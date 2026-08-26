08:00 дан 17:00 гача: Тошкентда давлат ташкилотларининг иш графиги нега ўзгармоқда?
Пойтахтда давлат хизматларини кўрсатиш тизими ва шаҳар транспорти оқимини мақбуллаштириш мақсадида муҳим ташаббус илгари сурилди. Тошкент шаҳар ҳокимлиги шаҳар ва туман ҳокимликлари, шаҳар бошқармалари ҳамда уларга қарашли тизим ташкилотларида иш куни графигини ўзгартиришни таклиф қилмоқда.
Мазкур ташаббусга кўра, ходимларнинг иш вақти 08:00 дан 17:00 гача этиб белгиланади. Бунда умумий иш соати давомийлиги ўзгаришсиз қолади — ходимлар иш кунини бир соат эртароқ бошлаб, бир соат эртароқ якунлайди.
08:00 графиги нима учун зарур?
Пойтахт маъмурияти ушбу таклифни бир нечта муҳим омиллар билан асосламоқда:
Аҳолига эрта тонгдан хизмат кўрсатиш: Бугунги кунда кўплаб тиббиёт ва ижтимоий муассасалар, мактабгача таълим ташкилотлари ва бир қатор корхоналарда иш куни соат 08:00 да бошланади. Шаҳарда фаол ҳаёт эрта тонгдан қайнаши сабабли ҳокимлик ва шаҳар хизматлари фуқароларга айнан шу вақтдан бошлаб тўлиқ хизмат кўрсатишга тайёр бўлиши лозим;
Идоралараро тезкор мувофиқлашув: Иш жадвалларининг уйғунлаштирилиши бир нечта давлат органлари иштирокини талаб этувчи мураккаб ҳужжатлар ва масалаларни анча тезроқ ҳал этиш имконини беради.
Йўл ҳаракати таҳлили: Эрталабки тирбандлик қандай камаяди?
Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази мутахассисларининг ҳисоб-китобларига кўра, янги график пойтахт инфратузилмасига ижобий таъсир кўрсатади:
Транспорт оқимининг тақсимланиши: Шаҳардаги турли ташкилотларнинг иш бошланиш вақтларини бир-биридан ажратиш (дифференциация) эрталабки «пик» палласида кўчалардаги транспорт тирбандлигини сезиларли даражада пасайтиради;
Тушлик вақти юкламаси: Янги иш тартиби жорий этилиши билан тушлик вақти ҳам олдинга сурилади. Бу эса кундузги вақтда йўллар ва умумий овқатланиш шохобчаларидаги тиғизликни бир маромда тақсимлашга хизмат қилади.
Якуний қарор 28 августда аниқ бўлади
Мазкур тартиб ҳали якуний кучга киргани йўқ — айни пайтда Тошкент аҳолиси ва жамоатчиликнинг фикрини ўрганиш бўйича очиқ сўровнома ўтказилмоқда.
Агар сўровнома натижаларига кўра ташаббус пойтахтликлар томонидан кенг қўллаб-қувватланса, шаҳар ҳокимлиги таклифни белгиланган тартибда касаба уюшмалари ташкилотлари билан келишиш ва тасдиқлаш учун расман киритади. Овоз бериш натижалари 28 август куни эълон қилинади.
…