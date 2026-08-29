Йиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилди
Шотландиялик 20 ёшли Саманта Реддинг бир неча йилдан бери таниш бўлган итнинг кутилмаганда ҳужумига учраб, оғир жароҳатлар олди. Энди ёш аёл бир неча йил давомида жарроҳлик амалиётларидан ўтишига тўғри келиши мумкин. У эса даволанишлардан сўнг яна аввалгидек кўринишга умид қилмоқда.
Саманта Фолкерк шаҳрида яшайди. У ҳужум қилган испан мастифи ва айиқбош акитаси аралашмасидан бўлган улкан итни кичиклигидан бери билган. Ит дўстининг отасига тегишли бўлиб, Саманта уни аввал ҳеч қачон тажовузкор ҳолатда кўрмаган.
Январь ойида Саманта дўстини олиб кетиш учун унинг отаси хонадонига борган. Бироқ у ерда атиги ўн дақиқа бўлганидан сўнг, кутилмаганда ит унинг юзига ташланган.
Саманта воқеанинг кўп қисмини эслай олмаслигини айтди. Унинг хотирасида итнинг ўзи томон келаётгани, ҳуриши ва кейин кучли оғриқ пайдо бўлгани қолган.
«Мен дўстимнинг отаси уйига уни олиб кетиш учун боргандим, аммо у аллақачон мени уйимда кутиш учун чиқиб кетган экан. Уйда тахминан 10 дақиқа бўлдим ва кетишга тайёрланаётгандим. Сумкамни олиш учун эгилганимда, ит бирдан юзимга ташланди», — деди Саманта.
«Ўша пайтда нима бўлганини деярли эслай олмайман. Фақат итнинг ҳурганини, кейин эса жуда қаттиқ оғриқни ҳис қилганим ёдимда. Атрофдагиларнинг бақираётганини эшитганман. Ит мендан қандай ажралганини ҳам эслай олмайман», — деди у.
Саманта воқеадан кейин юзини қўллари билан беркитган ҳолда уйдан чиқиб кетган ва шифохонага олиб борилган. У машинада ота-онасига қўнғироқ қилганида, улар дастлаб қизининг жиддий гапираётганига ишонишмаган.
«Телефонда онам ва отамга қўнғироқ қилдим. Улар ҳазил қилаяпман, деб ўйлашди. Кейин видеоқўнғироқ қилдим ва улар “тез ёрдам бўлимида учрашамиз”, дейишди. Ўша пайтда оғриқни унчалик сезмаётгандим, эҳтимол, бу шок таъсири бўлган», — деди Саманта.
Онаси уни шифохонада кўрганида йиғлаб юборган. Ана шунда Саманта жароҳатлари қанчалик жиддий эканини англаган.
Шифокорлар унга реконструктив жарроҳликни бошлашдан олдин камида уч-тўртта операция ўтказилиши зарурлигини айтган. Дастлаб у томир орқали антибиотиклар қабул қилган.
Кейинги амалиётларда унинг қўлидан тери олиниб, юзидаги шикастланган жойни тиклаш учун фойдаланилган. Қўлидаги жойни ёпиш учун эса оёғидан тери олинган. Юзга кўчирилган тери қисмига қон етиб боришини таъминлаш мақсадида қўлидан томирлар ҳам олинган.
Қарийб 10 соат давом этиши режалаштирилган операция сабабли Самантага трахеотомия қилинган ва у кейин интенсив терапия бўлимида кузатилган.
Саманта шифохонада беш ҳафта қолган ва ҳозиргача тўртта операцияни бошдан кечирган. Навбатдаги амалиётидан кейин яна камида иккита операция талаб қилиниши мумкин. Тери кўчирилган жойдаги қон айланишини ҳимоя қилиш учун амалиётлар тахминан саккиз ҳафталик оралиқда ўтказилмоқда.
Ҳужум натижасида унинг юзи ва бўйнида кенг чандиқлар қолган. Қўли ва оёғидаги тери олинган жойларда ҳам излар пайдо бўлган. Трахеотомия туфайли томоғида ҳам чандиқ қолган. Асаблар зарарлангани сабабли милклари ва тишларида ҳам муаммолар юзага келган.
Навбатдаги операцияда шифокорлар унинг лабини қайта шакллантириш ва ортиқча тўқималарни камайтиришни режалаштирмоқда.
Бироқ ҳодиса Самантанинг нафақат ташқи кўринишига, балки бутун ҳаётига таъсир қилган.
«Ўша ўн дақиқа бутун ҳаётимга таъсир қилди. Кичик укаларимни беш ҳафта давомида кўрмадим, чунки уларни қўрқитиб қўйишдан хавотирландим. Оилам менга жуда катта ёрдам берди, аммо уларнинг ҳам қўрққанини сезардим», — деди у.
Саманта ишлайдиган Tesco компанияси ҳам уни қўллаб-қувватлаган. Унга бир йиллик меҳнат таътили берилган ва иш жойи сақланиб қолиши кафолатланган.
«Менимча, энг қийин қисми — барча операциялардан ўтиш. Мен аста-секин ўз кўринишимга кўникиб, ўзимга бўлган ишончимни тиклай бошлайман. Кейин навбатдаги операция бўлади ва ҳаммаси яна ўзгаради», — деди Саманта.
Ҳозирда у ҳужумдан кейин пайдо бўлган хавотир ва посттравматик стресс сабаб мунтазам психологик терапия оляпти. Баъзан воқеа билан боғлиқ хотиралар яна хаёлига келади.
«Мен ойнага қараганимда ўзимни ёқтирмай қоламан. Ҳозирча барча жароҳатлар тикилган ва кўчирилган тери яхши битяпти. Лекин ҳали лабим тўлиқ тиклангани йўқ», — деди у.
Шунга қарамай, Саманта даволаниш жараёнига ишонишга ҳаракат қилмоқда.
«Баъзида ҳеч нарса ўзгармаётгандек туюлади. Аммо январь ойидан ҳозиргача бўлган фарқни кўра оляпман. Мен яна одатдагидек кўринишни истайман. Шифокорлар ва мутахассислар менга яна ўзимни ўзимдек ҳис қилишимга ёрдам беради, деб умид қиламан», — деди у.
Ҳозирда ҳужум қилган ит Данди шаҳридаги махсус питомникда полиция назоратида сақланмоқда.
Саманта эса кейинги даволанишлари ва ҳужумдан қолган чандиқларни даволаш учун маблағ йиғмоқда.
…