Йиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилди

·1·Дунё
Йиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилди

Шотландиялик 20 ёшли Саманта Реддинг бир неча йилдан бери таниш бўлган итнинг кутилмаганда ҳужумига учраб, оғир жароҳатлар олди. Энди ёш аёл бир неча йил давомида жарроҳлик амалиётларидан ўтишига тўғри келиши мумкин. У эса даволанишлардан сўнг яна аввалгидек кўринишга умид қилмоқда.

Саманта Фолкерк шаҳрида яшайди. У ҳужум қилган испан мастифи ва айиқбош акитаси аралашмасидан бўлган улкан итни кичиклигидан бери билган. Ит дўстининг отасига тегишли бўлиб, Саманта уни аввал ҳеч қачон тажовузкор ҳолатда кўрмаган.

Январь ойида Саманта дўстини олиб кетиш учун унинг отаси хонадонига борган. Бироқ у ерда атиги ўн дақиқа бўлганидан сўнг, кутилмаганда ит унинг юзига ташланган.

Саманта воқеанинг кўп қисмини эслай олмаслигини айтди. Унинг хотирасида итнинг ўзи томон келаётгани, ҳуриши ва кейин кучли оғриқ пайдо бўлгани қолган.

«Мен дўстимнинг отаси уйига уни олиб кетиш учун боргандим, аммо у аллақачон мени уйимда кутиш учун чиқиб кетган экан. Уйда тахминан 10 дақиқа бўлдим ва кетишга тайёрланаётгандим. Сумкамни олиш учун эгилганимда, ит бирдан юзимга ташланди», — деди Саманта.

«Ўша пайтда нима бўлганини деярли эслай олмайман. Фақат итнинг ҳурганини, кейин эса жуда қаттиқ оғриқни ҳис қилганим ёдимда. Атрофдагиларнинг бақираётганини эшитганман. Ит мендан қандай ажралганини ҳам эслай олмайман», — деди у.

Саманта воқеадан кейин юзини қўллари билан беркитган ҳолда уйдан чиқиб кетган ва шифохонага олиб борилган. У машинада ота-онасига қўнғироқ қилганида, улар дастлаб қизининг жиддий гапираётганига ишонишмаган.

«Телефонда онам ва отамга қўнғироқ қилдим. Улар ҳазил қилаяпман, деб ўйлашди. Кейин видеоқўнғироқ қилдим ва улар “тез ёрдам бўлимида учрашамиз”, дейишди. Ўша пайтда оғриқни унчалик сезмаётгандим, эҳтимол, бу шок таъсири бўлган», — деди Саманта.

Онаси уни шифохонада кўрганида йиғлаб юборган. Ана шунда Саманта жароҳатлари қанчалик жиддий эканини англаган.

Шифокорлар унга реконструктив жарроҳликни бошлашдан олдин камида уч-тўртта операция ўтказилиши зарурлигини айтган. Дастлаб у томир орқали антибиотиклар қабул қилган.

Yuzi jarohatlangan va burnida trubka bo'lgan ayol o'yinchoq ayiqchani quchoqlab yotibdi.

Кейинги амалиётларда унинг қўлидан тери олиниб, юзидаги шикастланган жойни тиклаш учун фойдаланилган. Қўлидаги жойни ёпиш учун эса оёғидан тери олинган. Юзга кўчирилган тери қисмига қон етиб боришини таъминлаш мақсадида қўлидан томирлар ҳам олинган.

Қарийб 10 соат давом этиши режалаштирилган операция сабабли Самантага трахеотомия қилинган ва у кейин интенсив терапия бўлимида кузатилган.

Саманта шифохонада беш ҳафта қолган ва ҳозиргача тўртта операцияни бошдан кечирган. Навбатдаги амалиётидан кейин яна камида иккита операция талаб қилиниши мумкин. Тери кўчирилган жойдаги қон айланишини ҳимоя қилиш учун амалиётлар тахминан саккиз ҳафталик оралиқда ўтказилмоқда.

Ҳужум натижасида унинг юзи ва бўйнида кенг чандиқлар қолган. Қўли ва оёғидаги тери олинган жойларда ҳам излар пайдо бўлган. Трахеотомия туфайли томоғида ҳам чандиқ қолган. Асаблар зарарлангани сабабли милклари ва тишларида ҳам муаммолар юзага келган.

Навбатдаги операцияда шифокорлар унинг лабини қайта шакллантириш ва ортиқча тўқималарни камайтиришни режалаштирмоқда.

Бироқ ҳодиса Самантанинг нафақат ташқи кўринишига, балки бутун ҳаётига таъсир қилган.

«Ўша ўн дақиқа бутун ҳаётимга таъсир қилди. Кичик укаларимни беш ҳафта давомида кўрмадим, чунки уларни қўрқитиб қўйишдан хавотирландим. Оилам менга жуда катта ёрдам берди, аммо уларнинг ҳам қўрққанини сезардим», — деди у.

Саманта ишлайдиган Tesco компанияси ҳам уни қўллаб-қувватлаган. Унга бир йиллик меҳнат таътили берилган ва иш жойи сақланиб қолиши кафолатланган.

Och kulrang sochli, ko'k ko'zli ayolning yaqindan olingan surati.

«Менимча, энг қийин қисми — барча операциялардан ўтиш. Мен аста-секин ўз кўринишимга кўникиб, ўзимга бўлган ишончимни тиклай бошлайман. Кейин навбатдаги операция бўлади ва ҳаммаси яна ўзгаради», — деди Саманта.

Ҳозирда у ҳужумдан кейин пайдо бўлган хавотир ва посттравматик стресс сабаб мунтазам психологик терапия оляпти. Баъзан воқеа билан боғлиқ хотиралар яна хаёлига келади.

«Мен ойнага қараганимда ўзимни ёқтирмай қоламан. Ҳозирча барча жароҳатлар тикилган ва кўчирилган тери яхши битяпти. Лекин ҳали лабим тўлиқ тиклангани йўқ», — деди у.

Шунга қарамай, Саманта даволаниш жараёнига ишонишга ҳаракат қилмоқда.

«Баъзида ҳеч нарса ўзгармаётгандек туюлади. Аммо январь ойидан ҳозиргача бўлган фарқни кўра оляпман. Мен яна одатдагидек кўринишни истайман. Шифокорлар ва мутахассислар менга яна ўзимни ўзимдек ҳис қилишимга ёрдам беради, деб умид қиламан», — деди у.

Ҳозирда ҳужум қилган ит Данди шаҳридаги махсус питомникда полиция назоратида сақланмоқда.

Саманта эса кейинги даволанишлари ва ҳужумдан қолган чандиқларни даволаш учун маблағ йиғмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)Бугун, 13:57ЖЧ 2026 вақтида “сеҳргар” номи билан интернетда машҳур бўлган ганалик мухлис фирибгарликда айбланмоқдаЖЧ 2026 вақтида “сеҳргар” номи билан интернетда машҳур бўлган ганалик мухлис фирибгарликда айбланмоқдаБугун, 13:46Непалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилдиНепалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилдиБугун, 13:39Олмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиОлмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиБугун, 13:24АҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиАҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиБугун, 13:03Трамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиТрамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиБугун, 12:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди