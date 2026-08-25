«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!

·7·Спорт
«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!

Англия футболида катта шов-шувга сабаб бўлган навбатдаги трансфер амалга ошди. «Манчестер Сити» ярим ҳужумчиси Савиньо фаолиятини энди Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттиради.

Трансфернинг умумий қиймати бонуслар билан бирга 85 миллион фунтга етиши мумкин. Аммо бу келишувнинг энг қизиқарли томони — Савиньо «Манчестер Сити»да атиги икки мавсумдан сўнг жамоасини алмаштирди.

1. Савиньо учун қанча маблағ тўланди?

Маълумотларга кўра, «Тоттенхэм» бразилиялик футболчи учун 75 миллион фунт тўлайди.

Шартномада яна 10 миллион фунтгача бўлган бонуслар ҳам кўзда тутилган.

Тўлов тури

Миқдори

Асосий трансфер қиймати

75 млн фунт

Бонуслар

10 млн фунт

Умумий эҳтимолий қиймат

85 млн фунт

Шу тариқа, келишув қўшимча шартлар бажарилган тақдирда 85 миллион фунтлик трансферга айланиши мумкин.

2. Савиньо «Манчестер Сити»да қандай ўйин кўрсатди?

Савиньо 2024 йил ёзидан бери «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб келаётган эди.

У «шаҳарликлар» сафида жами 84 та учрашув ўтказди. Бу ўйинларда бразилиялик ярим ҳужумчи:

  • 7 та гол урди;

  • 13 та голли узатмани амалга оширди;

  • жами 20 та голли ҳаракатда иштирок этди.

Савиньо «Манчестер Сити»даги қисқа фаолияти давомида 84 та ўйинда майдонга тушиб, 20 та голли ҳаракат қайд этди.

3. Нега бу трансфер эътибор марказида?

Савиньонинг «Тоттенхэм»га ўтиши Премьер-лигадаги оддий трансферлардан бири эмас. Бир чемпионатнинг икки йирик клуби ўртасидаги бундай қимматбаҳо келишув янги мавсумдаги кучлар нисбатига ҳам таъсир қилиши мумкин.

«Тоттенхэм» катта маблағ эвазига ҳужум чизиғини кучайтирмоқда. Савиньо эса янги жамоада кўпроқ масъулият ва муҳим роль олиши кутилмоқда.

4. Энди Савиньони қандай синовлар кутмоқда?

«Манчестер Сити»да кучли рақобат шароитида тўп тепган футболчи учун «Тоттенхэм»да янги имконият очилмоқда.

Энди энг катта савол — Савиньо учун сарфланган 75 миллион фунт ўзини оқлайдими?

Бразилиялик футболчи «Манчестер Сити»даги 84 учрашувлик тажрибасини Лондон клубида янада юқори босқичга олиб чиқишга ҳаракат қилади. Агар бонуслар ҳам ишга тушса, бу трансфернинг қиймати 85 миллион фунтга етади.

Шу тариқа, Савиньонинг «Сити»даги саҳифаси ёпилди. Энди унинг «Тоттенхэм»даги янги синови бошланмоқда — ва 85 миллион фунтлик келишувга арзиш-арзимаслиги майдонда ҳал бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!Бугун, 14:30Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...Бугун, 14:21Бразилиядан янги юлдуз: «Манчестер Сити» уни 40 млн еврога сотиб олмоқдаБразилиядан янги юлдуз: «Манчестер Сити» уни 40 млн еврога сотиб олмоқдаБугун, 14:06Ҳусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришларҲусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришларБугун, 13:31Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Бугун, 13:17«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!Бугун, 13:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди