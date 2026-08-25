Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...
UFC 330 рақамли турнирининг марказий жангида ўз унвонини муваффақиятли ҳимоя қилган 34 ёшли чемпион Ислам Махачев ирландиялик Иэн Гэррига қарши кечган муросасиз тўқнашувдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган доғистонлик юлдуз режадагидан кўра анча қийин кечган беллашув сабабларини очиқ тушунтириб берди.
«Рақиблар тобора кучлироқ бўлмоқда»: Махачевнинг таҳлили
Чемпион ғалаба ҳар доим биринчи ўринда туришини таъкидлаб, рақибларнинг тайёргарлик даражаси ошиб бораётганини эътироф этди:
«Энг муҳими — ғалаба. Лекин жанг бироз осонроқ ўтади, деб режалаштирган ва ўйлаган эдим. Аммо рақиблар ҳам астойдил тайёргарлик кўришяпти ва ҳар сафар тобора қийинлашиб бормоқда. Рақиблар кундан-кунга кучлироқ бўляпти. Демак, жангларим осонроқ кечиши учун мен ҳам янада кўпроқ ишлашим керак», — деди Ислам.
«У фақат орқага қочди»: Гэррининг ноқулай услуби ва ғалаба тактикаси
Махачев ирландиялик рақибининг октагондаги жисмоний хусусиятлари ва пассив ҳаракати чиройли томоша кўрсатишга тўсқинлик қилганини билдирди:
Антропометрия ва масофа: «Гэррининг услуби жуда ноқулай, унга яқинлашиш жуда мушкул. Қўллари ва оёқлари жуда узун;
Тейкдаун калити: Унда очиқ қоладиган ягона заиф жой — олдинги оёғи эди. Мен доимо шу нуқтага кириб бордим ва муваффақиятли тейкдаунларни амалга оширдим;
Фақат орқага ҳаракат: Фақат орқага қочадиган бундай рақиб билан чиройли ва томошабоп жанг кўрсатиш жуда қийин. Қандай бўлган бўлса, шундай бўлди. Жанг оғир кечди, аммо у менга жиддий муаммо туғдирди, деб бўлмайди. Ҳаммаси режа бўйича борди, шунчаки шошилмасдан баҳсни ҳакамлар қароригача олиб боришга тўғри келди».
Ислам Махачев ушбу ғалабаси орқали ўз вазн тоифасида мутлақ етакчи эканини яна бир бор исботлади.
…