Huawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилди
Таниқли инсидер @УниверсеИсе яқинда тақдим этилиши кутилаётган Huawei Мате ХТ 2 флагман смартфонининг янги суратларини эълон қилди. Ушбу қурилма уч марта букланадиган конструкцияси билан технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда ва ixbt.com маълумотига кўра, янги модел олдинги авлоддан тубдан фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эълон қилинган рендерларга асосан, Huawei муҳандислари аввалги версияда қўлланилган ечимдан воз кечиб, Samsung Galaxy З ТриФолд қурилмаларида фойдаланиладиган янги схемага ўтишган. Бу эса компаниянинг буклланувчи гаджетлар бозорида янада илғор ва рақобатбардош дизайн сари интилаётганини кўрсатади.
Ташқи кўриниш ва дизайн ўзгаришлариТарқалган суратларда Huawei Мате ХТ 2 жозибали бинафшаранг корпусда намоён бўлган. Смартфон орқа панелининг юқори қисмида йирик саккиз бурчакли асосий камера блоки жойлашган бўлиб, у қурилмага ўзига хос ва салобатли кўриниш беради.
Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар қурилманинг орқа қопқоғини махсус текстурали қилиб ишлаганлар. Бу эса фойдаланувчининг қўлида смартфон сирғаниб кетишининг олдини олиб, уни тутишни янада қулайлаштиради ва премиум ҳис туйғусини кучайтиради.
Букланиш механизми ва имкониятлариҚурилманинг асосий ўзига хослиги унинг трансформация қобилиятидадир. Тўлиқ ёйилган ҳолатда Huawei Мате ХТ 2 ихчам планшетга айланиб, фойдаланувчига кенг экран имкониятларини тақдим этади.
Қурилмани қисман букиб ишлатганда эса ички дисплейдан янада ихчам форматда фойдаланиш имконияти сақланиб қолади. Бу ечим мобил қурилмаларда кўп вазифалиликни бажариш ва контент истеъмол қилишни янги босқичга олиб чиқади.
…