Huawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилди

·12·Техно
Huawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилди

Таниқли инсидер @УниверсеИсе яқинда тақдим этилиши кутилаётган Huawei Мате ХТ 2 флагман смартфонининг янги суратларини эълон қилди. Ушбу қурилма уч марта букланадиган конструкцияси билан технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда ва ixbt.com маълумотига кўра, янги модел олдинги авлоддан тубдан фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилинган рендерларга асосан, Huawei муҳандислари аввалги версияда қўлланилган ечимдан воз кечиб, Samsung Galaxy З ТриФолд қурилмаларида фойдаланиладиган янги схемага ўтишган. Бу эса компаниянинг буклланувчи гаджетлар бозорида янада илғор ва рақобатбардош дизайн сари интилаётганини кўрсатади.

Ташқи кўриниш ва дизайн ўзгаришлари

Тарқалган суратларда Huawei Мате ХТ 2 жозибали бинафшаранг корпусда намоён бўлган. Смартфон орқа панелининг юқори қисмида йирик саккиз бурчакли асосий камера блоки жойлашган бўлиб, у қурилмага ўзига хос ва салобатли кўриниш беради.

Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар қурилманинг орқа қопқоғини махсус текстурали қилиб ишлаганлар. Бу эса фойдаланувчининг қўлида смартфон сирғаниб кетишининг олдини олиб, уни тутишни янада қулайлаштиради ва премиум ҳис туйғусини кучайтиради.

Букланиш механизми ва имкониятлари

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг трансформация қобилиятидадир. Тўлиқ ёйилган ҳолатда Huawei Мате ХТ 2 ихчам планшетга айланиб, фойдаланувчига кенг экран имкониятларини тақдим этади.

Қурилмани қисман букиб ишлатганда эса ички дисплейдан янада ихчам форматда фойдаланиш имконияти сақланиб қолади. Бу ечим мобил қурилмаларда кўп вазифалиликни бажариш ва контент истеъмол қилишни янги босқичга олиб чиқади.

HuaweiМате ХТ 2СмартфонларБукланувчи экранТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этдиHuawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этдиБугун, 18:28Баёнурда Прогресс МС-35 космик юк кемаси ёнилғи билан тўлдирилдиБаёнурда Прогресс МС-35 космик юк кемаси ёнилғи билан тўлдирилдиБугун, 15:55Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинБугун, 15:28Asus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошдиAsus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошдиБугун, 14:53Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)Бугун, 14:34Apple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилдиApple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилдиБугун, 14:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди