Ламин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошлади

·6·Дунё
Ламин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошлади

«Барселона» ва Испания терма жамоаси футболчиси Ламин Ямал ҳамда блогер Инес Гарсия муносабатларида янги босқичга қадам қўйгани айтилмоқда. Испаниялик журналист Сандра Аладронинг маълум қилишича, Инес Гарсия Ямалнинг Барселонадаги уйига кўчиб ўтган.

Журналист «Vamos a Ver» дастурида блогер аввал Толедо провинциясидаги Талавера-де-ла-Рейна шаҳрида яшаганини, кейин эса уйини тарк этиб, Ламин билан бирга яшай бошлаганини айтган. Аладронинг таъкидлашича, жуфтлик айни пайтда ўзини бахтли ҳис қилмоқда.

Маълум бўлишича, Инес Ямалнинг оиласи билан ҳам таниш. Журналистнинг айтишича, футболчи севгилисининг яқин қариндошларини ҳам туғилган кунига таклиф қилган.

Ҳозир Ламин Ямал Барселона яқинидаги Эсплугес-де-Льобрегат шаҳрида жойлашган, аввал Жерар Пике ва Шакира яшаган ҳашаматли қароргоҳда истиқомат қилмоқда. Ямал ушбу уйни 2025 йил охирида харид қилгани хабар қилинган.

Жуфтликнинг бирга яшаётгани ҳақидаги хабарлар «Vamos a Ver» дастурида уларнинг уйдан бирга чиқаётган акс этган кадрлари намойиш этилганидан кейин янада кучайган. Бироқ Ламин ва Инес бу маълумотни ҳозирча шахсан тасдиқламаган.

Шу билан бирга, Ямалнинг янги мавсумдаги илк Ла Лига учрашуви ҳақидаги дастлабки хабарларда футболчининг ўйини турлича баҳоланган. «Барселона» 23 август куни «Эльче»ни 5:0 ҳисобида мағлуб этган, Ямал эса 65 дақиқа майдонда ҳаракат қилган. Айрим рейтингларда унга нисбатан паст баҳо берилган бўлса, бошқа манбада у учрашувнинг энг яхши футболчиси сифатида кўрсатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Бугун, 17:57Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?Бугун, 17:50Францияда чўчқа овозига тақлид қилиш чемпионати ўтказилдиФранцияда чўчқа овозига тақлид қилиш чемпионати ўтказилдиБугун, 16:47Сингапур ҳар бир туғилган бола учун 55 минг доллар ажратадиСингапур ҳар бир туғилган бола учун 55 минг доллар ажратадиБугун, 16:38Эрон телеканали Дональд Трампнинг 20 ёшли ўғли Баррон Трампни нишонга олди Эрон телеканали Дональд Трампнинг 20 ёшли ўғли Баррон Трампни нишонга олди Бугун, 16:26Зеленскийдан кутилмаган бурилиш: Янги тинчлик режа ва буфер зона таклиф этмоқда!Зеленскийдан кутилмаган бурилиш: Янги тинчлик режа ва буфер зона таклиф этмоқда!Бугун, 16:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди