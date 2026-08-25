Бриан Маджо: Эрлинг Холанд намунаси ва Англия терма жамоасининг келажаги

·3·Спорт
Бриан Маджо: Эрлинг Холанд намунаси ва Англия терма жамоасининг келажаги

Англиянинг Астон Вилла клуби сафида порлаётган ёш ҳужумчи Бриан Маджо келажакда терма жамоа ҳужум чизиғида Харри Кейннинг муносиб ворисига айланиши мумкин. Goal.com нашри хабар беришича, Англия футболининг афсонавий вакилларидан бири Эмил Ҳески 17 ёшли истеъдод эгасига ўз ўйинини янада кучайтириш учун айнан Манчестер Сити снайпери Эрлинг Холанд ҳаракатларидан намуна олишни маслаҳат берган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лондоннинг Энфилд туманида туғилган Бриан Маджо Франциянинг машҳур академияларида тарбияланган бўлиб, ёшлигида Люксембургга кўчиб ўтган. Профессионал фаолиятидаги дастлабки ютуқларга Метз сафида эришган ҳужумчи 2026-йилнинг январ ойида ўз ватани — Англия футболига қайтди. Астон Вилла клуби унинг салоҳиятига жиддий ишонч билдириб, трансфер учун 12 миллион евро миқдорида сармоя киритди.

FIFA чекловлари ва Sport арбитраж суди қарори

Бироқ ёш ҳужумчининг трансфери осон кечгани йўқ. FIFA қоидаларига кўра, 18 ёшга тўлмаган футболчиларнинг халқаро трансферларини амалга ошириш тақиқланади. Люксембург ёшлар терма жамоаси сафида учта ўйин ўтказган Маджо ҳам дастлаб шу муаммога дуч келди.

Астон Вилла раҳбарияти футболчи асли Лондонда туғилганини важ қилиб, FIFA қарорига қарши чиқди. Суд жараёни ва Sport арбитраж суди (КАС) аралашувидан сўнггина инглиз клубига истиқболли ҳужумчини ўз таркибига қўшиб олиш учун расмий рухсат берилди.

UEFA Суперкубонидаги тарихий гол ва жароҳат

Янги жамоасидаги илк қадамлариёқ эътиборни тортган Бриан мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатди. Унаи Эмери бошчилигидаги жамоа Чемпионлар лигаси ғолиби Пари Сен-Жермен билан куч синашган UEFA Суперкубоги баҳсида у рақиб дарвозасини ишғол қилди. Ушбу гол орқали у мазкур мусобақа тарихида гол урган энг ёш футболчига айланди.

Афсуски, кутилмаган жароҳат унинг Англия Премер-лигасидаги дебютини бироз ортга сурди. Шунга қарамай, мутахассислар унинг имкониятларини юқори баҳоламоқда. Айниқса, тажрибали ҳужумчи Олли Уоткинсга Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клубидан қизиқишлар бўлаётгани ва унинг кетиши мумкинлиги фонида Маджода асосий таркибда ўйнаш учун қулай имкониятлар очилиши кутилмоқда.

Бўйи 1 метр 93 сантиметрни ташкил этувчи жисмонан бақувват ҳужумчи аллақачон Премер-лиганинг қаттиққўл ҳимоячиларига қарши курашда ўзини кўрсатишга қодирлигини намоён этган. Ҳозирча тажриба етишмаслигига қарамай, унинг салоҳияти Англия футболининг келажакдаги асосий юлдузларидан бирига айланишини башорат қилишга асос бермоқда.

Бриан МаджоАстон ВиллаЭрлинг ХоландГарри КейнПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футбол оқшоми: Самарқандда марказий баҳс ва 19-турнинг 3 та қайноқ ўйини!Футбол оқшоми: Самарқандда марказий баҳс ва 19-турнинг 3 та қайноқ ўйини!Бугун, 10:44Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...Бугун, 10:40Йилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлариЙилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлариБугун, 09:20Катта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчиКатта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчиБугун, 09:13«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқлади«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқладиБугун, 08:58Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!Бугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди