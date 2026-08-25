Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...

·4·Спорт
Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...

UFC 330 рақамли турнирининг марказий жангида ўз унвонини муваффақиятли ҳимоя қилган 34 ёшли чемпион Ислам Махачев ирландиялик Иэн Гэррига қарши кечган муросасиз тўқнашувдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган доғистонлик юлдуз режадагидан кўра анча қийин кечган беллашув сабабларини очиқ тушунтириб берди.

«Рақиблар тобора кучлироқ бўлмоқда»: Махачевнинг таҳлили

Чемпион ғалаба ҳар доим биринчи ўринда туришини таъкидлаб, рақибларнинг тайёргарлик даражаси ошиб бораётганини эътироф этди:

«Энг муҳими — ғалаба. Лекин жанг бироз осонроқ ўтади, деб режалаштирган ва ўйлаган эдим. Аммо рақиблар ҳам астойдил тайёргарлик кўришяпти ва ҳар сафар тобора қийинлашиб бормоқда. Рақиблар кундан-кунга кучлироқ бўляпти. Демак, жангларим осонроқ кечиши учун мен ҳам янада кўпроқ ишлашим керак», — деди Ислам.

«У фақат орқага қочди»: Гэррининг ноқулай услуби ва ғалаба тактикаси

Махачев ирландиялик рақибининг октагондаги жисмоний хусусиятлари ва пассив ҳаракати чиройли томоша кўрсатишга тўсқинлик қилганини билдирди:

  • Антропометрия ва масофа: «Гэррининг услуби жуда ноқулай, унга яқинлашиш жуда мушкул. Қўллари ва оёқлари жуда узун;

  • Тейкдаун калити: Унда очиқ қоладиган ягона заиф жой — олдинги оёғи эди. Мен доимо шу нуқтага кириб бордим ва муваффақиятли тейкдаунларни амалга оширдим;

  • Фақат орқага ҳаракат: Фақат орқага қочадиган бундай рақиб билан чиройли ва томошабоп жанг кўрсатиш жуда қийин. Қандай бўлган бўлса, шундай бўлди. Жанг оғир кечди, аммо у менга жиддий муаммо туғдирди, деб бўлмайди. Ҳаммаси режа бўйича борди, шунчаки шошилмасдан баҳсни ҳакамлар қароригача олиб боришга тўғри келди».

Ислам Махачев ушбу ғалабаси орқали ўз вазн тоифасида мутлақ етакчи эканини яна бир бор исботлади.

Ислам МахачевИэн ГарриЮФСИрландия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футбол оқшоми: Самарқандда марказий баҳс ва 19-турнинг 3 та қайноқ ўйини!Футбол оқшоми: Самарқандда марказий баҳс ва 19-турнинг 3 та қайноқ ўйини!Бугун, 10:44Бриан Маджо: Эрлинг Холанд намунаси ва Англия терма жамоасининг келажагиБриан Маджо: Эрлинг Холанд намунаси ва Англия терма жамоасининг келажагиБугун, 10:36Йилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлариЙилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлариБугун, 09:20Катта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчиКатта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчиБугун, 09:13«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқлади«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқладиБугун, 08:58Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!Бугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди