Пентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқда

·0·Дунё
Пентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқда

АҚШ ҳарбий доираларида навбатдаги йирик ва сирли тайёргарлик жараёни бошланди. Нуфузли The Wall Street Journal (WSJ) нашрининг америкалик расмий манбаларга таяниб хабар беришича, АҚШ мудофаа маҳкамаси раҳбари Пит Ҳегсет жорий йил охирига қадар юзлаб юқори мартабали ҳарбий етакчилар ва генералларни Виржиния штатидаги машҳур Куантико денгиз пиёдалари базасига йиғиш режасини ишлаб чиқмоқда.

Манбаларнинг қайд этишича, бўлажак ёпиқ йиғилиш давомида АҚШ Қуролли кучларига оид стратегик режалар ҳамда янги махсус буйруқлар эълон қилиниши кутилмоқда.

Куантикодаги сирли саммит ва Пентагоннинг расмий жавоби

Ҳозирча бўлажак махсус йиғилиш бўйича кўплаб деталлар қатъий сир сақланмоқда:

  • Аниқ сана ва иштирокчилар: Тадбирнинг аниқ санаси ва унда қатнашадиган генералитет таркиби ҳозирча тўлиқ тасдиқланмаган;

  • Дональд Трамп иштирок этадими? Энг катта номаълумлик — ушбу муҳим ҳарбий саммитда АҚШ Президенти Дональд Трампнинг шахсан қатнашиши ёки қатнашмаслиги билан боғлиқ бўлиб турибди;

  • Пентагон реакцияси: Ҳарбий идора вакили Жоэль Вальдес журналистларнинг саволларига жавобан, айни дамда расман эълон қилиш мумкин бўлган батафсил маълумот мавжуд эмаслигини билдирди.

2025 йилги воқеалар такрорланадими? Байден сиёсатига танқид ва янги талаблар

АҚШда худди шундай шошилинч йиғилиш 2025 йилнинг сентябрь ойида ҳам айнан Куантико базасида ташкил этилган эди:

  • Кутилмаган чақирув: Ўшанда бутун мамлакат бўйлаб юқори мартабали ҳарбий раҳбарлар қисқа муддат ичида сабаблари олдиндан ошкор қилинмаган ҳолда зудлик билан базага чақиртирилганди;

  • Жанговар тайёргарлик ва кескин танқид: Ўтган йилги йиғилишда Пентагоннинг асосий иш йўналишлари белгилаб олиниб, шахсий таркибнинг жанговар шайлигини кескин ошириш талаби қўйилган, шунингдек, собиқ президент Жо Байден маъмуриятининг армия борасидаги қарорлари қаттиқ танқид остига олинганди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бўстонлиқда 320 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБўстонлиқда 320 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБугун, 16:58Россия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар борРоссия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар борБугун, 16:54Европа қишда музлаб қоладими? Газ омборлари бўш, кўмир нархи эса сакраб кетди!Европа қишда музлаб қоладими? Газ омборлари бўш, кўмир нархи эса сакраб кетди!Бугун, 16:51Киев яқинида даҳшатли портлаш: Ўқ-дорилар омбори ёниб кетди, 27 киши ҳалок бўлдиКиев яқинида даҳшатли портлаш: Ўқ-дорилар омбори ёниб кетди, 27 киши ҳалок бўлдиБугун, 16:38Юзини таранглаштириш муолажаси вақтида 45 ёшли эркак вафот этдиЮзини таранглаштириш муолажаси вақтида 45 ёшли эркак вафот этдиБугун, 16:04Илк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташландиИлк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташландиБугун, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди