Жозе Моуринью «Олтин тўп» атрофидаги сиёсат ва адолатсизликни фош қилди
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью Испаниянинг машҳур Marca нашрига берган эксклюзив интервьюсида замонавий футболдаги энг баҳсли мавзулардан бири — «Олтин тўп» топширилиши мезонларини қаттиқ танқид қилди. 2026 йил ёзидан буён «қироллик клуби» бошқарувида турган португалиялик мутахассис мукофот атрофида катта сиёсий ўйинлар кетаётганини очиқлади.
Моуриньюнинг таъкидлашича, жаҳоннинг бош соврини шунчаки жамоавий ғалабаларга эришганларга эмас, балки футбол тарихида ўчмас из қолдирадиган даҳоларга топширилиши керак.
«Чемпионлар Лигасида ютгани учун берилмайди»: Мураббийдан кескин танқид
Жозе Моуринью соврин фалсафасига ўзгача ёндашиб, буюк футболчилар мезонини эслатиб ўтди:
Афсоналар даражасидаги иқтидор: «“Олтин тўп” фаолиятини якунлаганидан сўнг бутун дунё соғинадиган даражадаги футболчиларга берилиши керак — худди Марадона, Криштиану Роналду, Месси, Роналдо ёки Зидан каби;
Жамоавий титуллар иллюзияси: Бу мукофотни шунчаки Чемпионлар Лигаси ёки Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққани учун топшириш мутлақо нотўғри. Агар индивидуал соврин фақат Чемпионлар Лигасидаги зафар учун бериладиган бўлса, унда уни футболчиларга эмас, тўғридан-тўғри Луис Энрикега бериб қўя қолинг;
Сиёсатнинг аралашуви: Ғолиб мажбурий тарзда испаниялик ёки “ПСЖ” аъзоси бўлиши шарт эмас, у дунёнинг ҳақиқий энг яхши ўйинчиси бўлиши лозим. “Олтин тўп” сайёрамизнинг энг кучли 3-4 нафар футболчисидан бирига тегиши керак ва улар шу ерда. Аммо сиёсат ушбу совринга ҳаддан ташқари аралашиб кетмоқда, мен эса бундай сиёсий ўйинларни ёқтирмайман».
Мадриддаги янги давр ва индивидуал совринлар кураши
2026 йилги ёзги трансферлар ва ўзгаришлардан сўнг «Реал»ни қабул қилиб олган португалиялик мураббий жамоадаги етакчиларнинг ҳақиқий даражасини юқори баҳолаб, индивидуал совринлар борасидаги адолатсиз танловларга нисбатан ўз норозилигини яширмади.
Моуриньюнинг ушбу шов-шувли баёноти халқаро спорт матбуоти ва экспертлар орасида «Олтин тўп»ни бериш мезонлари бўйича навбатдаги қизғин баҳсларга сабаб бўлди.
…