08:00 дан 17:00 гача: Тошкентда давлат ташкилотларининг иш графиги нега ўзгармоқда?

·28·Жамият
08:00 дан 17:00 гача: Тошкентда давлат ташкилотларининг иш графиги нега ўзгармоқда?

Пойтахтда давлат хизматларини кўрсатиш тизими ва шаҳар транспорти оқимини мақбуллаштириш мақсадида муҳим ташаббус илгари сурилди. Тошкент шаҳар ҳокимлиги шаҳар ва туман ҳокимликлари, шаҳар бошқармалари ҳамда уларга қарашли тизим ташкилотларида иш куни графигини ўзгартиришни таклиф қилмоқда.

Мазкур ташаббусга кўра, ходимларнинг иш вақти 08:00 дан 17:00 гача этиб белгиланади. Бунда умумий иш соати давомийлиги ўзгаришсиз қолади — ходимлар иш кунини бир соат эртароқ бошлаб, бир соат эртароқ якунлайди.

08:00 графиги нима учун зарур?

Пойтахт маъмурияти ушбу таклифни бир нечта муҳим омиллар билан асосламоқда:

  • Аҳолига эрта тонгдан хизмат кўрсатиш: Бугунги кунда кўплаб тиббиёт ва ижтимоий муассасалар, мактабгача таълим ташкилотлари ва бир қатор корхоналарда иш куни соат 08:00 да бошланади. Шаҳарда фаол ҳаёт эрта тонгдан қайнаши сабабли ҳокимлик ва шаҳар хизматлари фуқароларга айнан шу вақтдан бошлаб тўлиқ хизмат кўрсатишга тайёр бўлиши лозим;

  • Идоралараро тезкор мувофиқлашув: Иш жадвалларининг уйғунлаштирилиши бир нечта давлат органлари иштирокини талаб этувчи мураккаб ҳужжатлар ва масалаларни анча тезроқ ҳал этиш имконини беради.

Йўл ҳаракати таҳлили: Эрталабки тирбандлик қандай камаяди?

Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази мутахассисларининг ҳисоб-китобларига кўра, янги график пойтахт инфратузилмасига ижобий таъсир кўрсатади:

  • Транспорт оқимининг тақсимланиши: Шаҳардаги турли ташкилотларнинг иш бошланиш вақтларини бир-биридан ажратиш (дифференциация) эрталабки «пик» палласида кўчалардаги транспорт тирбандлигини сезиларли даражада пасайтиради;

  • Тушлик вақти юкламаси: Янги иш тартиби жорий этилиши билан тушлик вақти ҳам олдинга сурилади. Бу эса кундузги вақтда йўллар ва умумий овқатланиш шохобчаларидаги тиғизликни бир маромда тақсимлашга хизмат қилади.

Якуний қарор 28 августда аниқ бўлади

Мазкур тартиб ҳали якуний кучга киргани йўқ — айни пайтда Тошкент аҳолиси ва жамоатчиликнинг фикрини ўрганиш бўйича очиқ сўровнома ўтказилмоқда.

Агар сўровнома натижаларига кўра ташаббус пойтахтликлар томонидан кенг қўллаб-қувватланса, шаҳар ҳокимлиги таклифни белгиланган тартибда касаба уюшмалари ташкилотлари билан келишиш ва тасдиқлаш учун расман киритади. Овоз бериш натижалари 28 август куни эълон қилинади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»Бугун, 06:54Тўйхонада ҳожатини чиқармоқчи бўлган аёл видеоси тармоқларда кўпчиликнинг танқидига сабаб бўлди (видео)Тўйхонада ҳожатини чиқармоқчи бўлган аёл видеоси тармоқларда кўпчиликнинг танқидига сабаб бўлди (видео)Бугун, 05:25Ўзбекистонда қамоқда туриб ҳам онлайн “доставка” қилиш мумкин бўладиЎзбекистонда қамоқда туриб ҳам онлайн “доставка” қилиш мумкин бўладиБугун, 05:01Фарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилдиФарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилдиКеча, 23:02Ғузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этдиҒузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этдиКеча, 21:47Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?Кеча, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди