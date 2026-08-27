137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайди
Испаниянинг «Барселона» клуби дарвозабон чизиғини кучайтириш йўлида шов-шувли трансферни амалга оширди. Каталония клуби расмий сайти Туркиянинг «Фенербаҳче» клуби посбони, 31 ёшли хорватиялик Доминик Ливакович трансфери бўйича тўлиқ келишувга эришилганини расман эълон қилди.
Томонлар ўртасидаги расмий битим 2030 йил 30 июнга қадар — 4 йил муддатга мўлжалланган бўлиб, Ливакович эндиликда «кўк-анорранглилар» дарвозасини ҳимоя қилади.
«Динамо Загреб»даги 7 карра чемпионлик даври
Ливакович катта футболдаги дастлабки қадамларини «Задар» ва «Загреб» ёшлар жамоаларида ташлаган, аммо унинг асосий юлдузи «Динамо Загреб»да порлади:
295 та ўйин ва 137 «қуруқ» баҳс: 2016/2017 йилги мавсумда Загреб клуби сафига қўшилган посбон умумий ҳисобда 295 та учрашувда майдонга тушиб, 249 та гол ўтказиб юборди ва нақ 137 та баҳсда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди;
Етти карра чемпион: Дарвозабон Загреб клуби сафида кетма-кет етти марта Хорватия чемпионлиги ва бир қатор миллий кубокларни қўлга киритди.
Туркия ва Ла Лига сари йўл
Хорватиялик дарвозабоннинг кейинги карьераси ҳам халқаро майдонда муҳим тажрибаларга бой бўлди:
«Фенербаҳче»даги давр: 2023 йилнинг ёзида Истанбулнинг «Фенербаҳче» клубига ўтган Ливакович турк гранди сафида жами 74 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 24 та баҳсда дарвозасини «қуруқ» сақлади;
Ижара ва Загребга қайтиш: 2025 йил ёзида Испаниянинг «Жирона» клубига ижарага берилган бўлса-да, у ерда майдонга тушмади. Кейинчалик қадрдон «Динамо Загреб»га қисқа муддатга қайтиб, 15 та учрашувда 10 та гол ўтказиб юборди ва 8 та ўйинда дахлсизликни сақлади.
Эндиликда тажрибали хорват посбони Ла Лига ва Европа Чемпионлар лигасида «Барселона»нинг бош дарвозабони сифатида ўз имкониятларини намойиш этишга тайёрланмоқда.
…