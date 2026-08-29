Юзини таранглаштириш муолажаси вақтида 45 ёшли эркак вафот этди
Бразилияда косметик муолажа вақтида юз берган фожиа 45 ёшли тадбиркор Жоау Виктор Батиста Пинейрунинг вафоти билан якунланди. Икки фарзанднинг отаси бўлган эркак 18 август куни Форталезанинг нуфузли ҳудудларидан биридаги клиникада чаккаси атрофида юзини таранглаштириш муолажасини анестезия остида ўтказаётган эди.
Муолажа пайтида Жоаунинг оғзидан кўпик кела бошлаган. Тиббиёт ходимлари уни ҳаётга қайтариш учун етти марта уринишган, аммо эркак вафот этган.
Жоау икки йил давомида стоматолог-жарроҳ Мишель Франса клиенти бўлиб, аввал ҳам клиникада бир нечта косметик муолажалардан ўтган. У ҳатто 2025 йилда клиника рекламасида иштирок этиб, ташқи кўриниши, териси ва юзини ёшартириш устида ишлаётганини айтган.
Оиласи Жоау соғлом бўлгани ва мунтазам спорт билан шуғулланганини билдирган. Бироқ маҳаллий ОАВ олган суд-тиббий ҳужжатда унинг гипертония тарихи қайд этилган.
Полиция ҳозир унинг ўлими сабабларини, жумладан, эҳтимолий бепарволик ёки қасддан қилинган қонунбузарлик ҳолатларини текширмоқда. Espaço Michele França клиникаси барча зарур тиббий чоралар кўрилгани ва фавқулодда ҳолатда жамоа зудлик билан ҳаракат қилганини билдирди.
Шу билан бирга, Жоау оиласи адвокати Алиссон Кастро клиникада дефибриллятор бўлмаганини даъво қилди.
Жоау Casa de Fogos São João компаниясининг эгаси бўлиб, 20 йилдан ортиқ вақт давомида оилавий бизнесни бошқарган.
Тадбиркор 20 август куни Каукая шаҳрида дафн этилди. Ҳозирча ўлимнинг расмий сабаби аниқланмаган. Анестезия жамоаси раҳбари Валедия Мелу бошчилигидаги тиббий жамоа якуний суд-тиббий ҳисоботни кутаётганини, тергов ва суд органлари билан тўлиқ ҳамкорлик қилишини маълум қилди.
…