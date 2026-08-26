Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!
25 август куни эрталаб Арманистон сиёсий ҳаётида навбатдаги йирик силкиниш юз берди. Мамлакатнинг 71 ёшли собиқ президенти Роберт Кочарян қўлга олиниб, Коррупцияга қарши курашиш қўмитасига келтирилди ва унга расман жиноий айблов эълон қилинди.
Адвокат Арам Орбелян ҳамда махсус қўмита матбуот котиби Марина Оганжанян собиқ давлат раҳбари ва унинг ўғли — «Арманистон» мухолифат блоки депутати Левон Кочаряннинг уйларида, шунингдек, яна ўнлаб манзилларда кенг кўламли тинтув ҳамда процессуал тергов ҳаракатлари ўтказилаётганини тасдиқлади.
Прокуратура айблови: Мансабни суиистеъмол қилиш ва пул ювиш
Арманистон Бош прокуратураси собиқ президентга нисбатан оғир моддалар бўйича иш очди:
Айблов моддалари: Кочарянга нисбатан мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш, катта миқдорда пора олиш ва ўта йирик ҳажмдаги маблағларни ноқонуний легаллаштириш (пул ювиш) бўйича жиноий иш қўзғатилди;
Оилавий жиноий таъқиб: Прокурор қарори билан собиқ президентнинг яна бир ўғли Седрак Кочарян ва яна 8 нафар шахсга нисбатан ҳам оммавий жиноий таъқиб бошланди;
Тергов версияси: Кочарян 1998–2008 йиллардаги президентлик даврида бошқа шахслар билан тил бириктириб, қимматли давлат мулкларини аукционсиз, бозор қийматидан бир неча баробар арзон нархда ўзига яқин компания ва шахсларга ноқонуний ўтказиб берганликда гумон қилинмоқда.
Пашинян билан жанжал ва сиёсий қасос айбловлари
Ушбу шов-шувли қўлга олиш тасодифий паллада юз бермади:
Парламентдаги оғзаки жанг: Собиқ президентнинг қўлга олинишидан атиги бир кун олдин парламентда унинг ўғли Левон Кочарян ҳамда Бош вазир Никол Пашинян ўртасида кескин даҳанаки жанг бўлиб ўтган эди. Пашинян Кочарянлар оиласини «халқ бойлигини ўмариш»да айблаб, миллионлар мерос бўлиб қолишига йўл қўйилмаслигини таъкидлаган;
Мухолифат позицияси: Роберт Кочарян идораси ҳибсга олишни кескин қоралаб, буни амалдаги ҳукуматнинг собиқ президент ва унинг оиласига қарши навбатдаги сиёсий ҳужуми деб атади.
Кочаряннинг мураккаб сиёсий тарихи
Роберт Кочарян учун бундай суд жараёнлари биринчиси эмас:
2018 йилги воқеалар: 1998–2008 йилларда Арманистонни бошқарган Кочарян 2018 йилда 10 киши ҳалок бўлган сайловдан кейинги норозиликларни куч билан бостириш ва конституциявий тузумни ағдариш айби билан ҳибсга олинган, кейинроқ Конституциявий суд ишни тўхтатганди;
Мухолифат етакчиси: 2021 йилда у «Арманистон» мухолифат блокига раҳбарлик қилиб, парламентда 12 та мандатга эга бўлган;
Дахлсизликдан маҳрум этилиш: Жорий йилнинг июнь ойида Марказий сайлов комиссияси уни жиноий жавобгарликка тортишга расман рухсат берган эди.
Арманистон ҳуқуқ-тартибот органларининг собиқ давлат раҳбарига қарши янги фронт очиши мамлакат ичидаги сиёсий муҳитни янада таранглаштириши кутилмоқда.
…