Сентябрда Ўзбекистонда қандай об-ҳаво кутиляпти?

·2·Ўзбекистон
Сентябрда Ўзбекистонда қандай об-ҳаво кутиляпти?

Жорий йил сентябрь ойида Ўзбекистон ҳудудида об-ҳавонинг нисбатан қуруқ ва бироз илиқ келиши кутилмоқда. Ой давомида ҳарорат аста-секин пасайиб борса-да, айрим кунларда ёзги иссиқ яна сезилиши мумкин. Бу ҳақда Ўзгидромет эълон қилган об-ҳаво прогнози маълумотида келтирилган.

Прогнозга кўра, сентябрь ойининг биринчи ўн кунлигида республика ҳудудида асосан кам булутли ва қуруқ об-ҳаво кузатилади. Бу даврда ҳаво ҳарорати мавсум учун қулай бўлиб, кунлар илиқ ва ёқимли ўтиши кутилмоқда.

Кечаси ҳамда эрта тонгда ҳарорат 15–20 даража атрофида бўлиб, салқин ҳаво сезилади. Кундуз кунлари эса қуёш таъсирида ҳаво 30–35 даражагача, айрим кунларда 37 даражагача исиши мумкин.

Республиканинг жанубий ҳудудларида эса иссиқ кунларда ҳарорат янада юқори кўтарилиши эҳтимоли бор. Бу ерларда ҳаво ҳарорати 38–40 даражагача етиши мумкин.

Сентябрь ойининг иккинчи ва учинчи ўн кунликларида нисбатан барқарор ҳарорат фони шаклланиши прогноз қилинмоқда. Ушбу даврда тунлари ҳаво 10–15 даража, кундуз кунлари эса асосан 25–30 даража бўлиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, ойнинг айрим қисқа даврларида ҳароратнинг ҳам юқорилаш, ҳам пасайиш томон ўзгариб туриши эҳтимолдан холи эмас. Демак, сентябрь давомида об-ҳаво бир маромда қолмасдан, айрим кунларда сезиларли фарқ қилиши мумкин.

Ойнинг айрим кунларида, яъни сентябрь давомида 1–3 кун бироз жадалликдаги ёмғирлар ёғиши мумкин. Бироқ республиканинг жанубий ҳудудларида ёмғир ёғиш эҳтимоли жуда кам бўлади.

Ёғингарчилик миқдори ҳам ҳудудларга қараб фарқ қилиши кутилмоқда. Республика ҳудудининг катта қисмида сентябрь ойида ёғингарчилик миқдори меъёрдан кам бўлиши мумкин.

Фарғона водийсининг айрим ҳудудларида ёғингарчилик миқдори меъёр атрофида кузатилиши прогноз қилинмоқда. Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида эса ёғингарчилик миқдори меъёрдан кўп ёки меъёр атрофида бўлиши кутилмоқда.

Умуман олганда, сентябрь ойида Ўзбекистонда ёзги иссиқлик аста-секин чекиниб, куз фаслига хос салқин кунлар кўпайиб боради. Бироқ ойнинг дастлабки кунларида айрим ҳудудларда ҳарорат ҳали ҳам юқори бўлиб, айниқса жанубда иссиқ об-ҳаво сақланиб қолиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишлаб махсус олтин тангалар чиқарилдиМустақилликнинг 35 йиллигига бағишлаб махсус олтин тангалар чиқарилдиБугун, 14:00Таъсирли лаҳзалар: Ислом Каримов Мустақилликни эълон қилган тарихий кадрлар намойиш этилдиТаъсирли лаҳзалар: Ислом Каримов Мустақилликни эълон қилган тарихий кадрлар намойиш этилдиБугун, 09:31Бетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБугун, 09:09Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)Бугун, 08:53Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонни ўзгартирган ислоҳотлар ҳақида очиқ гапирдиШавкат Мирзиёев Ўзбекистонни ўзгартирган ислоҳотлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 08:29Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этдиЯнги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этдиКеча, 21:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)