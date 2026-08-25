Max миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилди

·1·Техно
Max миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилди

Max мессенжери фойдаланувчиларига битта илова доирасида бир нечта аккаунтдан фойдаланиш имконини берувчи янги функцияни жорий этди. Эндиликда Android операцион тизимида ишлайдиган қурилмалар эгалари шахсий ва ишга оид ёзишмаларни қулай тарзда ажратиб туриш учун иккинчи профилни улашлари ва улар ўртасида маълумотларни қайта киритмасдан осонликча ўтишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Функциянинг ишлаш тартиби ва созлаш жараёни

ixbt.com маълумотига кўра, қўшимча профилни улаш жараёни оддий босқичлардан иборат бўлиб, у кўп вақт олмайди. Бунинг учун аввало иловани РуСторе орқали сўнгги версиягача янгилаб олиш талаб этилади. Шундан сўнг илова созламаларига кириб, тегишли бўлимни танлаш кифоя қилади.

Янги аккаунтни қўшиш тартиби қуйидаги амалларни ўз ичига олади:

  • Max иловасидаги «Созламалар» бўлимига ўтиш
  • «Добавить профиль» бандини танлаш
  • Иккинчи профил учун мўлжалланган телефон рақамини киритиш
  • СМС орқали келган тасдиқлаш кодини киритиш
  • Икки босқичли аутентификация паролини киритиш
Барча босқичлар муваффақиятли якунлангач, янги профил илова созламаларида пайдо бўлади ва фойдаланувчи уни зарур пайтда фаоллаштириши мумкин бўлади.

Платформалараро имкониятлар ва келгуси режалар

Ҳозирги вақтда кўп профилли тизим фақатгина Android қурилмалари фойдаланувчилари учун фойдаланишга топширилган. Бироқ компания вакилларининг маълум қилишича, яқин келажакда ушбу қулайликни веб-версия ҳамда илованинг компьютерлар учун мўлжалланган дебют версияларида ҳам жорий этиш режалаштирилган.

Маълумот учун, Max мессенжерида фойдаланувчилар учун кундалик мулоқотни таъминловчи кенг кўламли имкониятлар яратилган. Хусусан, платформада оддий чатлар, овозли ва видеоқўнғироқлар, овозли хабарлар алмашиш, йирик ҳажвдаги файлларни узатиш ҳамда пул ўтказмаларини амалга ошириш функциялари мавжуд.

Шунингдек, хизмат доирасида замонавий ахборот каналлари ва турли мини-иловалар фаолияти ҳам синовдан ўтказилмоқда. Компания тақдим этган расмий кўрсаткичларга кўра, жорий йилнинг август ойи бошидаги ҳолатга кўра, Max платформасида рўйхатдан ўтган фойдаланувчиларнинг умумий сони 130 миллиондан ошиб кетган.

Max мессенжериAndroidМультиаккаунтТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилдиРоссияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилдиБугун, 16:55Роскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтдиРоскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтдиБугун, 16:21Samsung Galaxy S25 Ultra флагманига Виртуал Рефлектор функцияси қўшиладиSamsung Galaxy S25 Ultra флагманига Виртуал Рефлектор функцияси қўшиладиБугун, 13:26Huawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқадиHuawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқадиБугун, 12:26Жаҳон океани суви сўнгги 47 йилдаги энг юқори ҳароратга етдиЖаҳон океани суви сўнгги 47 йилдаги энг юқори ҳароратга етдиБугун, 11:53Samsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайдиSamsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайдиБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди