Зеленскийдан кутилмаган бурилиш: Янги тинчлик режа ва буфер зона таклиф этмоқда!
Украинадаги ҳарбий можарони дипломатик йўл билан тўхтатиш бўйича халқаро майдонда янги ҳаракатлар бошланди. Буюк Британиянинг нуфузли The Times нашри хабар беришича, Украина Президенти Владимир Зеленский АҚШ Президенти Дональд Трамп маъмурияти ва Европа давлатлари билан ҳамкорликда урушни тўхтатишга қаратилган янги тинчлик режаси варианти ишлаб чиқилаётганини маълум қилди.
Киев томони Москванинг ҳарбий ҳаракатларни давом эттириш борасидаги қатъий баёнотларига қарамасдан, ушбу стратегик ҳужжат устидаги ишлар тўхтамаганини билдирмоқда.
Янги тинчлик режаси нималарни назарда тутади?
Ишлаб чиқилаётган ҳужжатнинг асосий шартлари фронтдаги кескинликни камайтиришга қаратилган:
Ўт очишни тўхтатиш: Барча турдаги қуроллардан ҳужумларни тўлиқ ва бир вақтда тўхтатиш;
Қўшинларни ортга тортиш: Россия ва Украина қуролли бўлинмаларини ҳозирги тўқнашув чизиғидан белгиланган масофага узоқлаштириш;
Буфер зонаси: Икки томон ўртасида тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашувларнинг олдини олувчи махсус хавфсизлик ҳудудини шакллантириш.
Владимир Зеленский ҳужжат ҳали якуний кўринишга эга эмаслигини ва Вашингтоннинг янги таклифлари кутилаётганини таъкидлади:
«Бизга маълум бўлишича, Америка томонидан яна бир нечта ғоялар мавжуд. Улар ўз таклифларини тақдим этиш учун қулай фурсат кутишмоқда. Биз ушбу ташаббусларни кутяпмиз», — деди Украина раҳбари.
Ватикан миссияси ва Москвадаги учрашув
Дипломатик ҳаракатлар нафақат Киев ва Вашингтон, балки Ватикан томонидан ҳам фаоллашган:
Дипломатик ташриф: Россияга Ватиканнинг махсус дипломати Пол Ричард Галлахер ташриф буюрди;
Лавров билан музокаралар: 26 август куни Ватикан элчисининг Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан расмий учрашуви бўлиб ўтиши режалаштирилган. Унда томонларга тинчликка эришиш бўйича янги таклифлар пакети тақдим этилиши кутилмоқда.
Шунга қарамай, The Times нашри Москва бунга қадар Ғарб ва Киев томонидан билдирилган шунга ўхшаш ташаббусларни бир неча бор рад этганини эслатиб ўтган.
…