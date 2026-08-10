Хитойда янги маглев поезди прототипи 800 км/соат тезликка эришди

·44·Техно
Хитойда янги маглев поезди прототипи 800 км/соат тезликка эришди
Қисқача

Хитойда синовдан ўтказилаётган маглев поезди прототипи қисқа масофада 800 км/соат тезликка эришди. Оғирлиги 1110 килограмм бўлган аппарат бу тезликка нолдан атиги 5,3 сонияда чиқди ва синовлар Хубей провинсиясидаги бир километрлик махсус линияда ўтказилди. Максимал тезликдан сўнг у қарийб 200 метр масофада силлиқ тормозланган, ҳаракат вақтида жойлашувни аниқлаш аниқлиги эса миллиметр даражасига етган.

Хитойда синовдан ўтказилаётган юқори тезликдаги магнит левитациясига асосланган поезд прототипи қисқа масофада 800 км/соат тезликни қайд этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, оғирлиги 1110 килограмм бўлган синов аппарати нолдан кўрсатилган тезликка атиги 5,3 сония ичида эришган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур синовлар Хубей провинциясидаги Шарқий кўл юқори тезликдаги темир йўллар лабораториясига қарашли бир километрлик махсус линияда амалга оширилди. Мутахассислар ушбу технология орқали нафақат юқори тезликка чиқиш, балки уни бошқариш имкониятларини ҳам муваффақиятли синовдан ўтказмоқдалар.

Рекорд натижалар ва техник имкониятлар

Қайд этилишича, максимал тезликка эришилгандан сўнг аппарат қарийб 200 метр масофада силлиқ тормозланишни бошлаган. Шунингдек, юқори тезликдаги ҳаракат вақтида унинг жойлашувини аниқлаш аниқлиги миллиметр даражасига етиши мутахассисларни ҳайратда қолдирди.

Ушбу ютуқ сўнгги ярим йил ичида ўрнатилган учинчи жаҳон рекорди бўлиб тарихга кирди. Жорий йилнинг июн ойида бўлиб ўтган илк оммавий синовларда тест аппарати 650 км/соат тезликни кўрсатган бўлса, июль ойида бу кўрсаткич 800 км/соатлик маррага етказилди.

Келгусидаги вазифалар

Ҳозирги босқичда гап фақат лабаратория технологияси ва махсус синов трассаси ҳақида бормоқда. Мазкур синовдан ўтаётган аппарат йўловчиларни ташишга мўлжалланмаган бўлиб, у келажакдаги транспорт тизимлари учун пойдевор вазифасини бажаради.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологиялар асосида тижорий линияларни яратишдан олдин ҳали кўплаб мураккаб муҳандислик масалаларини ҳал этиш лозим. Булар қаторига хавфсизликни таъминлаш, жиҳозларнинг узоқ муддат чидамлилиги ҳамда экстремал тезликларда поездни бошқариш каби муҳим омиллар киради.

МаглевХитойТемир йўлТехнологияТезлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа ўз космик ракеталари тақчиллигига дуч келиши мумкинЕвропа ўз космик ракеталари тақчиллигига дуч келиши мумкинБугун, 13:24Хитойнинг янги AST6200 литография машинаси серияли ишлаб чиқаришга кирдиХитойнинг янги AST6200 литография машинаси серияли ишлаб чиқаришга кирдиБугун, 12:51Камчатка оммавий равишда интернет алоқасидан узилмоқдаКамчатка оммавий равишда интернет алоқасидан узилмоқдаБугун, 12:22КАТЛ вертолёт ва самолётлар учун хавфсиз аккумулятор синовидан ўтказдиКАТЛ вертолёт ва самолётлар учун хавфсиз аккумулятор синовидан ўтказдиБугун, 06:20Супериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этдиСупериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этдиБугун, 05:59Япония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиЯпония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиБугун, 05:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди