Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...
Испания ва Европа футболида ёзнинг энг кутилмаган трансферларидан бири расман амалга ошди. Лондоннинг «Челси» клуби ҳамда Испания миллий терма жамоаси ҳимоячиси Марк Кукурелья Мадриднинг «Реал» клуби аъзосига айланди. 24 август куни «қироллик клуби» 28 ёшли футболчини оммага расман таништирди.
Мадридликлар сафига келиб қўшилган тажрибали қанот ҳимоячиси шартнома имзоланганидан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмади ва клуб ишқибозларига самимий мурожаат йўллади.
«Оилам учун ўзига хос кун»: Кукурельянинг илк сўзлари
«Қироллик клуби» либосини кийган испаниялик футболчи ўз қувончини қуйидагича ифода этди:
«Салом, мадридистлар! Мен жуда бахтиёрман, бу кун мен ва оилам учун жуда ўзига хос. „Сантьяго Бернабеу“да сизлар билан учрашишни сабрсизлик билан кутяпман. Hala Madrid!», — деди Кукурелья.
Ҳимоячи Мадрид суперклуби сафида катта совринлар учун курашишга тайёр эканини билдирди.
«Челси»дан Мадридга: Чап қанотдаги янги рақобат
Марк Кукурельянинг трансфери «Реал Мадрид»нинг чап қанот мудофаасини кучайтириш режасида муҳим қадам бўлди:
Лондондаги тажриба: Испаниялик ҳимоячи «Челси» сафида ва Испания миллий терма жамоасида халқаро миқёсдаги энг барқарор қанот вакилларидан бири сифатида ўзини кўрсатди;
Мадриддаги янги босқич: «Қироллик клуби» раҳбарияти ҳимоя чизиғидаги ишончлилик ва тезкорликни ошириш мақсадида айнан Кукурелья вариантида тўхталди;
Мухлислар интиқлиги: Эндиликда мадридлик ишқибозлар футболчининг «Сантьяго Бернабеу»даги дебют учрашувини катта қизиқиш билан кутмоқда.
…