БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!

·3·Дунё
БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти майдонида Украинадаги уруш атрофидаги навбатдаги муросасиз дипломатик баҳс бўлиб ўтди. Дания ташқи ишлар вазири Ларс Лёкке Расмуссен халқаро ташкилот минбарида 50 та давлат ва Европа Иттифоқи делегацияси номидан Россиянинг ҳаракатларини кескин қораловчи қўшма баёнотни ўқиб эшиттирди.

Шунга қарамай, ушбу резолюция БМТга аъзо аксарият мамлакатларнинг қўлловига эриша олмади: дунёнинг 143 та давлати, жумладан, Америка Қўшма Штатлари ҳам ҳужжатга қўшилишдан тийилди ва уни қўллаб-қувватламади.

50 та давлат позицияси: Ўт очишни зудлик билан тўхтатиш талаби

Қўшма баёнотни имзолаганлар қаторидан Буюк Британия, Япония, Канада, Швейцария, Грузия, шунингдек, Европанинг Венгрия ва Словакия каби қатор давлатлари жой олди:

  • Асосий талаб: Ҳужжатда Москва «тўлиқ, зудлик билан ва сўзсиз ўт очишни тўхтатиш»га рози бўлишга чақирилган;

  • Баёнот мазмуни: Резолюция матнида Россиянинг ҳарбий ҳаракатлари «қонунга хилоф кенг кўламли босқин» сифатида баҳоланган.

БМТ минбаридаги кескин мунозаралар

Халқаро ташкилот доирасида томонлар ўртасидаги ўзаро айбловлар янада кучаймоқда:

  • Бош котиб хавотири: Август ойи бошида БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш Украина дронларининг Россия ҳудудларига уюштирган ҳужумларини қоралаб, ушбу зарбалар оқибатида тинч аҳоли вакиллари ҳалок бўлаётгани ва жароҳат олаётганидан жиддий ташвиш билдирган эди;

  • Россиянинг кескин реакцияси: EADaily маълумотига кўра, Россиянинг БМТдаги доимий вакили Василий Небензя Хавфсизлик Кенгаши йиғилишида чиқиш қилиб, Ғарб давлатларининг аралашуви остида Украинада юзага келган ички вазиятни кескин танқид қилган.

АҚШнинг ушбу баёнотга қўшилмаслиги ва 143 та давлатнинг бетараф позицияси халқаро ҳамжамиятда тинчликка эришиш йўллари борасида ягона тўхтам йўқлигидан далолат беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!Бугун, 10:081 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқда1 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқдаБугун, 10:04Гвинеяда чиқинди полигони қуладиГвинеяда чиқинди полигони қуладиБугун, 09:4347 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади47 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташладиБугун, 09:35Янги режа: Украина ва АҚШ урушни тўхтатиш бўйича таклиф тайёрлади...Янги режа: Украина ва АҚШ урушни тўхтатиш бўйича таклиф тайёрлади...Бугун, 09:29Кекса аёл сунъий интеллект маслаҳати ёрдамида 18 килолик тарвуз етиштирдиКекса аёл сунъий интеллект маслаҳати ёрдамида 18 килолик тарвуз етиштирдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди