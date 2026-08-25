Apple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этди

·17·Техно
Apple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этди

Apple корпорацияси ўзининг сўнгги ишланмалари қаторидан жой олган, энг янги M6 процессори билан жиҳозланган навбатдаги Мак Mini қурилмасини расман эълон қилди. Ушбу янги авлод компьютерлари юқори унумдорлик ҳамда сунъий интеллект вазифаларини бажаришдаги кескин ўсиш билан ажралиб туради, бу эса технология ихлосмандлари ва профессионал фойдаланувчилар учун муҳим янгилик ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги Мак Mini қурилмасининг асосий модели 256 GB ички хотира ва 16 GB тезкор хотира (RAM) билан таъминланган бўлиб, унинг бошланғич нархи 899 долларни ташкил этади. Қурилма ҳозирнинг ўзида олдиндан буюртма бериш учун очиқ, бироқ харидорларга етказиб бериш ишлари фақат 22-сентябрдан бошланиши кўзда тутилган.

Техник кўрсаткичлар ва сунъий интеллект имкониятлари

Ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, янги Мак Mini модели аввалги M4 версиясига нисбатан сунъий интеллект имкониятлари бўйича тўрт баравар юқори натижа кўрсатади. Шунингдек, қурилманинг хотира тезлиги ва график имкониятлари икки карра тезлашгани қайд этилган. Янги процессор 12 ядроли CPU ва 12 ядроли GPU билан жиҳозланган бўлиб, олдинги авлоднинг 10 ядроли кўрсаткичларидан сезиларли даражада фарқ қилади.

M6 чипидан ташқари, компания M5 Pro чипига эга бўлган янада қувватли Мак Mini версиясини ҳам тақдим этди. Ушбу модификация 512 GB базавий хотира ва 24 GB тезкор хотирага эга бўлиб, унинг нархи 1699 доллардан бошланади. M5 Pro чипи стандарт ҳолатда 15 ядроли CPU ва 16 ядроли GPU билан таъминланади, фойдаланувчи хоҳишига кўра уни 18 ядроли CPU ва 20 ядроли GPU'гача яхшилаш мумкин.

Тармоқ имкониятлари ва қўшимча янги қурилмалар

Қурилмаларнинг ҳар икки варианти ҳам энг замонавий Wi-Fi 7 ва Bluetooth 6 стандартларини, шунингдек, 2.5 Гб Etherнет портини ўз ичига олади. Фойдаланувчилар хоҳишига кўра тармоқ портини 10 Гб тезликдаги версияга алмаштириш имконияти ҳам мавжуд. Барча янги Мак Mini компьютерлари macOS 27 операцион тизими ва Siri AI ёрдамчиси билан биргаликда етказиб берилади.

Сўнгги бир йил давомида Мак Mini қурилмалари OpenClaw ва Ҳермес каби маҳаллий сунъий интеллект агентларини ишга туширишдаги қулайлиги туфайли технология ихлосмандлари орасида катта машҳурликка эришди. Ўтган йили талабнинг кескин ошиши сабабли ушбу қурилмалар ҳатто eBay каби платформаларда юқори нархларда сотилган эди.

Қайд этилишича, Apple компанияси ушбу тақдимот доирасида M5 Max ҳамда M5 Ultra чипларида ишлайдиган янги Mac Studio моделларини ҳам намойиш этди. Мазкур қурилмалар мос равишда 2499 доллар ва 5499 доллардан бошланадиган нархларда бозорга чиқарилади.

AppleМак MiniM6ТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиApple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиБугун, 19:57Apple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиApple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиБугун, 19:29Apple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этдиApple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этдиБугун, 19:21Max миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилдиБугун, 18:29Россияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилдиРоссияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилдиБугун, 16:55Роскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтдиРоскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтдиБугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда