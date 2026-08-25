Max миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилди
Max мессенжери фойдаланувчиларига битта илова доирасида бир нечта аккаунтдан фойдаланиш имконини берувчи янги функцияни жорий этди. Эндиликда Android операцион тизимида ишлайдиган қурилмалар эгалари шахсий ва ишга оид ёзишмаларни қулай тарзда ажратиб туриш учун иккинчи профилни улашлари ва улар ўртасида маълумотларни қайта киритмасдан осонликча ўтишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Функциянинг ишлаш тартиби ва созлаш жараёниixbt.com маълумотига кўра, қўшимча профилни улаш жараёни оддий босқичлардан иборат бўлиб, у кўп вақт олмайди. Бунинг учун аввало иловани РуСторе орқали сўнгги версиягача янгилаб олиш талаб этилади. Шундан сўнг илова созламаларига кириб, тегишли бўлимни танлаш кифоя қилади.
Янги аккаунтни қўшиш тартиби қуйидаги амалларни ўз ичига олади:
- Max иловасидаги «Созламалар» бўлимига ўтиш
- «Добавить профиль» бандини танлаш
- Иккинчи профил учун мўлжалланган телефон рақамини киритиш
- СМС орқали келган тасдиқлаш кодини киритиш
- Икки босқичли аутентификация паролини киритиш
Платформалараро имкониятлар ва келгуси режаларҲозирги вақтда кўп профилли тизим фақатгина Android қурилмалари фойдаланувчилари учун фойдаланишга топширилган. Бироқ компания вакилларининг маълум қилишича, яқин келажакда ушбу қулайликни веб-версия ҳамда илованинг компьютерлар учун мўлжалланган дебют версияларида ҳам жорий этиш режалаштирилган.
Маълумот учун, Max мессенжерида фойдаланувчилар учун кундалик мулоқотни таъминловчи кенг кўламли имкониятлар яратилган. Хусусан, платформада оддий чатлар, овозли ва видеоқўнғироқлар, овозли хабарлар алмашиш, йирик ҳажвдаги файлларни узатиш ҳамда пул ўтказмаларини амалга ошириш функциялари мавжуд.
Шунингдек, хизмат доирасида замонавий ахборот каналлари ва турли мини-иловалар фаолияти ҳам синовдан ўтказилмоқда. Компания тақдим этган расмий кўрсаткичларга кўра, жорий йилнинг август ойи бошидаги ҳолатга кўра, Max платформасида рўйхатдан ўтган фойдаланувчиларнинг умумий сони 130 миллиондан ошиб кетган.
…