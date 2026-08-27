«Сити» юлдузи Лондонда: «Тоттенҳэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!
Англия Премьер-лигасида кутилмаган ва шов-шувли трансфер амалга ошди. Лондоннинг «Тоттенҳэм» клуби «Манчестер Сити» ва Миср миллий терма жамоаси ҳужумчиси Омар Мармушни мавсум охирига қадар расман ижарага олди.
Мазкур келишув нафақат оддий ижарани, балки «шпорлар» учун ҳужумчини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқини ҳам ўз ичига олган бўлиб, Лондон клуби ҳужум чизиғини кучайтириш йўлида жиддий қадам ташлади.
58 миллион евролик сотиб олиш банди ва шартнома тафсилотлари
Трансфер битими қуйидаги муҳим молиявий ва ҳуқуқий шартларни ўз ичига олади:
Сотиб олиш имконияти: «Тоттенҳэм» ижара муддати якунлангач, футболчининг тўлиқ трансфер ҳуқуқини 58 миллион евро эвазига сотиб олиш бўйича устувор бандга эга бўлди;
Бозор қиймати: Таниқли Transfermarkt портали айни пайтда 27 ёшли мисрлик ҳужумчининг трансфер бозоридаги реал қийматини 50 миллион еврога баҳоламоқда.
«Манчестер Сити»даги давр ва терма жамоа статистикаси
Омар Мармуш Англия гранди сафида қисқа вақт ичида юқори даражадаги ўйинларни ўтказишга улгурди:
«Шаҳарликлар» сафидаги натижалар: Ҳужумчи 2025 йилнинг январида Германиянинг «Айнтрахт» клубидан «Манчестер Сити»га кўчиб ўтган эди. У Манчестер клуби либосида барча турнирларда жами 62 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 16 та гол уришга эришди;
Миср терма жамоасида: Халқаро майдонда ҳам етакчилардан бири бўлган Мармуш Миср миллий терма жамоаси сафида 55 та баҳсда 11 та гол қайд этган.
Эндиликда мисрлик тўпурар «Тоттенҳэм»нинг АПЛ ва халқаро майдондаги бош кучларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…