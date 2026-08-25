Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...

·43·Спорт
Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...

Испания ва Европа футболида ёзнинг энг кутилмаган трансферларидан бири расман амалга ошди. Лондоннинг «Челси» клуби ҳамда Испания миллий терма жамоаси ҳимоячиси Марк Кукурелья Мадриднинг «Реал» клуби аъзосига айланди. 24 август куни «қироллик клуби» 28 ёшли футболчини оммага расман таништирди.

Мадридликлар сафига келиб қўшилган тажрибали қанот ҳимоячиси шартнома имзоланганидан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмади ва клуб ишқибозларига самимий мурожаат йўллади.

«Оилам учун ўзига хос кун»: Кукурельянинг илк сўзлари

«Қироллик клуби» либосини кийган испаниялик футболчи ўз қувончини қуйидагича ифода этди:

«Салом, мадридистлар! Мен жуда бахтиёрман, бу кун мен ва оилам учун жуда ўзига хос. „Сантьяго Бернабеу“да сизлар билан учрашишни сабрсизлик билан кутяпман. Hala Madrid!», — деди Кукурелья.

Ҳимоячи Мадрид суперклуби сафида катта совринлар учун курашишга тайёр эканини билдирди.

«Челси»дан Мадридга: Чап қанотдаги янги рақобат

Марк Кукурельянинг трансфери «Реал Мадрид»нинг чап қанот мудофаасини кучайтириш режасида муҳим қадам бўлди:

  • Лондондаги тажриба: Испаниялик ҳимоячи «Челси» сафида ва Испания миллий терма жамоасида халқаро миқёсдаги энг барқарор қанот вакилларидан бири сифатида ўзини кўрсатди;

  • Мадриддаги янги босқич: «Қироллик клуби» раҳбарияти ҳимоя чизиғидаги ишончлилик ва тезкорликни ошириш мақсадида айнан Кукурелья вариантида тўхталди;

  • Мухлислар интиқлиги: Эндиликда мадридлик ишқибозлар футболчининг «Сантьяго Бернабеу»даги дебют учрашувини катта қизиқиш билан кутмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!Бугун, 16:01«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!Бугун, 14:30Бразилиядан янги юлдуз: «Манчестер Сити» уни 40 млн еврога сотиб олмоқдаБразилиядан янги юлдуз: «Манчестер Сити» уни 40 млн еврога сотиб олмоқдаБугун, 14:06Ҳусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришларҲусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришларБугун, 13:31Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Бугун, 13:17«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!Бугун, 13:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди