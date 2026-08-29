Россия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар бор
Россия Федерацияси Мудофаа вазирлиги 29 август, шанба тонгида расмий баёнот бериб, мамлакат ҳудудларига уюштирилган навбатдаги йирик учувчисиз учар қурилмалар (дронлар) ҳужуми ҳақидаги маълумотларни эълон қилди.
Ҳарбий маҳкама берган расмий ҳисоботга кўра, ўтган тун давомида Россия ҲҲМ (ҳаво ҳужумидан мудофаа) навбатчи кучлари томонидан самолёт типидаги жами 313 та дрон тўхтатиб қолинган ва йўқ қилинган.
10 дан ортиқ ҳудуд ва денгиз акваторияларида зарбалар
Мудофаа вазирлиги хабарида нишонга олинган ҳудудларнинг кенг географик қамрови келтирилган. Учувчисиз аппаратлар қуйидаги ҳудудлар осмонида уриб туширилди:
Чегараолди ва марказий вилоятлар: Белгород, Брянск, Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, Ростов ва Тула вилоятлари;
Марказ ва жанубий ҳудудлар: Москва минтақаси, Краснодар ўлкаси, Қрим ҳамда Татаристон Республикаси;
Сув ҳудудлари: Азов ва Қора денгиз акваториялари устида ҳам кўплаб дронлар йўқ қилинди.
Ростов вилоятидаги вазият: 7 киши жароҳатланди
Ростов вилояти губернатори Юрий Слюсарь тунги ҳужумлар юзасидан маълумот бериб, минтақада талафотлар қайд этилганини тасдиқлади:
Жабрланганлар: Дронлар ҳужуми оқибатида етти нафар фуқаро турли даражада тан жароҳати олган;
Ҳужумга учраган ҳудудлар: Асосий зарбалар Ростов-на-Дону шаҳрига, шунингдек, Аксай, Багаевский ва Неклиновский туманларига тўғри келган;
Фавқулодда хизматлар: Ҳодиса жойларида тегишли фавқулодда ва тиббий хизматлар ишлари давом этмоқда.
…