Ламин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошлади
«Барселона» ва Испания терма жамоаси футболчиси Ламин Ямал ҳамда блогер Инес Гарсия муносабатларида янги босқичга қадам қўйгани айтилмоқда. Испаниялик журналист Сандра Аладронинг маълум қилишича, Инес Гарсия Ямалнинг Барселонадаги уйига кўчиб ўтган.
Журналист «Vamos a Ver» дастурида блогер аввал Толедо провинциясидаги Талавера-де-ла-Рейна шаҳрида яшаганини, кейин эса уйини тарк этиб, Ламин билан бирга яшай бошлаганини айтган. Аладронинг таъкидлашича, жуфтлик айни пайтда ўзини бахтли ҳис қилмоқда.
Маълум бўлишича, Инес Ямалнинг оиласи билан ҳам таниш. Журналистнинг айтишича, футболчи севгилисининг яқин қариндошларини ҳам туғилган кунига таклиф қилган.
Ҳозир Ламин Ямал Барселона яқинидаги Эсплугес-де-Льобрегат шаҳрида жойлашган, аввал Жерар Пике ва Шакира яшаган ҳашаматли қароргоҳда истиқомат қилмоқда. Ямал ушбу уйни 2025 йил охирида харид қилгани хабар қилинган.
Жуфтликнинг бирга яшаётгани ҳақидаги хабарлар «Vamos a Ver» дастурида уларнинг уйдан бирга чиқаётган акс этган кадрлари намойиш этилганидан кейин янада кучайган. Бироқ Ламин ва Инес бу маълумотни ҳозирча шахсан тасдиқламаган.
Шу билан бирга, Ямалнинг янги мавсумдаги илк Ла Лига учрашуви ҳақидаги дастлабки хабарларда футболчининг ўйини турлича баҳоланган. «Барселона» 23 август куни «Эльче»ни 5:0 ҳисобида мағлуб этган, Ямал эса 65 дақиқа майдонда ҳаракат қилган. Айрим рейтингларда унга нисбатан паст баҳо берилган бўлса, бошқа манбада у учрашувнинг энг яхши футболчиси сифатида кўрсатилган.
…