Бир дона печенье ортидан бошланган можаро: Қозоғистонда 19 ёшли ўзбекистонлик аёл вафот этди

·2·Жамият
Бир дона печенье ортидан бошланган можаро: Қозоғистонда 19 ёшли ўзбекистонлик аёл вафот этди
Қисқача

Қозоғистоннинг Жамбил вилоятида 19 ёшли Ўзбекистон фуқароси Мадинанинг вафоти юзасидан тергов бошланди. У ўлимидан бир кун аввал дугонасига эри билан жанжаллашгани, уйидан кетмоқчи эканини ва аввал ҳам зўравонликка учраганини айтган. Сўнгги можаро саккиз ойлик фарзанди учун олиб келинган ширинлик сабаб бошланган, шундан кейин Мадина билан алоқа узилган.

Қозоғистоннинг Жамбил вилоятида 19 ёшли Ўзбекистон фуқароси Мадинанинг вафоти юзасидан тергов бошланди. Унинг ўлимидан бир кун аввал дугонасига эри билан жанжаллашгани ва уйидан кетмоқчи эканини айтгани маълум бўлган.

Мадинанинг дугонаси айтишича, ёш аёл эри билан тез-тез келишмовчиликка борган ва эркак томонидан зўравонликка учраганини аввал ҳам айтган.

Сўнгги можаро эса саккиз ойлик фарзанди учун олиб келинган ширинлик сабаб бошланган.

Мадина дугонасига уйидан кетишга қарор қилганини билдириб, ҳатто йиғиб қўйган буюмларининг суратларини ҳам юборган.

Мадинанинг дугонасидан 15 минг тенге сўрагани, бироқ керакли маблағ топилмагани айтилмоқда. Шундан кейин у билан алоқа узилган.

Кейинчалик марҳуманинг қайнонаси дугонасига Мадинанинг вафот этганини билдирган.

Мадинанинг дугонаси унинг ўлими ҳолатлари юзасидан шубҳалар борлигини билдирган ва воқеани тўлиқ текширишга чақирган. Унинг танасида жароҳатлар бўлгани ҳақидаги маълумотлар эса ҳозирча расман тасдиқланмаган.

Жамбил вилояти полицияси судгача тергов олиб борилаётганини маълум қилган. Ҳуқуқ-тартибот органлари тергов якунига қадар ўлим сабаби ёки муайян шахсларнинг айбдорлиги ҳақида хулоса бермаган.

Мадинанинг яқинлари эса унинг ўлими билан боғлиқ барча ҳолатлар тўлиқ ва холисона аниқланишини кутмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Солиқ қарзига бефарқ бўлманг ...Солиқ қарзига бефарқ бўлманг ...Бугун, 08:05Бошқарув сервис компанияси (БСК) фойдасига қарздорликлар ундирилмоқда Бошқарув сервис компанияси (БСК) фойдасига қарздорликлар ундирилмоқда Бугун, 08:05Кўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилдиКўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилдиКеча, 23:017,9 фоизлик пасайиш: Ўзбекистонда чақалоқлар сони нега камаймоқда?7,9 фоизлик пасайиш: Ўзбекистонда чақалоқлар сони нега камаймоқда?Кеча, 22:20Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?Кеча, 21:19Отга тилла тиш қўйилди: видео тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиОтга тилла тиш қўйилди: видео тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 14:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди