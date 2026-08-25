Собиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақлади
Бразилиянинг Гояс штатида 24 ёшли Эмилиане Тамира собиқ эри томонидан беш кун давомида асирликда сақлангани айтилмоқда. Эмилиане 17 август куни бедарак йўқолганидан сўнг, полиция уни қидиришга киришган ва 21 август куни Águas Lindas de Goiás шаҳрида ижарага олинган уйдан топган. Бу ҳақда VTV News хабар берди.
Ҳуқуқ-тартибот ходимлари аёлни каравотга занжир, арқон ва кишанлар билан боғланган ҳолда топган, унинг юзида эса оғиз ва нафас олишни чекловчи ниқоб бўлган. Жабрланувчининг сўзларига кўра, собиқ ҳамроҳи уни дори воситалари таъсирида ушлаб турган ва қўлларини фақат овқатланиши учун қисқа вақтга бўшатган.
Эмилиане, шунингдек, асирлик пайтида оғзи ва кўзлари соҳасида кимёвий моддадан куйиш жароҳатлари олганини маълум қилган. Бу маълумот ҳозирча асосан унинг шахсий кўрсатмаларига таянади ва тергов доирасида текширилмоқда.
Полиция маълумотларига кўра, гумонланувчи Айлтон Родригес собиқ аёлини ушлаб туриш учун уйни олдиндан ижарага олган ва у ерда озиқ-овқат ҳамда бошқа зарур буюмларни жамлаган.
Терговчилар унинг ғайриодатий хатти-ҳаракатларига эътибор қаратган, кейин эса ижарага олинган уйни аниқлаб, у ерга борган. Гумонланувчи полициянинг тўхташ ҳақидаги буйруғига бўйсунмай, автомобилда қочишга уринган ва кейинроқ қўлга олинган. Ундан 9 миллиметрли пистолет ҳам мусодара қилинган.
Полицияга кўра, Айлтон аёлни дорилаб, кейин ижарага олинган уйга олиб борганини тан олган. Эмилианенинг айтишича, жуфтлик қарийб олти йил бирга яшаган ва 2025 йил декабрида муносабатларини тугатган.
Аёл собиқ эри ажрашишни қабул қила олмагани ва унинг ҳаёти устидан назоратни сақлаб қолишга уринганини билдирган; терговда ҳам жиноятнинг эҳтимолий сабаблари, жумладан, муносабатларни тиклашга мажбурлаш мақсади ўрганилмоқда.
Айлтон Родригес ҳозир ҳибсда, суд унинг қамоқда қолишини белгилаган, иш бўйича тергов эса давом этмоқда.
…