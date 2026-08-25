Бриан Маджо: Эрлинг Холанд намунаси ва Англия терма жамоасининг келажаги
Англиянинг Астон Вилла клуби сафида порлаётган ёш ҳужумчи Бриан Маджо келажакда терма жамоа ҳужум чизиғида Харри Кейннинг муносиб ворисига айланиши мумкин. Goal.com нашри хабар беришича, Англия футболининг афсонавий вакилларидан бири Эмил Ҳески 17 ёшли истеъдод эгасига ўз ўйинини янада кучайтириш учун айнан Манчестер Сити снайпери Эрлинг Холанд ҳаракатларидан намуна олишни маслаҳат берган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лондоннинг Энфилд туманида туғилган Бриан Маджо Франциянинг машҳур академияларида тарбияланган бўлиб, ёшлигида Люксембургга кўчиб ўтган. Профессионал фаолиятидаги дастлабки ютуқларга Метз сафида эришган ҳужумчи 2026-йилнинг январ ойида ўз ватани — Англия футболига қайтди. Астон Вилла клуби унинг салоҳиятига жиддий ишонч билдириб, трансфер учун 12 миллион евро миқдорида сармоя киритди.
FIFA чекловлари ва Sport арбитраж суди қарориБироқ ёш ҳужумчининг трансфери осон кечгани йўқ. FIFA қоидаларига кўра, 18 ёшга тўлмаган футболчиларнинг халқаро трансферларини амалга ошириш тақиқланади. Люксембург ёшлар терма жамоаси сафида учта ўйин ўтказган Маджо ҳам дастлаб шу муаммога дуч келди.
Астон Вилла раҳбарияти футболчи асли Лондонда туғилганини важ қилиб, FIFA қарорига қарши чиқди. Суд жараёни ва Sport арбитраж суди (КАС) аралашувидан сўнггина инглиз клубига истиқболли ҳужумчини ўз таркибига қўшиб олиш учун расмий рухсат берилди.
UEFA Суперкубонидаги тарихий гол ва жароҳатЯнги жамоасидаги илк қадамлариёқ эътиборни тортган Бриан мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатди. Унаи Эмери бошчилигидаги жамоа Чемпионлар лигаси ғолиби Пари Сен-Жермен билан куч синашган UEFA Суперкубоги баҳсида у рақиб дарвозасини ишғол қилди. Ушбу гол орқали у мазкур мусобақа тарихида гол урган энг ёш футболчига айланди.
Афсуски, кутилмаган жароҳат унинг Англия Премер-лигасидаги дебютини бироз ортга сурди. Шунга қарамай, мутахассислар унинг имкониятларини юқори баҳоламоқда. Айниқса, тажрибали ҳужумчи Олли Уоткинсга Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клубидан қизиқишлар бўлаётгани ва унинг кетиши мумкинлиги фонида Маджода асосий таркибда ўйнаш учун қулай имкониятлар очилиши кутилмоқда.
Бўйи 1 метр 93 сантиметрни ташкил этувчи жисмонан бақувват ҳужумчи аллақачон Премер-лиганинг қаттиққўл ҳимоячиларига қарши курашда ўзини кўрсатишга қодирлигини намоён этган. Ҳозирча тажриба етишмаслигига қарамай, унинг салоҳияти Англия футболининг келажакдаги асосий юлдузларидан бирига айланишини башорат қилишга асос бермоқда.
…