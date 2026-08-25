«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!

·69·Спорт
«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!

Ўзбекистон Про-лигасида юқори ўринлар ва Суперлига йўлланмаси учун курашаётган «Каттақўрғон» жамоасида кутилмаган мураббий ўзгариши рўй бермоқда. Eurasia Football тарқатган маълумотларга кўра, клуб раҳбарияти кетма-кет қайд этилган иккита мағлубиятдан сўнг 56 ёшли россиялик бош мураббий Юрий Уткульбаев билан хайрлашишга қарор қилди.

Ҳозирда томонлар амалдаги меҳнат шартномасини муддатидан олдин бекор қилиш ва компенсация миқдорини келишиш бўйича якуний музокараларни олиб бормоқда. Мутахассис аллақачон жамоадан четлашган ва машғулотларни бошқармаяпти.

Истеъфога нима сабаб бўлди?

Клуб раҳбариятининг кескин қарорига сўнгги турлардаги салбий натижалар ва кўрсатилган ўйин сифати сабаб бўлди:

  • «Шўртан»дан учралган мағлубият: 15 август куни «Каттақўрғон» сафарда тўғридан-тўғри асосий рақобатчиларидан бири ҳисобланган «Шўртан»га 85-дақиқада ўтказиб юборилган гол туфайли 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди;

  • Ўз майдонидаги муваффақиятсизлик: 21 августда жамоа ўз мухлислари қаршисида «Ғазалкент»га 2:4 ҳисобида ютқазди;

  • Ўйин услубидан норозилик: Клуб раҳбарияти Уткульбаевдан ҳужумкор ва ишончли футбол кутган эди. Бироқ очиқ ўйин кўрсатишга уриниш ҳимоядаги парокандаликка ва ўз дарвозасидан тўртта тўп олиб чиқишга сабаб бўлди.

Уткульбаевнинг «Каттақўрғон»даги статистикаси

Қозоннинг «Рубин» клуби тизимида кўп йиллар фаолият юритган мутахассис май ойи охирида Ёрқин Назаров ўрнига тайинланган эди. Унинг бошқарувидаги 9 та Про-лига учрашувида қуйидаги натижалар қайд этилди:

  • 5 та ғалаба, 1 та дуранг, 3 та мағлубият;

  • Мумкин бўлган 27 очкодан 16 очко жамғарилди;

  • Ўзбекистон кубоги доирасидаги ягона баҳсда эса жамоа «Пахтакор»га 0:3 ҳисобида ютқазиб, мусобақани тарк этган эди.

Суперлигага чиқиш имконияти ва «Орол»га қарши ҳал қилувчи жанг

Мураббий истеъфосига қарамай, «Каттақўрғон»нинг турнир жадвалидаги ҳолати ҳали ҳам анча юқори:

  • 3-ўрин: Жамоа 16 та турдан сўнг 30 очко жамғариб, 3-поғонада бормоқда;

  • Регламент имкониятлари: Про-лига ғолиби тўғридан-тўғри Суперлигага йўл олади. 2–5-ўринларни эгаллаган клублар эса ўзаро плей-офф ўйнаб, Суперлига вакили билан ўтиш (стык) баҳсида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлади;

  • Олдиндаги катта синов: Энг қизиғи, янги мураббий тайинлови арафасида «Каттақўрғон»ни мавсумдаги энг оғир учрашув — чемпионат пешқадами, 39 очкога эга Нукуснинг «Орол» клубига қарши баҳс кутмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!Бугун, 16:01Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...Бугун, 14:21Бразилиядан янги юлдуз: «Манчестер Сити» уни 40 млн еврога сотиб олмоқдаБразилиядан янги юлдуз: «Манчестер Сити» уни 40 млн еврога сотиб олмоқдаБугун, 14:06Ҳусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришларҲусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришларБугун, 13:31Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Бугун, 13:17«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!Бугун, 13:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди