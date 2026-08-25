«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!
Ўзбекистон Про-лигасида юқори ўринлар ва Суперлига йўлланмаси учун курашаётган «Каттақўрғон» жамоасида кутилмаган мураббий ўзгариши рўй бермоқда. Eurasia Football тарқатган маълумотларга кўра, клуб раҳбарияти кетма-кет қайд этилган иккита мағлубиятдан сўнг 56 ёшли россиялик бош мураббий Юрий Уткульбаев билан хайрлашишга қарор қилди.
Ҳозирда томонлар амалдаги меҳнат шартномасини муддатидан олдин бекор қилиш ва компенсация миқдорини келишиш бўйича якуний музокараларни олиб бормоқда. Мутахассис аллақачон жамоадан четлашган ва машғулотларни бошқармаяпти.
Истеъфога нима сабаб бўлди?
Клуб раҳбариятининг кескин қарорига сўнгги турлардаги салбий натижалар ва кўрсатилган ўйин сифати сабаб бўлди:
«Шўртан»дан учралган мағлубият: 15 август куни «Каттақўрғон» сафарда тўғридан-тўғри асосий рақобатчиларидан бири ҳисобланган «Шўртан»га 85-дақиқада ўтказиб юборилган гол туфайли 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди;
Ўз майдонидаги муваффақиятсизлик: 21 августда жамоа ўз мухлислари қаршисида «Ғазалкент»га 2:4 ҳисобида ютқазди;
Ўйин услубидан норозилик: Клуб раҳбарияти Уткульбаевдан ҳужумкор ва ишончли футбол кутган эди. Бироқ очиқ ўйин кўрсатишга уриниш ҳимоядаги парокандаликка ва ўз дарвозасидан тўртта тўп олиб чиқишга сабаб бўлди.
Уткульбаевнинг «Каттақўрғон»даги статистикаси
Қозоннинг «Рубин» клуби тизимида кўп йиллар фаолият юритган мутахассис май ойи охирида Ёрқин Назаров ўрнига тайинланган эди. Унинг бошқарувидаги 9 та Про-лига учрашувида қуйидаги натижалар қайд этилди:
5 та ғалаба, 1 та дуранг, 3 та мағлубият;
Мумкин бўлган 27 очкодан 16 очко жамғарилди;
Ўзбекистон кубоги доирасидаги ягона баҳсда эса жамоа «Пахтакор»га 0:3 ҳисобида ютқазиб, мусобақани тарк этган эди.
Суперлигага чиқиш имконияти ва «Орол»га қарши ҳал қилувчи жанг
Мураббий истеъфосига қарамай, «Каттақўрғон»нинг турнир жадвалидаги ҳолати ҳали ҳам анча юқори:
3-ўрин: Жамоа 16 та турдан сўнг 30 очко жамғариб, 3-поғонада бормоқда;
Регламент имкониятлари: Про-лига ғолиби тўғридан-тўғри Суперлигага йўл олади. 2–5-ўринларни эгаллаган клублар эса ўзаро плей-офф ўйнаб, Суперлига вакили билан ўтиш (стык) баҳсида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлади;
Олдиндаги катта синов: Энг қизиғи, янги мураббий тайинлови арафасида «Каттақўрғон»ни мавсумдаги энг оғир учрашув — чемпионат пешқадами, 39 очкога эга Нукуснинг «Орол» клубига қарши баҳс кутмоқда.
…