридни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Биринчи бўлимда 16 ёшли Хорхе Домингес гол уриб, мадридликларни олдинга олиб чиққан бўлса, иккинчи бўлимда Омар Мармуш уч дақиқа ичида дубл қайд этди. Ҳакам қўшиб берган дақиқаларда Раян Аит-Нури Дивин Мубаманинг узатмасидан сўнг якуний ҳисобни ўрнатди.
Энзо Мареска бошчилигидаги Манчестер Сити Сеул шаҳрида ўтган мавсумолди Осиё турнесининг сўнгги учрашувида Атлетико Мадрид устидан 3:1 ҳисобида иродали ғалаба қозонди. Сеул Жаҳон кубоги стадионида кечган баҳсда инглиз клуби дастлаб ҳисобда ортда қолган бўлса-да, иккинчи бўлимдаги муваффақиятли ҳаракатлар эвазига вазиятни ўз томонига оғдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг биринчи бўлимида мадридликлар сафидаги 16 ёшли футболчи Хорхе Домингес рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Бироқ танаффусдан кейин майдонга бутунлай бошгача кайфиятда чиққан «шаҳарликлар» рақиб мудофаасидаги бўшлиқлардан унумли фойдаланишди ва ўйин давомидаги устунликни ўз қўлларига олишди.
Омар Мармушнинг дубли ва ғалаба сари қадамМисрлик ҳужумчи Омар Мармуш иккинчи бўлимда атиги уч дақиқа ичида иккита гол уриб, учрашув тақдирини ҳал қилди. Антуан Семенюнинг узатмаларидан кейин тўпни рақиб дарвозасига киритган ҳужумчи жамоасининг ҳисобда олдинга чиқишини таъминлади. Учрашув ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда эса Раян Аит-Нури Дивин Мубаманинг узатмасидан сўнг нуқтани қўйиб, якуний ҳисобни ўрнатди.
Клуб расмий ОАВларига берган интервюсида Омар Мармуш ўйин ҳақида фикр билдирар экан, биринчи бўлимдаги имкониятлардан фойдалана олмагани ва иккинчи бўлимда бор эътиборини тўғри позицияни эгаллашга қаратганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, мураббий талаблари ва жамоадошларининг ёрдами натижасида керакли дақиқаларда керакли жойда бўла олган.
Янги мураббий қўл остидаги мослашув жараёниПеп Гвардиола давридан кейинги янги босқичга қадам қўйган Манчестер Сити футболчилари ҳозирги кундаензо Маресманинг тактик тизимига мослашиш устида ишламоқда. Мармушнинг таъкидлашича, ўн йил давомида шаклланган тизимдан янги талабларга ўтиш осон кечмаётган бўлса-да, жамоа аста-секин мураббий ғояларини ўзлаштириб бормоқда ва ёзги йиғинлар жуда самарали ўтди.
Осиё турнеси давомида мухлисларнинг кўрсатган қўллаб-қувватлаши ва Корея маданияти жамоада илиқ таассурот қолдиргани қайд этилди. Шунингдек, ёзги таътилда оилавий ҳаётида ҳам муҳим ўзгаришларга эришганини билдирган ҳужумчи бу ҳолат унинг руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатганини яширмади.
Мазкур ғалаба орқали мавсумолди тайёргарликларни кўтаринки руҳда якунлаган Манчестер Сити энди тўлиқ равишда навбатдаги расмий учрашув — Англия Суперкубоги (Коммунитй Шиелд) доирасида Арсеналга қарши кечадиган баҳсга эътибор қаратади.
…