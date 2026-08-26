МРБ раҳбари Жон Рэтклифф нега яширинча Кремлга борди? (Асосий версиялар)

·0·Дунё
МРБ раҳбари Жон Рэтклифф нега яширинча Кремлга борди? (Асосий версиялар)

25 август куни АҚШ Марказий разведка бошқармаси (МРБ) директори Жон Рэтклифф расман эълон қилинмаган махфий ташриф билан Москвага келди. АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларига қарашли Boeing C-17 оғир ҳарбий-транспорт самолёти эрталаб Рига орқали учиб келиб, «Внуково» аэропортига қўнди ва шу куни соат 19:00 атрофида ортга қайтиб кетди.

Бу воқеа МРБ раҳбарларининг 2021 йил кузидан буён Москвага илк сафари бўлди (ўшанда Уильям Бёрнс Украина атрофидаги кескинлик фонида келганди). Шунингдек, ушбу сафар АҚШ маъмурияти расмий вакилининг 2026 йил январидан бери Россияга амалга оширган биринчи ташрифи сифатида тарихга кирди.

Путиннинг бекор қилинган режаси ва Кремлнинг «жимлиги»

Ташриф тафсилотлари ниҳоятда сир сақланмоқда:

  • Кремлнинг расмий позицияси: Кремль матбуот хизмати «Внуково»даги Америка самолёти ҳақида гўёки хабардор эмаслигини ва АҚШ маъмурияти билан ҳеч қандай учрашувлар режалаштирилмаганини билдирди;

  • Путин жадвалидаги ўзгариш: Кремль мухбири Александр Юнашев маълум қилишича, Рэтклиффнинг келиши сабабли Россия президенти Владимир Путин ўз иш жадвалини зудлик билан ўзгартирган ва 25 августга мўлжалланган йирик тадбирни қолдирган;

  • Axios маълумоти: Нашрнинг таъкидлашича, бош разведкачи айнан ёпиқ эшиклар ортидаги музокаралар учун Москвага келган.

МРБ директори нима мақсадда келди? Асосий тахминлар

Халқаро матбуот ва таҳлилчилар ташрифнинг 4 та асосий сабабини илгари сурмоқда:

  • 1. Америкалик маҳбус Чарльз Зиммерманнинг озод этилиши: Журналист Ксения Собчакнинг ёзишича, ташриф Россияда қамалган АҚШ фуқароси Зиммерманни озод қилиш билан боғлиқ. Агар бу тасдиқланса, у яқинда алмашинувсиз озод қилинган Роберт Гилмандан сўнг бир ой ичида ватанига қайтарилган иккинчи америкалик бўлади ва тинчлик мулоқотига йўл очади;

  • 2. Махфий тайёрланган «йирик операция»: Кирилл Будановга яқин бўлган манбаларга кўра, музокараларда натижаси кейинги жараёнларга жиддий таъсир кўрсатадиган ва қатъий махфийликда тайёрланган алоҳида операция муҳокама қилинган;

  • 3. НАТО ва сафарбарлик бўйича тўғридан-тўғри огоҳлантириш: «The Wall Street Journal» нашри ҳамда эксперт Майкл Вайс фикрича, АҚШ разведкаси Россиянинг янги сафарбарликка ҳозирлик кўраётгани ҳамда Болтиқбўйи, Польша ва Скандинавия йўналишида диверсиялар ва дронлар орқали «НАТО қатъиятини синовдан ўтказиш» режаси ҳақида маълумот олган. Рэтклифф Путинни эҳтимолий эскалация оқибатларидан шахсан огоҳлантириш учун келган;

  • 4. Эрон омили: Вашингтон Теҳронга қарши янги босим кампаниясини эълон қилган бир пайтда, АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинликда Россиянинг иттифоқчилик позицияси муҳокама қилинган бўлиши мумкин.

АҚШнинг Украинага илтимоси ва биржадаги «сакраш»

МРБ раҳбарининг Москвага келиши ҳарбий ва иқтисодий жараёнларга ҳам дарҳол таъсир кўрсатди:

  • Зарбаларни тўхтатиб туриш сўрови: «Axios» ва «Financial Times» маълумотларига кўра, Вашингтон Киевни Москвага юқори мартабали делегация бораётганидан огоҳлантирган ҳамда 26 августгача Москва, Санкт-Петербург ва Россиянинг шимолий ҳудудларига дрон ва ракета зарбалари бермасликни сўраган;

  • Мосбиржа реакцияси: Рэтклиффнинг ташрифи ҳақидаги хабарлар тарқалиши билан Мосбиржа индекси кескин 3 фоиздан ортиққа ўсиб, 2141,46 пунктгача кўтарилди. Самолёт «Внуково»дан учиб кетгач эса кўрсаткичлар яна пасайди.

Жон Рэтклиффнинг бир неча соатлик ушбу парвози катта сиёсий парда ортида глобал хавфсизлик бўйича муҳим келишувлар ёки қатъий огоҳлантиришлар алмашилганини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!Бугун, 07:12Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!Бугун, 06:58Ғазо болалари учун Швециялик миллиардердан кутилмаган 76 миллион долларлик ёрдамҒазо болалари учун Швециялик миллиардердан кутилмаган 76 миллион долларлик ёрдамБугун, 05:55Эфиопияда ёш йигитлар нега қозиқ оёқда юради? Сабаби ҳайратланарлиЭфиопияда ёш йигитлар нега қозиқ оёқда юради? Сабаби ҳайратланарлиБугун, 05:51Франция президенти Макронга кутилмаган зарба: оломон ичидан бир аёл унга шапалоқ тушурди (видео)Франция президенти Макронга кутилмаган зарба: оломон ичидан бир аёл унга шапалоқ тушурди (видео)Бугун, 05:411000 дан ортиқ дафтар! Хитойлик талабалар рекорд меҳнатини намойиш этди1000 дан ортиқ дафтар! Хитойлик талабалар рекорд меҳнатини намойиш этдиБугун, 05:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди