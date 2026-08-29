Пентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқда
АҚШ ҳарбий доираларида навбатдаги йирик ва сирли тайёргарлик жараёни бошланди. Нуфузли The Wall Street Journal (WSJ) нашрининг америкалик расмий манбаларга таяниб хабар беришича, АҚШ мудофаа маҳкамаси раҳбари Пит Ҳегсет жорий йил охирига қадар юзлаб юқори мартабали ҳарбий етакчилар ва генералларни Виржиния штатидаги машҳур Куантико денгиз пиёдалари базасига йиғиш режасини ишлаб чиқмоқда.
Манбаларнинг қайд этишича, бўлажак ёпиқ йиғилиш давомида АҚШ Қуролли кучларига оид стратегик режалар ҳамда янги махсус буйруқлар эълон қилиниши кутилмоқда.
Куантикодаги сирли саммит ва Пентагоннинг расмий жавоби
Ҳозирча бўлажак махсус йиғилиш бўйича кўплаб деталлар қатъий сир сақланмоқда:
Аниқ сана ва иштирокчилар: Тадбирнинг аниқ санаси ва унда қатнашадиган генералитет таркиби ҳозирча тўлиқ тасдиқланмаган;
Дональд Трамп иштирок этадими? Энг катта номаълумлик — ушбу муҳим ҳарбий саммитда АҚШ Президенти Дональд Трампнинг шахсан қатнашиши ёки қатнашмаслиги билан боғлиқ бўлиб турибди;
Пентагон реакцияси: Ҳарбий идора вакили Жоэль Вальдес журналистларнинг саволларига жавобан, айни дамда расман эълон қилиш мумкин бўлган батафсил маълумот мавжуд эмаслигини билдирди.
2025 йилги воқеалар такрорланадими? Байден сиёсатига танқид ва янги талаблар
АҚШда худди шундай шошилинч йиғилиш 2025 йилнинг сентябрь ойида ҳам айнан Куантико базасида ташкил этилган эди:
Кутилмаган чақирув: Ўшанда бутун мамлакат бўйлаб юқори мартабали ҳарбий раҳбарлар қисқа муддат ичида сабаблари олдиндан ошкор қилинмаган ҳолда зудлик билан базага чақиртирилганди;
Жанговар тайёргарлик ва кескин танқид: Ўтган йилги йиғилишда Пентагоннинг асосий иш йўналишлари белгилаб олиниб, шахсий таркибнинг жанговар шайлигини кескин ошириш талаби қўйилган, шунингдек, собиқ президент Жо Байден маъмуриятининг армия борасидаги қарорлари қаттиқ танқид остига олинганди.
…