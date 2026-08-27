137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайди

·33·Спорт
137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайди

Испаниянинг «Барселона» клуби дарвозабон чизиғини кучайтириш йўлида шов-шувли трансферни амалга оширди. Каталония клуби расмий сайти Туркиянинг «Фенербаҳче» клуби посбони, 31 ёшли хорватиялик Доминик Ливакович трансфери бўйича тўлиқ келишувга эришилганини расман эълон қилди.

Томонлар ўртасидаги расмий битим 2030 йил 30 июнга қадар — 4 йил муддатга мўлжалланган бўлиб, Ливакович эндиликда «кўк-анорранглилар» дарвозасини ҳимоя қилади.

«Динамо Загреб»даги 7 карра чемпионлик даври

Ливакович катта футболдаги дастлабки қадамларини «Задар» ва «Загреб» ёшлар жамоаларида ташлаган, аммо унинг асосий юлдузи «Динамо Загреб»да порлади:

  • 295 та ўйин ва 137 «қуруқ» баҳс: 2016/2017 йилги мавсумда Загреб клуби сафига қўшилган посбон умумий ҳисобда 295 та учрашувда майдонга тушиб, 249 та гол ўтказиб юборди ва нақ 137 та баҳсда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди;

  • Етти карра чемпион: Дарвозабон Загреб клуби сафида кетма-кет етти марта Хорватия чемпионлиги ва бир қатор миллий кубокларни қўлга киритди.

Туркия ва Ла Лига сари йўл

Хорватиялик дарвозабоннинг кейинги карьераси ҳам халқаро майдонда муҳим тажрибаларга бой бўлди:

  • «Фенербаҳче»даги давр: 2023 йилнинг ёзида Истанбулнинг «Фенербаҳче» клубига ўтган Ливакович турк гранди сафида жами 74 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 24 та баҳсда дарвозасини «қуруқ» сақлади;

  • Ижара ва Загребга қайтиш: 2025 йил ёзида Испаниянинг «Жирона» клубига ижарага берилган бўлса-да, у ерда майдонга тушмади. Кейинчалик қадрдон «Динамо Загреб»га қисқа муддатга қайтиб, 15 та учрашувда 10 та гол ўтказиб юборди ва 8 та ўйинда дахлсизликни сақлади.

Эндиликда тажрибали хорват посбони Ла Лига ва Европа Чемпионлар лигасида «Барселона»нинг бош дарвозабони сифатида ўз имкониятларини намойиш этишга тайёрланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» юлдузи Лондонда: «Тоттенҳэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!«Сити» юлдузи Лондонда: «Тоттенҳэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!Бугун, 20:19Англия Лига Кубогида супертўқнашув: 3-босқичнинг барча жуфтликлари эълон қилиндиАнглия Лига Кубогида супертўқнашув: 3-босқичнинг барча жуфтликлари эълон қилиндиБугун, 18:29Октагон боксга қарши: Тайсон Фьюри нега курашни ёқтирмаслиги сирини очдиОктагон боксга қарши: Тайсон Фьюри нега курашни ёқтирмаслиги сирини очдиБугун, 15:38Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!Бугун, 14:17Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...Бугун, 14:06Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Бугун, 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)