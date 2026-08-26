Угандада давлат маблағлари сарфи текширилиб, қатор камчиликлар аниқланди (видео)

·13·Дунё
Угандада давлат маблағлари сарфи текширилиб, қатор камчиликлар аниқланди (видео)

Угандада давлат маблағларидан мақсадли ва самарали фойдаланилганини текшириш жараёнида йўл қурилиши билан боғлиқ қатор камчиликлар аниқланди. Бу ҳақда Уганда Маҳаллий бошқарув вазирлиги хабар берди.

Маҳаллий ҳукумат вакиллари текширув давомида ҳужжатларда кўрсатилган ишлар билан амалда бажарилган ишлар ўртасида тафовут борлигини маълум қилди. Айрим йўл участкалари тасдиқланган режага мувофиқ қурилмагани айтилган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода эса кичик йўл иншооти ва сув ўтказиш қувурлари кўрсатилган. Интернетда ушбу объект «350 минг долларлик кўприк» сифатида тарқатилган бўлса-да, фактчекинг маълумотларига кўра, бу талқин нотўғри. $350 мингга яқин маблағ биргина кўприкка эмас, бир нечта йўл участкаларидаги ишларга ажратилган.

Текширув вақтида амалга оширилган ишлар, сарфланган маблағлар ва расмий ҳужжатлар ўзаро солиштирилган. Масъул ходимлардан бажарилган ишлар ҳажми ва харажатлар бўйича тушунтириш талаб қилинган.

Уганда ҳукумати давлат маблағларининг ўз мақсадига мувофиқ сарфланишини назорат қилиш ва эҳтимолий коррупция ҳолатларига ойдинлик киритиш мақсадида текширувларни давом эттирмоқда.

Ушбу ролик билан баъзи инглиз тилидаги нашрларда иш олиб борилаётган жойни Уганданинг маҳаллий бошқарув вазири Жастин Намеэре кўздан кечиргани айтилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?Бугун, 13:59Пул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақидаПул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақидаБугун, 13:51Покистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиПокистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиБугун, 13:50Маст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юбордиМаст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юбордиБугун, 13:41Германияда аҳолининг Фридрих Мерцга ишончи нега кескин тушиб кетди?Германияда аҳолининг Фридрих Мерцга ишончи нега кескин тушиб кетди?Бугун, 13:36Меерутда аёл ариқни тозалатиш учун ғалати усул ўйлаб топдиМеерутда аёл ариқни тозалатиш учун ғалати усул ўйлаб топдиБугун, 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди