Hyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қилади

·13·Авто
Hyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қилади

Сеулда жойлашган автомобилсозлик гиганти Hyundai Мотор Груп энергия сақлаш тизимлари соҳасида муҳим қадам ташлади. Ixbt.com нашрининг ёзишича, компания АҚШнинг УНИГРИД компанияси билан ҳамкорликда натрий-ион аккумуляторларини синовдан ўтказишни муваффақиятли якунлади ва уларни ўз корхоналарида татбиқ этишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, натрий-хром-оксид кимёсига (НКО) асосланган ячейкалар қаттиқ синов жараёнидан ўтган. ZER01NE Акселератор дастури доирасида Hyundai сиғими 210 А·ч бўлган йирик форматли УНИГРИД элементларини синовдан ўтказди. Улар тўлиқ зарядсизланиш чуқурлигида ишлай олди ва -20 дан 60 даражагача бўлган ҳарорат оралиғида ўз иш қобилиятини сақлаб қолди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги технологиянинг асосий афзалликларидан бири унинг юқори хавфсизлигидир. Экстремал синов шароитида ҳам иссиқлик қочиши ва қўшни элементларнинг занжирли ёнғинига олиб келиши мумкин бўлган ҳолатлар кузатилмади. Бу эса батареяларнинг ёнмаслиги ва портламаслигини кўрсатади.

Харажатларни қисқартириш имконияти

Янги технологиянинг юқори термал барқарорлиги стационар аккумулятор омборларини (БEСС) сезиларли даражада соддалаштириш имконини беради. УНИГРИД ҳисоб-китобларига кўра, НКО асосидаги тизимлар кучли кондиционерлар, суюқлик билан совутиш контурлари ва бошқа энергияни кўп талаб қилувчи ҳароратни сақлаш воситаларига муҳтож бўлмайди.

Шунингдек, ушбу технология тақчиллиги юқори бўлган қимматбаҳо материаллардан воз кечиш имконини тақдим этади. Натрий литийга қараганда анча кенг тарқалган бўлиб, УНИГРИД ишланмаси никел ва кобалтга боғлиқ эмас. Бу эса ишлаб чиқариш таннархини пасайтириб, чекланган таъминот занжирларига қарамликни камайтиради.

Чидамлилик ва келажакдаги режалар

Ишлаб чиқарувчининг баёнотига кўра, НКО элементларининг ресурси дастлабки қувватнинг 80 фоизини сақлаган ҳолда 30 000 тагача сиклни ташкил этади. Бу стационар тизимларда тахминан 25 йиллик эксплуатацияга тенг келади. Таққослаш учун, одатий ЛФП-аккумуляторлар бир неча минг сиклга мўлжалланган бўлади.

Синовларнинг муваффақиятли якунидан сўнг, Hyundai алоҳида ячейкаларни синовдан ўтказишдан тўлақонли энергия сақлаш тизимларини яратишга ўтмоқда. Келгусида бундай йиғувчи қурилмаларни Греэн Факторй дастури доирасида компаниянинг дунё бўйлаб жойлашган корхоналарида ўрнатиш режалаштирилган.

Мазкур станциялар электр энергиясини захиралаш, корхоналардаги узилишларни бартараф этиш ҳамда қайта тикланадиган энергия манбаларидан олинадиган қувватдан яна-да самаралироқ фойдаланиш имконини беради.

HyundaiНатрий БатареялариУНИГРИДАвтомобилсозликГреэн Факторй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқдиGeely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқдиБугун, 03:58Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?Кеча, 19:37BYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатдиBYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатдиКеча, 12:51Xiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортдиXiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортдиКеча, 11:25Toyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқдаToyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқдаКеча, 10:51Toyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этдиToyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этдиКеча, 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди