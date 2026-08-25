Зеленскийдан кутилмаган бурилиш: Янги тинчлик режа ва буфер зона таклиф этмоқда!

·0·Дунё
Зеленскийдан кутилмаган бурилиш: Янги тинчлик режа ва буфер зона таклиф этмоқда!

Украинадаги ҳарбий можарони дипломатик йўл билан тўхтатиш бўйича халқаро майдонда янги ҳаракатлар бошланди. Буюк Британиянинг нуфузли The Times нашри хабар беришича, Украина Президенти Владимир Зеленский АҚШ Президенти Дональд Трамп маъмурияти ва Европа давлатлари билан ҳамкорликда урушни тўхтатишга қаратилган янги тинчлик режаси варианти ишлаб чиқилаётганини маълум қилди.

Киев томони Москванинг ҳарбий ҳаракатларни давом эттириш борасидаги қатъий баёнотларига қарамасдан, ушбу стратегик ҳужжат устидаги ишлар тўхтамаганини билдирмоқда.

Янги тинчлик режаси нималарни назарда тутади?

Ишлаб чиқилаётган ҳужжатнинг асосий шартлари фронтдаги кескинликни камайтиришга қаратилган:

  • Ўт очишни тўхтатиш: Барча турдаги қуроллардан ҳужумларни тўлиқ ва бир вақтда тўхтатиш;

  • Қўшинларни ортга тортиш: Россия ва Украина қуролли бўлинмаларини ҳозирги тўқнашув чизиғидан белгиланган масофага узоқлаштириш;

  • Буфер зонаси: Икки томон ўртасида тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашувларнинг олдини олувчи махсус хавфсизлик ҳудудини шакллантириш.

Владимир Зеленский ҳужжат ҳали якуний кўринишга эга эмаслигини ва Вашингтоннинг янги таклифлари кутилаётганини таъкидлади:

«Бизга маълум бўлишича, Америка томонидан яна бир нечта ғоялар мавжуд. Улар ўз таклифларини тақдим этиш учун қулай фурсат кутишмоқда. Биз ушбу ташаббусларни кутяпмиз», — деди Украина раҳбари.

Ватикан миссияси ва Москвадаги учрашув

Дипломатик ҳаракатлар нафақат Киев ва Вашингтон, балки Ватикан томонидан ҳам фаоллашган:

  • Дипломатик ташриф: Россияга Ватиканнинг махсус дипломати Пол Ричард Галлахер ташриф буюрди;

  • Лавров билан музокаралар: 26 август куни Ватикан элчисининг Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан расмий учрашуви бўлиб ўтиши режалаштирилган. Унда томонларга тинчликка эришиш бўйича янги таклифлар пакети тақдим этилиши кутилмоқда.

Шунга қарамай, The Times нашри Москва бунга қадар Ғарб ва Киев томонидан билдирилган шунга ўхшаш ташаббусларни бир неча бор рад этганини эслатиб ўтган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолдиХитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолдиБугун, 15:57Собиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақладиСобиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақладиБугун, 15:36Швецияда йўловчилар автобусни ҳалокатдан сақлаб қолдиШвецияда йўловчилар автобусни ҳалокатдан сақлаб қолдиБугун, 15:24Калифорнияда итлар серфинг бўйича чемпионатда барчани ҳайратда қолдирдиКалифорнияда итлар серфинг бўйича чемпионатда барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 13:27Янги кучлар: Шимолий Кореядан 400 нафар дрон оператори ва сапёрлар фронтга жалб этилмоқдаЯнги кучлар: Шимолий Кореядан 400 нафар дрон оператори ва сапёрлар фронтга жалб этилмоқдаБугун, 11:26Зеленскийнинг қиёфадоши қамоқдан фронтга кетмоқда: Сарукяннинг кутилмаган қарори...Зеленскийнинг қиёфадоши қамоқдан фронтга кетмоқда: Сарукяннинг кутилмаган қарори...Бугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди