БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти майдонида Украинадаги уруш атрофидаги навбатдаги муросасиз дипломатик баҳс бўлиб ўтди. Дания ташқи ишлар вазири Ларс Лёкке Расмуссен халқаро ташкилот минбарида 50 та давлат ва Европа Иттифоқи делегацияси номидан Россиянинг ҳаракатларини кескин қораловчи қўшма баёнотни ўқиб эшиттирди.
Шунга қарамай, ушбу резолюция БМТга аъзо аксарият мамлакатларнинг қўлловига эриша олмади: дунёнинг 143 та давлати, жумладан, Америка Қўшма Штатлари ҳам ҳужжатга қўшилишдан тийилди ва уни қўллаб-қувватламади.
50 та давлат позицияси: Ўт очишни зудлик билан тўхтатиш талаби
Қўшма баёнотни имзолаганлар қаторидан Буюк Британия, Япония, Канада, Швейцария, Грузия, шунингдек, Европанинг Венгрия ва Словакия каби қатор давлатлари жой олди:
Асосий талаб: Ҳужжатда Москва «тўлиқ, зудлик билан ва сўзсиз ўт очишни тўхтатиш»га рози бўлишга чақирилган;
Баёнот мазмуни: Резолюция матнида Россиянинг ҳарбий ҳаракатлари «қонунга хилоф кенг кўламли босқин» сифатида баҳоланган.
БМТ минбаридаги кескин мунозаралар
Халқаро ташкилот доирасида томонлар ўртасидаги ўзаро айбловлар янада кучаймоқда:
Бош котиб хавотири: Август ойи бошида БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш Украина дронларининг Россия ҳудудларига уюштирган ҳужумларини қоралаб, ушбу зарбалар оқибатида тинч аҳоли вакиллари ҳалок бўлаётгани ва жароҳат олаётганидан жиддий ташвиш билдирган эди;
Россиянинг кескин реакцияси: EADaily маълумотига кўра, Россиянинг БМТдаги доимий вакили Василий Небензя Хавфсизлик Кенгаши йиғилишида чиқиш қилиб, Ғарб давлатларининг аралашуви остида Украинада юзага келган ички вазиятни кескин танқид қилган.
АҚШнинг ушбу баёнотга қўшилмаслиги ва 143 та давлатнинг бетараф позицияси халқаро ҳамжамиятда тинчликка эришиш йўллари борасида ягона тўхтам йўқлигидан далолат беради.
…