«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!
Англия футболида катта шов-шувга сабаб бўлган навбатдаги трансфер амалга ошди. «Манчестер Сити» ярим ҳужумчиси Савиньо фаолиятини энди Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттиради.
Трансфернинг умумий қиймати бонуслар билан бирга 85 миллион фунтга етиши мумкин. Аммо бу келишувнинг энг қизиқарли томони — Савиньо «Манчестер Сити»да атиги икки мавсумдан сўнг жамоасини алмаштирди.
1. Савиньо учун қанча маблағ тўланди?
Маълумотларга кўра, «Тоттенхэм» бразилиялик футболчи учун 75 миллион фунт тўлайди.
Шартномада яна 10 миллион фунтгача бўлган бонуслар ҳам кўзда тутилган.
Тўлов тури
Миқдори
Асосий трансфер қиймати
75 млн фунт
Бонуслар
10 млн фунт
Умумий эҳтимолий қиймат
85 млн фунт
Шу тариқа, келишув қўшимча шартлар бажарилган тақдирда 85 миллион фунтлик трансферга айланиши мумкин.
2. Савиньо «Манчестер Сити»да қандай ўйин кўрсатди?
Савиньо 2024 йил ёзидан бери «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб келаётган эди.
У «шаҳарликлар» сафида жами 84 та учрашув ўтказди. Бу ўйинларда бразилиялик ярим ҳужумчи:
7 та гол урди;
13 та голли узатмани амалга оширди;
жами 20 та голли ҳаракатда иштирок этди.
Савиньо «Манчестер Сити»даги қисқа фаолияти давомида 84 та ўйинда майдонга тушиб, 20 та голли ҳаракат қайд этди.
3. Нега бу трансфер эътибор марказида?
Савиньонинг «Тоттенхэм»га ўтиши Премьер-лигадаги оддий трансферлардан бири эмас. Бир чемпионатнинг икки йирик клуби ўртасидаги бундай қимматбаҳо келишув янги мавсумдаги кучлар нисбатига ҳам таъсир қилиши мумкин.
«Тоттенхэм» катта маблағ эвазига ҳужум чизиғини кучайтирмоқда. Савиньо эса янги жамоада кўпроқ масъулият ва муҳим роль олиши кутилмоқда.
4. Энди Савиньони қандай синовлар кутмоқда?
«Манчестер Сити»да кучли рақобат шароитида тўп тепган футболчи учун «Тоттенхэм»да янги имконият очилмоқда.
Энди энг катта савол — Савиньо учун сарфланган 75 миллион фунт ўзини оқлайдими?
Бразилиялик футболчи «Манчестер Сити»даги 84 учрашувлик тажрибасини Лондон клубида янада юқори босқичга олиб чиқишга ҳаракат қилади. Агар бонуслар ҳам ишга тушса, бу трансфернинг қиймати 85 миллион фунтга етади.
Шу тариқа, Савиньонинг «Сити»даги саҳифаси ёпилди. Энди унинг «Тоттенхэм»даги янги синови бошланмоқда — ва 85 миллион фунтлик келишувга арзиш-арзимаслиги майдонда ҳал бўлади.
…