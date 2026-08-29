Киев яқинида даҳшатли портлаш: Ўқ-дорилар омбори ёниб кетди, 27 киши ҳалок бўлди

·46·Дунё
Киев яқинида даҳшатли портлаш: Ўқ-дорилар омбори ёниб кетди, 27 киши ҳалок бўлди

Киев вилоятига қарашли Милая қишлоғида учувчисиз учар қурилма (дрон) ҳужумидан сўнг кучли портлаш ва фавқулодда ҳодиса юз берди. Ҳудуддаги ўқ-дорилар сақланадиган омборга берилган зарба оқибатида катта детонация юзага келиб, атрофдаги аҳоли турар-жойлари ва ижтимоий объектларга улкан талафот етказди.

Расмий маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида камида 27 нафар инсон ҳалок бўлган, ўнлаб кишилар турли даражада оғир тан жароҳатлари олган. Ҳалок бўлганлар орасида Дмитровка ҳамжамияти раҳбари Тарас Дидич ҳам борлиги тасдиқланди.

Қариялар пансионати ва уйлар вайрон бўлди: 370 дан ортиқ киши эвакуация қилинди

Кучли портлаш тўлқини ва парчалар атрофдаги инфратузилмани вайрон қилган:

  • Ижтимоий объектларга зарар: Портлаш эпицентри яқинида жойлашган кўп қаватли ва хусусий турар-жой бинолари ҳамда кексалар ва имконияти чекланган шахслар учун мўлжалланган махсус пансионат жиддий шикастланган;

  • Қутқарув кўлами: Воқеа жойида Фавқулодда вазиятлар давлат хизматининг 300 дан ортиқ ходими ёнғинни ўчириш ва вайроналарни тозалаш ишларини олиб бормоқда;

  • Эвакуация: Ҳозирга қадар хавфли ҳудуддан 370 дан зиёд фуқаро хавфсиз жойларга кўчирилди ва эвакуация жараёни узлуксиз давом этмоқда.

«Бунга йўл қўйганлар жавоб беради»: Давлат совуққонлиги бўйича тергов бошланди

Ҳодиса ортидан Украина Миллий полицияси ҳамда Хавфсизлик хизмати (СБУ) томонидан махсус жиноий иш очилди:

  • Қатъий меъёрларнинг бузилиши: Амалдаги хавфсизлик қоидаларига кўра, портловчи ўқ-дориларни аҳоли яшайдиган уйлар ва ижтимоий бинолар яқинида сақлаш қатъиян тақиқланади;

  • Мансабдорлар жавобгарлиги: Ҳукумат расмийлари ўқ-дориларни турар-жой ҳудуди яқинида сақлашга рухсат берган барча масъул шахслар давлат совуққонлиги моддаси бўйича тўлиқ жавобгарликка тортилишини ва ҳолат бўйича кескин хулосалар чиқарилишини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?Бугун, 17:03Пентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаПентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаБугун, 16:58Бўстонлиқда 320 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБўстонлиқда 320 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБугун, 16:58Россия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар борРоссия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар борБугун, 16:54Европа қишда музлаб қоладими? Газ омборлари бўш, кўмир нархи эса сакраб кетди!Европа қишда музлаб қоладими? Газ омборлари бўш, кўмир нархи эса сакраб кетди!Бугун, 16:51Юзини таранглаштириш муолажаси вақтида 45 ёшли эркак вафот этдиЮзини таранглаштириш муолажаси вақтида 45 ёшли эркак вафот этдиБугун, 16:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди