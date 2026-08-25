Собиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақлади

·58·Дунё
Собиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақлади

Бразилиянинг Гояс штатида 24 ёшли Эмилиане Тамира собиқ эри томонидан беш кун давомида асирликда сақлангани айтилмоқда. Эмилиане 17 август куни бедарак йўқолганидан сўнг, полиция уни қидиришга киришган ва 21 август куни Águas Lindas de Goiás шаҳрида ижарага олинган уйдан топган. Бу ҳақда VTV News хабар берди.

Ҳуқуқ-тартибот ходимлари аёлни каравотга занжир, арқон ва кишанлар билан боғланган ҳолда топган, унинг юзида эса оғиз ва нафас олишни чекловчи ниқоб бўлган. Жабрланувчининг сўзларига кўра, собиқ ҳамроҳи уни дори воситалари таъсирида ушлаб турган ва қўлларини фақат овқатланиши учун қисқа вақтга бўшатган.

Эмилиане, шунингдек, асирлик пайтида оғзи ва кўзлари соҳасида кимёвий моддадан куйиш жароҳатлари олганини маълум қилган. Бу маълумот ҳозирча асосан унинг шахсий кўрсатмаларига таянади ва тергов доирасида текширилмоқда.

Полиция маълумотларига кўра, гумонланувчи Айлтон Родригес собиқ аёлини ушлаб туриш учун уйни олдиндан ижарага олган ва у ерда озиқ-овқат ҳамда бошқа зарур буюмларни жамлаган.

Терговчилар унинг ғайриодатий хатти-ҳаракатларига эътибор қаратган, кейин эса ижарага олинган уйни аниқлаб, у ерга борган. Гумонланувчи полициянинг тўхташ ҳақидаги буйруғига бўйсунмай, автомобилда қочишга уринган ва кейинроқ қўлга олинган. Ундан 9 миллиметрли пистолет ҳам мусодара қилинган.

Полицияга кўра, Айлтон аёлни дорилаб, кейин ижарага олинган уйга олиб борганини тан олган. Эмилианенинг айтишича, жуфтлик қарийб олти йил бирга яшаган ва 2025 йил декабрида муносабатларини тугатган.

Аёл собиқ эри ажрашишни қабул қила олмагани ва унинг ҳаёти устидан назоратни сақлаб қолишга уринганини билдирган; терговда ҳам жиноятнинг эҳтимолий сабаблари, жумладан, муносабатларни тиклашга мажбурлаш мақсади ўрганилмоқда.

Айлтон Родригес ҳозир ҳибсда, суд унинг қамоқда қолишини белгилаган, иш бўйича тергов эса давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленскийдан кутилмаган бурилиш: Янги тинчлик режа ва буфер зона таклиф этмоқда!Зеленскийдан кутилмаган бурилиш: Янги тинчлик режа ва буфер зона таклиф этмоқда!Бугун, 16:10Хитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолдиХитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолдиБугун, 15:57Швецияда йўловчилар автобусни ҳалокатдан сақлаб қолдиШвецияда йўловчилар автобусни ҳалокатдан сақлаб қолдиБугун, 15:24Калифорнияда итлар серфинг бўйича чемпионатда барчани ҳайратда қолдирдиКалифорнияда итлар серфинг бўйича чемпионатда барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 13:27Янги кучлар: Шимолий Кореядан 400 нафар дрон оператори ва сапёрлар фронтга жалб этилмоқдаЯнги кучлар: Шимолий Кореядан 400 нафар дрон оператори ва сапёрлар фронтга жалб этилмоқдаБугун, 11:26Зеленскийнинг қиёфадоши қамоқдан фронтга кетмоқда: Сарукяннинг кутилмаган қарори...Зеленскийнинг қиёфадоши қамоқдан фронтга кетмоқда: Сарукяннинг кутилмаган қарори...Бугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди