«Сити» юлдузи Лондонда: «Тоттенҳэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!

·23·Спорт
«Сити» юлдузи Лондонда: «Тоттенҳэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!

Англия Премьер-лигасида кутилмаган ва шов-шувли трансфер амалга ошди. Лондоннинг «Тоттенҳэм» клуби «Манчестер Сити» ва Миср миллий терма жамоаси ҳужумчиси Омар Мармушни мавсум охирига қадар расман ижарага олди.

Мазкур келишув нафақат оддий ижарани, балки «шпорлар» учун ҳужумчини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқини ҳам ўз ичига олган бўлиб, Лондон клуби ҳужум чизиғини кучайтириш йўлида жиддий қадам ташлади.

58 миллион евролик сотиб олиш банди ва шартнома тафсилотлари

Трансфер битими қуйидаги муҳим молиявий ва ҳуқуқий шартларни ўз ичига олади:

  • Сотиб олиш имконияти: «Тоттенҳэм» ижара муддати якунлангач, футболчининг тўлиқ трансфер ҳуқуқини 58 миллион евро эвазига сотиб олиш бўйича устувор бандга эга бўлди;

  • Бозор қиймати: Таниқли Transfermarkt портали айни пайтда 27 ёшли мисрлик ҳужумчининг трансфер бозоридаги реал қийматини 50 миллион еврога баҳоламоқда.

«Манчестер Сити»даги давр ва терма жамоа статистикаси

Омар Мармуш Англия гранди сафида қисқа вақт ичида юқори даражадаги ўйинларни ўтказишга улгурди:

  • «Шаҳарликлар» сафидаги натижалар: Ҳужумчи 2025 йилнинг январида Германиянинг «Айнтрахт» клубидан «Манчестер Сити»га кўчиб ўтган эди. У Манчестер клуби либосида барча турнирларда жами 62 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 16 та гол уришга эришди;

  • Миср терма жамоасида: Халқаро майдонда ҳам етакчилардан бири бўлган Мармуш Миср миллий терма жамоаси сафида 55 та баҳсда 11 та гол қайд этган.

Эндиликда мисрлик тўпурар «Тоттенҳэм»нинг АПЛ ва халқаро майдондаги бош кучларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайди137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайдиБугун, 20:22Англия Лига Кубогида супертўқнашув: 3-босқичнинг барча жуфтликлари эълон қилиндиАнглия Лига Кубогида супертўқнашув: 3-босқичнинг барча жуфтликлари эълон қилиндиБугун, 18:29Октагон боксга қарши: Тайсон Фьюри нега курашни ёқтирмаслиги сирини очдиОктагон боксга қарши: Тайсон Фьюри нега курашни ёқтирмаслиги сирини очдиБугун, 15:38Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!Бугун, 14:17Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...Бугун, 14:06Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Бугун, 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)