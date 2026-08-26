Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!

·28·Дунё
Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!

25 август куни эрталаб Арманистон сиёсий ҳаётида навбатдаги йирик силкиниш юз берди. Мамлакатнинг 71 ёшли собиқ президенти Роберт Кочарян қўлга олиниб, Коррупцияга қарши курашиш қўмитасига келтирилди ва унга расман жиноий айблов эълон қилинди.

Адвокат Арам Орбелян ҳамда махсус қўмита матбуот котиби Марина Оганжанян собиқ давлат раҳбари ва унинг ўғли — «Арманистон» мухолифат блоки депутати Левон Кочаряннинг уйларида, шунингдек, яна ўнлаб манзилларда кенг кўламли тинтув ҳамда процессуал тергов ҳаракатлари ўтказилаётганини тасдиқлади.

Прокуратура айблови: Мансабни суиистеъмол қилиш ва пул ювиш

Арманистон Бош прокуратураси собиқ президентга нисбатан оғир моддалар бўйича иш очди:

  • Айблов моддалари: Кочарянга нисбатан мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш, катта миқдорда пора олиш ва ўта йирик ҳажмдаги маблағларни ноқонуний легаллаштириш (пул ювиш) бўйича жиноий иш қўзғатилди;

  • Оилавий жиноий таъқиб: Прокурор қарори билан собиқ президентнинг яна бир ўғли Седрак Кочарян ва яна 8 нафар шахсга нисбатан ҳам оммавий жиноий таъқиб бошланди;

  • Тергов версияси: Кочарян 1998–2008 йиллардаги президентлик даврида бошқа шахслар билан тил бириктириб, қимматли давлат мулкларини аукционсиз, бозор қийматидан бир неча баробар арзон нархда ўзига яқин компания ва шахсларга ноқонуний ўтказиб берганликда гумон қилинмоқда.

Пашинян билан жанжал ва сиёсий қасос айбловлари

Ушбу шов-шувли қўлга олиш тасодифий паллада юз бермади:

  • Парламентдаги оғзаки жанг: Собиқ президентнинг қўлга олинишидан атиги бир кун олдин парламентда унинг ўғли Левон Кочарян ҳамда Бош вазир Никол Пашинян ўртасида кескин даҳанаки жанг бўлиб ўтган эди. Пашинян Кочарянлар оиласини «халқ бойлигини ўмариш»да айблаб, миллионлар мерос бўлиб қолишига йўл қўйилмаслигини таъкидлаган;

  • Мухолифат позицияси: Роберт Кочарян идораси ҳибсга олишни кескин қоралаб, буни амалдаги ҳукуматнинг собиқ президент ва унинг оиласига қарши навбатдаги сиёсий ҳужуми деб атади.

Кочаряннинг мураккаб сиёсий тарихи

Роберт Кочарян учун бундай суд жараёнлари биринчиси эмас:

  • 2018 йилги воқеалар: 1998–2008 йилларда Арманистонни бошқарган Кочарян 2018 йилда 10 киши ҳалок бўлган сайловдан кейинги норозиликларни куч билан бостириш ва конституциявий тузумни ағдариш айби билан ҳибсга олинган, кейинроқ Конституциявий суд ишни тўхтатганди;

  • Мухолифат етакчиси: 2021 йилда у «Арманистон» мухолифат блокига раҳбарлик қилиб, парламентда 12 та мандатга эга бўлган;

  • Дахлсизликдан маҳрум этилиш: Жорий йилнинг июнь ойида Марказий сайлов комиссияси уни жиноий жавобгарликка тортишга расман рухсат берган эди.

Арманистон ҳуқуқ-тартибот органларининг собиқ давлат раҳбарига қарши янги фронт очиши мамлакат ичидаги сиёсий муҳитни янада таранглаштириши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МРБ раҳбари Жон Рэтклифф нега яширинча Кремлга борди? (Асосий версиялар)МРБ раҳбари Жон Рэтклифф нега яширинча Кремлга борди? (Асосий версиялар)Бугун, 07:17Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!Бугун, 07:12Ғазо болалари учун Швециялик миллиардердан кутилмаган 76 миллион долларлик ёрдамҒазо болалари учун Швециялик миллиардердан кутилмаган 76 миллион долларлик ёрдамБугун, 05:55Эфиопияда ёш йигитлар нега қозиқ оёқда юради? Сабаби ҳайратланарлиЭфиопияда ёш йигитлар нега қозиқ оёқда юради? Сабаби ҳайратланарлиБугун, 05:51Франция президенти Макронга кутилмаган зарба: оломон ичидан бир аёл унга шапалоқ тушурди (видео)Франция президенти Макронга кутилмаган зарба: оломон ичидан бир аёл унга шапалоқ тушурди (видео)Бугун, 05:411000 дан ортиқ дафтар! Хитойлик талабалар рекорд меҳнатини намойиш этди1000 дан ортиқ дафтар! Хитойлик талабалар рекорд меҳнатини намойиш этдиБугун, 05:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди