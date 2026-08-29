Россия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар бор

·6·Дунё
Россия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар бор

Россия Федерацияси Мудофаа вазирлиги 29 август, шанба тонгида расмий баёнот бериб, мамлакат ҳудудларига уюштирилган навбатдаги йирик учувчисиз учар қурилмалар (дронлар) ҳужуми ҳақидаги маълумотларни эълон қилди.

Ҳарбий маҳкама берган расмий ҳисоботга кўра, ўтган тун давомида Россия ҲҲМ (ҳаво ҳужумидан мудофаа) навбатчи кучлари томонидан самолёт типидаги жами 313 та дрон тўхтатиб қолинган ва йўқ қилинган.

10 дан ортиқ ҳудуд ва денгиз акваторияларида зарбалар

Мудофаа вазирлиги хабарида нишонга олинган ҳудудларнинг кенг географик қамрови келтирилган. Учувчисиз аппаратлар қуйидаги ҳудудлар осмонида уриб туширилди:

  • Чегараолди ва марказий вилоятлар: Белгород, Брянск, Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, Ростов ва Тула вилоятлари;

  • Марказ ва жанубий ҳудудлар: Москва минтақаси, Краснодар ўлкаси, Қрим ҳамда Татаристон Республикаси;

  • Сув ҳудудлари: Азов ва Қора денгиз акваториялари устида ҳам кўплаб дронлар йўқ қилинди.

Ростов вилоятидаги вазият: 7 киши жароҳатланди

Ростов вилояти губернатори Юрий Слюсарь тунги ҳужумлар юзасидан маълумот бериб, минтақада талафотлар қайд этилганини тасдиқлади:

  • Жабрланганлар: Дронлар ҳужуми оқибатида етти нафар фуқаро турли даражада тан жароҳати олган;

  • Ҳужумга учраган ҳудудлар: Асосий зарбалар Ростов-на-Дону шаҳрига, шунингдек, Аксай, Багаевский ва Неклиновский туманларига тўғри келган;

  • Фавқулодда хизматлар: Ҳодиса жойларида тегишли фавқулодда ва тиббий хизматлар ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа қишда музлаб қоладими? Газ омборлари бўш, кўмир нархи эса сакраб кетди!Европа қишда музлаб қоладими? Газ омборлари бўш, кўмир нархи эса сакраб кетди!Бугун, 16:51Киев яқинида даҳшатли портлаш: Ўқ-дорилар омбори ёниб кетди, 27 киши ҳалок бўлдиКиев яқинида даҳшатли портлаш: Ўқ-дорилар омбори ёниб кетди, 27 киши ҳалок бўлдиБугун, 16:38Юзини таранглаштириш муолажаси вақтида 45 ёшли эркак вафот этдиЮзини таранглаштириш муолажаси вақтида 45 ёшли эркак вафот этдиБугун, 16:04Илк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташландиИлк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташландиБугун, 15:40Кўршапалак аёлнинг оғзига кирмоқчи бўлди — шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?Кўршапалак аёлнинг оғзига кирмоқчи бўлди — шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?Бугун, 15:30Йиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилдиЙиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилдиБугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди