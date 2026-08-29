Беллингем “Реал”да порламоқда: Моуринью унинг ўйинига қандай баҳо берди?
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью навбатдаги матбуот анжуманида жамоанинг асосий юлдузларидан бири Жуд Беллингемнинг ўйини ва унинг майдондаги вазифаларига тўхталиб ўтди. Португалиялик тажрибали мутахассис инглиз ярим ҳимоячисининг ноёб иқтидорини эътироф этиш билан бирга, якка шахслар эмас, балки жамоавий бирдамлик биринчи ўринда туришини таъкидлади.
Янги мавсум бошиданоқ юқори самарадорлик кўрсатаётган Беллингем «қироллик клуби»нинг ғалабали юришида муҳим роль ўйнамоқда.
«Ҳар бир ўйинчимдан мамнунман»: Моуриньюнинг талаб ва фалсафаси
Жозе Моуринью жамоадаги муҳит ва мухлислар кутган футбол ҳақида ўз фикрларини билдирди:
Беллингемнинг аҳамияти: «Беллингем — ҳақиқатан ҳам ўзига хос футболчи. У “Реал” учун жуда муҳим аҳамиятга эга, бироқ мен алоҳида шахслардан кўра бутун жамоа ҳақида гапиришни маъқул кўраман;
Жамоавий механизм: Ҳар бир ўйинчимнинг ҳаракатидан мамнунман. Биз майдонда яхлит ва бир бутун жамоа сифатида ҳаракат қилишимиз шарт;
Мухлислар ишончи: Мухлислар стадионга айнан шу футболчиларни кўриш, уларнинг чиройли жамоавий ўйини ва қўлга киритадиган ғалабаларини томоша қилиш учун келади», — дея таъкидлади бош мураббий.
2 та ўйинда 3 та самарали ҳаракат: Беллингемнинг сермаҳсул старти
23 ёшли Жуд Беллингем янги мавсумни ниҳоятда сермаҳсул бошлади:
Ла Лигадаги статистика: Инглиз юлдузи Испания чемпионатининг дастлабки 2 та баҳсида майдонга тушиб, ўз ҳисобига 1 та гол ва 2 та голли узатма (ассист) ёзиб қўйишга муваффақ бўлди;
Мураббий тактикасидаги роль: Майдон марказида ҳужум ва мудофаани боғлаб берувчи асосий куч сифатида у «Реал»нинг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга олиб чиқмоқда.
…