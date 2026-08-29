Ғайбулла Турсунов Президент ҳазилидан кейинги ҳолатини айтди: «Гапирадиган гапларимни ҳам унутдим» (видео)

·39·Маданият
Ғайбулла Турсунов Президент ҳазилидан кейинги ҳолатини айтди: «Гапирадиган гапларимни ҳам унутдим» (видео)

Хонанда Ғайбулла Турсунов учун Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги арафасидаги кунлар унутилмас воқеаларга бой бўлди. Санъаткор юксак давлат мукофоти — «Дўстлик» ордени билан тақдирланди.

Тантанали маросимдан сўнг хонандадан Президент Шавкат Мирзиёевнинг «Қуралайни ҳам танийман» деган ҳазилидан кейин қандай ҳисларни бошдан кечиргани сўралди.

Ғайбулла Турсунов бу сўзлар унга катта таассурот қолдирганини таъкидлади.

«Жуда ҳам ҳаяжонланиб кетдим. Президентимиз шу қўшиғимни билганлари учун жуда катта ҳаяжон босди. Ҳатто гапирадиган гапларимни ҳам унутиб қўйдим», — деди хонанда.

Санъаткор давлат раҳбари томонидан меҳнати ва ижодига берилган юксак баҳодан хурсанд эканини ҳам билдирди.

«Мен жуда ҳам хурсандман. Давлат раҳбаримиз бизларга, меҳнатимиз ва хизматларимизга шундай катта мукофот берганларидан жуда мамнунман ва миннатдорман», — деди Ғайбулла Турсунов.

Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда ҳам кузатувчилар хонандани «Дўстлик» ордени билан табриклаб, унга ижодий фаолиятида янада катта муваффақиятлар тиламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон Уласенова: «Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган»Райҳон Уласенова: «Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган»Бугун, 18:20«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)Бугун, 14:04«Мен қуралай кўзни яхши танийман»: Президент Ғайбулла Турсунов билан ҳазиллашди (видео)«Мен қуралай кўзни яхши танийман»: Президент Ғайбулла Турсунов билан ҳазиллашди (видео)Кеча, 21:29Марям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб бердиМарям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб бердиКеча, 12:48Мусулмон Юнусов қизига кутилмаган совға тайёрлади (видео)Мусулмон Юнусов қизига кутилмаган совға тайёрлади (видео)Кеча, 12:39«Олмазор» метросида ҳайратланарли ўзгариш: Автовокзал йўли санъат галереясига айланди!«Олмазор» метросида ҳайратланарли ўзгариш: Автовокзал йўли санъат галереясига айланди!Кеча, 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди