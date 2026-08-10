Сирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этди
Сирдарё вилояти Ховос туманида Шакман юк автомобили ва Каптива тўқнашуви оқибатида 3 киши воқеа жойида вафот этди. Ҳодиса 9 август куни соат 10:30 атрофида М-34 Тошкент — Душанбе автомобил йўлининг 125-километридаги қайрилиб олиш қисмида содир бўлган. Тўқнашувдан сўнг ҳар иккала транспорт воситасида кучли ёнғин чиққан. Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 266-моддаси 3-қисми «а» банди билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Сирдарё вилоятининг Ховос туманида юк ва енгил автомобиль иштирокида мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Тўқнашув оқибатида ҳар иккала транспорт воситаси ҳам ёниб кетган, 3 киши воқеа жойида вафот этган.
Ушбу аянчли ҳодиса ҳақида вилоят ИИБ Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (ЙҲХБ) расмий маълумот берди.
Қайрилиб олиш жойидаги тўқнашув ва ёнғин
Фожиа 9 август куни соат 10:30 атрофида халқаро аҳамиятга эга М-34 Тошкент — Душанбе автомобиль йўлининг 125-километрида жойлашган қайрилиб олиш қисмида юз берган.
Дастлабки маълумотларга кўра:
Shacman русумли юк автомобили қайрилиб олаётган вақтда, у билан бир йўналишда, йўлнинг чап бўлаги бўйлаб ҳаракатланиб келаётган Captiva енгил машинаси унга келиб урилган.
Зарб оқибатида зарбага учраган транспорт воситаларида кучли ёнғин келиб чиққан. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда ҳар иккала машина ҳам аланга ичида қолгани ва жиддий зарарлангани акс этган.
Ҳалок бўлганлар ва жиноят иши
Афсуски, ушбу аянчли ЙТҲ оғир оқибатларга олиб келди:
Captiva ҳайдовчиси ҳамда унда бўлган 2 нафар йўловчи олган оғир жароҳатлари сабаб воқеа жойида вафот этган.
Юк машинаси ҳайдовчисининг аҳволи ҳақида ҳозирча аниқ маълумот берилмаган.
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан Сирдарё вилояти ИИБ ҳузуридаги Тергов бошқармаси томонидан Жиноят кодексининг 266-моддаси 3-қисми «а» банди (Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш одамлар ўлимига сабаб бўлиши) билан жиноят иши қўзғатилган.
Одамлар ўлимига сабаб бўлган ушбу мудҳиш ҳодиса бўйича атрофлича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
…