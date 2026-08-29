Европа қишда музлаб қоладими? Газ омборлари бўш, кўмир нархи эса сакраб кетди!

·2·Дунё
Европа қишда музлаб қоладими? Газ омборлари бўш, кўмир нархи эса сакраб кетди!

Глобал хомашё бозорларида мураккаб ва қарама-қарши динамика кузатилмоқда. Агар нефть нархлари Эрон атрофидаги геосиёсий вазият ва АҚШ ФҲТнинг фоиз ставкалари бўйича кутилмалари фонида пасайишга юз тутган бўлса, Европа Иттифоқида табиий газ нархлари хавфли даражада юқорилигича қолмоқда.

Европа давлатларининг иситиш мавсумига тўлиқ тайёр эмаслиги ва ер ости захираларининг ўтган йилгига нисбатан сезиларли даражада камлиги қитъада муқобил ёқилғи — кўмирга бўлган талабни кескин ошириб юборди.

Нефть бозори: Баррели 90 доллардан пастга тушди

Халқаро бозорларда «қора олтин» котировкаларида пасайиш қайд этилди:

  • Нархлар ҳаракати: Шимолий денгизнинг Brent эталон маркаси нархи ҳафта давомида 92,4 доллардан 89,3 долларгача арзонлашди;

  • ФҲТ ва ставка таъсири: Price Futures Group катта таҳлилчиси Фил Флинн таъкидлашича, АҚШ ФҲТ раиси Кевин Уоршнинг йил охирида фоиз ставкаси оширилиши мумкинлиги ҳақидаги баёнотлари нархлар пасайишини тезлаштирди;

  • Ҳурмуз бўғози ва Венесуэла омили: Эрон-Уммон келишувлари ва бўғознинг очилиши ҳақидаги миш-мишлар, шунингдек, Дональд Трампнинг Венесуэла билан 65 миллиард барреллик захирага эга конлар бўйича мега-битим ҳақидаги баёноти бозордаги хавотирларни вақтинча юмшатди.

Европанинг газ тузоғи: Омборлар бўш, нархлар икки баравар қиммат

Европада иситиш мавсуми олдидан хавотирлар кучаймоқда:

  • 800 долларлик тўсиқ: Нидерландиянинг TTF биржасида газнинг минг кубометри 815 доллардан 806 долларгача бироз тушди, бироқ хавфли 800 долларлик кўрсаткич устида мустаҳкам турибди;

  • Захиралар тақчиллиги: Европа компаниялари импортни оширишга кеч киришди. Ҳозирда омборлардаги захиралар ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 14 миллиард кубометрга кам;

  • Ўнлаб миллиард доллар ортиқча тўлов: Ўтган йилга нисбатан етказиб бериш котировкалари икки баробардан зиёд ошган. Бунинг оқибатида Европа Иттифоқи жорий мавсумда газ импорти учун ўнлаб миллиард доллар ортиқча маблағ сарфлашга мажбур бўлади.

Кўмирга қайтиш: Муқобил энергия қимматлашмоқда

Газ нархининг ҳаддан ташқари баландлиги қитъа саноатини яна кўмирга юзланишга мажбур қилмоқда:

  • Нархлар сакраши: Антверпен-Роттердам-Амстердам (ARA) хабидан бир ойлик муддатга етказиб бериладиган кўмир нархи бир тонна учун 125,2 доллардан 131,5 долларгача кўтарилди;

  • Қишки синов: Газ ва кўмир бозоридаги бундай қимматлашув Европа саноати ва аҳолиси учун бўлажак қиш мавсуми ниҳоятда оғир кечишидан дарак бермоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киев яқинида даҳшатли портлаш: Ўқ-дорилар омбори ёниб кетди, 27 киши ҳалок бўлдиКиев яқинида даҳшатли портлаш: Ўқ-дорилар омбори ёниб кетди, 27 киши ҳалок бўлдиБугун, 16:38Юзини таранглаштириш муолажаси вақтида 45 ёшли эркак вафот этдиЮзини таранглаштириш муолажаси вақтида 45 ёшли эркак вафот этдиБугун, 16:04Илк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташландиИлк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташландиБугун, 15:40Кўршапалак аёлнинг оғзига кирмоқчи бўлди — шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?Кўршапалак аёлнинг оғзига кирмоқчи бўлди — шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?Бугун, 15:30Йиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилдиЙиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилдиБугун, 15:22Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)Бугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди