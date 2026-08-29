Жозе Моуринью «Олтин тўп» атрофидаги сиёсат ва адолатсизликни фош қилди

·16·Ўзбекистон
Жозе Моуринью «Олтин тўп» атрофидаги сиёсат ва адолатсизликни фош қилди

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью Испаниянинг машҳур Marca нашрига берган эксклюзив интервьюсида замонавий футболдаги энг баҳсли мавзулардан бири — «Олтин тўп» топширилиши мезонларини қаттиқ танқид қилди. 2026 йил ёзидан буён «қироллик клуби» бошқарувида турган португалиялик мутахассис мукофот атрофида катта сиёсий ўйинлар кетаётганини очиқлади.

Моуриньюнинг таъкидлашича, жаҳоннинг бош соврини шунчаки жамоавий ғалабаларга эришганларга эмас, балки футбол тарихида ўчмас из қолдирадиган даҳоларга топширилиши керак.

«Чемпионлар Лигасида ютгани учун берилмайди»: Мураббийдан кескин танқид

Жозе Моуринью соврин фалсафасига ўзгача ёндашиб, буюк футболчилар мезонини эслатиб ўтди:

  • Афсоналар даражасидаги иқтидор: «“Олтин тўп” фаолиятини якунлаганидан сўнг бутун дунё соғинадиган даражадаги футболчиларга берилиши керак — худди Марадона, Криштиану Роналду, Месси, Роналдо ёки Зидан каби;

  • Жамоавий титуллар иллюзияси: Бу мукофотни шунчаки Чемпионлар Лигаси ёки Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққани учун топшириш мутлақо нотўғри. Агар индивидуал соврин фақат Чемпионлар Лигасидаги зафар учун бериладиган бўлса, унда уни футболчиларга эмас, тўғридан-тўғри Луис Энрикега бериб қўя қолинг;

  • Сиёсатнинг аралашуви: Ғолиб мажбурий тарзда испаниялик ёки “ПСЖ” аъзоси бўлиши шарт эмас, у дунёнинг ҳақиқий энг яхши ўйинчиси бўлиши лозим. “Олтин тўп” сайёрамизнинг энг кучли 3-4 нафар футболчисидан бирига тегиши керак ва улар шу ерда. Аммо сиёсат ушбу совринга ҳаддан ташқари аралашиб кетмоқда, мен эса бундай сиёсий ўйинларни ёқтирмайман».

Мадриддаги янги давр ва индивидуал совринлар кураши

2026 йилги ёзги трансферлар ва ўзгаришлардан сўнг «Реал»ни қабул қилиб олган португалиялик мураббий жамоадаги етакчиларнинг ҳақиқий даражасини юқори баҳолаб, индивидуал совринлар борасидаги адолатсиз танловларга нисбатан ўз норозилигини яширмади.

Моуриньюнинг ушбу шов-шувли баёноти халқаро спорт матбуоти ва экспертлар орасида «Олтин тўп»ни бериш мезонлари бўйича навбатдаги қизғин баҳсларга сабаб бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сентябрда Ўзбекистонда қандай об-ҳаво кутиляпти?Сентябрда Ўзбекистонда қандай об-ҳаво кутиляпти?Бугун, 15:51Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишлаб махсус олтин тангалар чиқарилдиМустақилликнинг 35 йиллигига бағишлаб махсус олтин тангалар чиқарилдиБугун, 14:00Таъсирли лаҳзалар: Ислом Каримов Мустақилликни эълон қилган тарихий кадрлар намойиш этилдиТаъсирли лаҳзалар: Ислом Каримов Мустақилликни эълон қилган тарихий кадрлар намойиш этилдиБугун, 09:31Бетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБугун, 09:09Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)Бугун, 08:53Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонни ўзгартирган ислоҳотлар ҳақида очиқ гапирдиШавкат Мирзиёев Ўзбекистонни ўзгартирган ислоҳотлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 08:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)