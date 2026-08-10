Сирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этди

·45·Жамият
Сирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этди
Қисқача

Сирдарё вилояти Ховос туманида Шакман юк автомобили ва Каптива тўқнашуви оқибатида 3 киши воқеа жойида вафот этди. Ҳодиса 9 август куни соат 10:30 атрофида М-34 Тошкент — Душанбе автомобил йўлининг 125-километридаги қайрилиб олиш қисмида содир бўлган. Тўқнашувдан сўнг ҳар иккала транспорт воситасида кучли ёнғин чиққан. Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 266-моддаси 3-қисми «а» банди билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Сирдарё вилоятининг Ховос туманида юк ва енгил автомобиль иштирокида мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Тўқнашув оқибатида ҳар иккала транспорт воситаси ҳам ёниб кетган, 3 киши воқеа жойида вафот этган.

Ушбу аянчли ҳодиса ҳақида вилоят ИИБ Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (ЙҲХБ) расмий маълумот берди.

Қайрилиб олиш жойидаги тўқнашув ва ёнғин

Фожиа 9 август куни соат 10:30 атрофида халқаро аҳамиятга эга М-34 ТошкентДушанбе автомобиль йўлининг 125-километрида жойлашган қайрилиб олиш қисмида юз берган.

Дастлабки маълумотларга кўра:

  • Shacman русумли юк автомобили қайрилиб олаётган вақтда, у билан бир йўналишда, йўлнинг чап бўлаги бўйлаб ҳаракатланиб келаётган Captiva енгил машинаси унга келиб урилган.

  • Зарб оқибатида зарбага учраган транспорт воситаларида кучли ёнғин келиб чиққан. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда ҳар иккала машина ҳам аланга ичида қолгани ва жиддий зарарлангани акс этган.

Ҳалок бўлганлар ва жиноят иши

Афсуски, ушбу аянчли ЙТҲ оғир оқибатларга олиб келди:

  • Captiva ҳайдовчиси ҳамда унда бўлган 2 нафар йўловчи олган оғир жароҳатлари сабаб воқеа жойида вафот этган.

  • Юк машинаси ҳайдовчисининг аҳволи ҳақида ҳозирча аниқ маълумот берилмаган.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан Сирдарё вилояти ИИБ ҳузуридаги Тергов бошқармаси томонидан Жиноят кодексининг 266-моддаси 3-қисми «а» банди (Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш одамлар ўлимига сабаб бўлиши) билан жиноят иши қўзғатилган.

Одамлар ўлимига сабаб бўлган ушбу мудҳиш ҳодиса бўйича атрофлича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

СирдарёТошкентДушанбеCaptivaShacman
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деновда уйи бузилган оилага янги уй қуриладиДеновда уйи бузилган оилага янги уй қуриладиБугун, 12:58Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бугун, 12:47Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)Бугун, 11:32Фарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларФарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларБугун, 08:54Қайнонасини итариб юборгани учун куёвга 10 сутка қамоқ жазоси берилдиҚайнонасини итариб юборгани учун куёвга 10 сутка қамоқ жазоси берилдиБугун, 05:58Сурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиСурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди