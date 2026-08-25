Apple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этди
Apple корпорацияси ўзининг сўнгги ишланмалари қаторидан жой олган, энг янги M6 процессори билан жиҳозланган навбатдаги Мак Mini қурилмасини расман эълон қилди. Ушбу янги авлод компьютерлари юқори унумдорлик ҳамда сунъий интеллект вазифаларини бажаришдаги кескин ўсиш билан ажралиб туради, бу эса технология ихлосмандлари ва профессионал фойдаланувчилар учун муҳим янгилик ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги Мак Mini қурилмасининг асосий модели 256 GB ички хотира ва 16 GB тезкор хотира (RAM) билан таъминланган бўлиб, унинг бошланғич нархи 899 долларни ташкил этади. Қурилма ҳозирнинг ўзида олдиндан буюртма бериш учун очиқ, бироқ харидорларга етказиб бериш ишлари фақат 22-сентябрдан бошланиши кўзда тутилган.
Техник кўрсаткичлар ва сунъий интеллект имкониятлариИшлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, янги Мак Mini модели аввалги M4 версиясига нисбатан сунъий интеллект имкониятлари бўйича тўрт баравар юқори натижа кўрсатади. Шунингдек, қурилманинг хотира тезлиги ва график имкониятлари икки карра тезлашгани қайд этилган. Янги процессор 12 ядроли CPU ва 12 ядроли GPU билан жиҳозланган бўлиб, олдинги авлоднинг 10 ядроли кўрсаткичларидан сезиларли даражада фарқ қилади.
M6 чипидан ташқари, компания M5 Pro чипига эга бўлган янада қувватли Мак Mini версиясини ҳам тақдим этди. Ушбу модификация 512 GB базавий хотира ва 24 GB тезкор хотирага эга бўлиб, унинг нархи 1699 доллардан бошланади. M5 Pro чипи стандарт ҳолатда 15 ядроли CPU ва 16 ядроли GPU билан таъминланади, фойдаланувчи хоҳишига кўра уни 18 ядроли CPU ва 20 ядроли GPU'гача яхшилаш мумкин.
Тармоқ имкониятлари ва қўшимча янги қурилмаларҚурилмаларнинг ҳар икки варианти ҳам энг замонавий Wi-Fi 7 ва Bluetooth 6 стандартларини, шунингдек, 2.5 Гб Etherнет портини ўз ичига олади. Фойдаланувчилар хоҳишига кўра тармоқ портини 10 Гб тезликдаги версияга алмаштириш имконияти ҳам мавжуд. Барча янги Мак Mini компьютерлари macOS 27 операцион тизими ва Siri AI ёрдамчиси билан биргаликда етказиб берилади.
Сўнгги бир йил давомида Мак Mini қурилмалари OpenClaw ва Ҳермес каби маҳаллий сунъий интеллект агентларини ишга туширишдаги қулайлиги туфайли технология ихлосмандлари орасида катта машҳурликка эришди. Ўтган йили талабнинг кескин ошиши сабабли ушбу қурилмалар ҳатто eBay каби платформаларда юқори нархларда сотилган эди.
Қайд этилишича, Apple компанияси ушбу тақдимот доирасида M5 Max ҳамда M5 Ultra чипларида ишлайдиган янги Mac Studio моделларини ҳам намойиш этди. Мазкур қурилмалар мос равишда 2499 доллар ва 5499 доллардан бошланадиган нархларда бозорга чиқарилади.
…