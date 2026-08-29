Киев яқинида даҳшатли портлаш: Ўқ-дорилар омбори ёниб кетди, 27 киши ҳалок бўлди
Киев вилоятига қарашли Милая қишлоғида учувчисиз учар қурилма (дрон) ҳужумидан сўнг кучли портлаш ва фавқулодда ҳодиса юз берди. Ҳудуддаги ўқ-дорилар сақланадиган омборга берилган зарба оқибатида катта детонация юзага келиб, атрофдаги аҳоли турар-жойлари ва ижтимоий объектларга улкан талафот етказди.
Расмий маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида камида 27 нафар инсон ҳалок бўлган, ўнлаб кишилар турли даражада оғир тан жароҳатлари олган. Ҳалок бўлганлар орасида Дмитровка ҳамжамияти раҳбари Тарас Дидич ҳам борлиги тасдиқланди.
Қариялар пансионати ва уйлар вайрон бўлди: 370 дан ортиқ киши эвакуация қилинди
Кучли портлаш тўлқини ва парчалар атрофдаги инфратузилмани вайрон қилган:
Ижтимоий объектларга зарар: Портлаш эпицентри яқинида жойлашган кўп қаватли ва хусусий турар-жой бинолари ҳамда кексалар ва имконияти чекланган шахслар учун мўлжалланган махсус пансионат жиддий шикастланган;
Қутқарув кўлами: Воқеа жойида Фавқулодда вазиятлар давлат хизматининг 300 дан ортиқ ходими ёнғинни ўчириш ва вайроналарни тозалаш ишларини олиб бормоқда;
Эвакуация: Ҳозирга қадар хавфли ҳудуддан 370 дан зиёд фуқаро хавфсиз жойларга кўчирилди ва эвакуация жараёни узлуксиз давом этмоқда.
«Бунга йўл қўйганлар жавоб беради»: Давлат совуққонлиги бўйича тергов бошланди
Ҳодиса ортидан Украина Миллий полицияси ҳамда Хавфсизлик хизмати (СБУ) томонидан махсус жиноий иш очилди:
Қатъий меъёрларнинг бузилиши: Амалдаги хавфсизлик қоидаларига кўра, портловчи ўқ-дориларни аҳоли яшайдиган уйлар ва ижтимоий бинолар яқинида сақлаш қатъиян тақиқланади;
Мансабдорлар жавобгарлиги: Ҳукумат расмийлари ўқ-дориларни турар-жой ҳудуди яқинида сақлашга рухсат берган барча масъул шахслар давлат совуққонлиги моддаси бўйича тўлиқ жавобгарликка тортилишини ва ҳолат бўйича кескин хулосалар чиқарилишини маълум қилди.
…