Баёнурда Прогресс МС-35 космик юк кемаси ёнилғи билан тўлдирилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Байқўнур космодромида «Проқресс МС-35» юк космик кемасини навбатдаги парвозга тайёрлаш ишлари якуний босқичга кирди. Ixbt.com маълумотига кўра, мутахассислар космик аппаратни ёқилғи ва сиқилган газлар билан тўлдириш жараёнини муваффақиятли якунладилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тайёргарлик ва синов жараёнлариЁқилғи қуйиш амалиётидан аввал муҳандислар жамоаси «Проқресс МС-35» кемасини консерваланган ҳолатидан чиқариб, унинг барча асосий борт тизимларини синчковлик билан текшириб чиқдилар. Шунингдек, кема корпусининг герметиклиги ҳамда қуёш батареяларининг ишлаш қобилияти бўйича зарур синовлар ўтказилди.
Ушбу техник жараёнлар билан биргаликда космодромда «Soyuz» ташувчи ракетасининг биринчи босқичи учун марказий ва тўртта ён блоклардан иборат «пакет» ҳам йиғилди. Бу ишлар келгусидаги йирик босқичларга замин ҳозирлайди.
Олдинда турган босқичларКема ва ракетани бирлаштириш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам — бош обтекательини (фаиринг) кема устига ўрнатиш ҳисобланади. Шундан сўнг, «Проқресс МС-35» тайёрувчи ракета билан муваффақиятли бирлаштирилади.
Барча охирги техник операциялар якунлангач, тўлиқ йиғилган ракета-ташувчи старт комплексига олиб чиқилади. Ҳозирги вақтда мутахассислар томонидан ушбу муҳим космик миссиянинг аниқ учирилиш санаси ҳали эълон қилинмагани айтилмоқда.
…