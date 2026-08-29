Hyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қилади
Сеулда жойлашган автомобилсозлик гиганти Hyundai Мотор Груп энергия сақлаш тизимлари соҳасида муҳим қадам ташлади. Ixbt.com нашрининг ёзишича, компания АҚШнинг УНИГРИД компанияси билан ҳамкорликда натрий-ион аккумуляторларини синовдан ўтказишни муваффақиятли якунлади ва уларни ўз корхоналарида татбиқ этишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, натрий-хром-оксид кимёсига (НКО) асосланган ячейкалар қаттиқ синов жараёнидан ўтган. ZER01NE Акселератор дастури доирасида Hyundai сиғими 210 А·ч бўлган йирик форматли УНИГРИД элементларини синовдан ўтказди. Улар тўлиқ зарядсизланиш чуқурлигида ишлай олди ва -20 дан 60 даражагача бўлган ҳарорат оралиғида ўз иш қобилиятини сақлаб қолди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги технологиянинг асосий афзалликларидан бири унинг юқори хавфсизлигидир. Экстремал синов шароитида ҳам иссиқлик қочиши ва қўшни элементларнинг занжирли ёнғинига олиб келиши мумкин бўлган ҳолатлар кузатилмади. Бу эса батареяларнинг ёнмаслиги ва портламаслигини кўрсатади.
Харажатларни қисқартириш имкониятиЯнги технологиянинг юқори термал барқарорлиги стационар аккумулятор омборларини (БEСС) сезиларли даражада соддалаштириш имконини беради. УНИГРИД ҳисоб-китобларига кўра, НКО асосидаги тизимлар кучли кондиционерлар, суюқлик билан совутиш контурлари ва бошқа энергияни кўп талаб қилувчи ҳароратни сақлаш воситаларига муҳтож бўлмайди.
Шунингдек, ушбу технология тақчиллиги юқори бўлган қимматбаҳо материаллардан воз кечиш имконини тақдим этади. Натрий литийга қараганда анча кенг тарқалган бўлиб, УНИГРИД ишланмаси никел ва кобалтга боғлиқ эмас. Бу эса ишлаб чиқариш таннархини пасайтириб, чекланган таъминот занжирларига қарамликни камайтиради.
Чидамлилик ва келажакдаги режаларИшлаб чиқарувчининг баёнотига кўра, НКО элементларининг ресурси дастлабки қувватнинг 80 фоизини сақлаган ҳолда 30 000 тагача сиклни ташкил этади. Бу стационар тизимларда тахминан 25 йиллик эксплуатацияга тенг келади. Таққослаш учун, одатий ЛФП-аккумуляторлар бир неча минг сиклга мўлжалланган бўлади.
Синовларнинг муваффақиятли якунидан сўнг, Hyundai алоҳида ячейкаларни синовдан ўтказишдан тўлақонли энергия сақлаш тизимларини яратишга ўтмоқда. Келгусида бундай йиғувчи қурилмаларни Греэн Факторй дастури доирасида компаниянинг дунё бўйлаб жойлашган корхоналарида ўрнатиш режалаштирилган.
Мазкур станциялар электр энергиясини захиралаш, корхоналардаги узилишларни бартараф этиш ҳамда қайта тикланадиган энергия манбаларидан олинадиган қувватдан яна-да самаралироқ фойдаланиш имконини беради.
…