Беллингем “Реал”да порламоқда: Моуринью унинг ўйинига қандай баҳо берди?

·15·Спорт
Беллингем “Реал”да порламоқда: Моуринью унинг ўйинига қандай баҳо берди?

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью навбатдаги матбуот анжуманида жамоанинг асосий юлдузларидан бири Жуд Беллингемнинг ўйини ва унинг майдондаги вазифаларига тўхталиб ўтди. Португалиялик тажрибали мутахассис инглиз ярим ҳимоячисининг ноёб иқтидорини эътироф этиш билан бирга, якка шахслар эмас, балки жамоавий бирдамлик биринчи ўринда туришини таъкидлади.

Янги мавсум бошиданоқ юқори самарадорлик кўрсатаётган Беллингем «қироллик клуби»нинг ғалабали юришида муҳим роль ўйнамоқда.

«Ҳар бир ўйинчимдан мамнунман»: Моуриньюнинг талаб ва фалсафаси

Жозе Моуринью жамоадаги муҳит ва мухлислар кутган футбол ҳақида ўз фикрларини билдирди:

  • Беллингемнинг аҳамияти: «Беллингем — ҳақиқатан ҳам ўзига хос футболчи. У “Реал” учун жуда муҳим аҳамиятга эга, бироқ мен алоҳида шахслардан кўра бутун жамоа ҳақида гапиришни маъқул кўраман;

  • Жамоавий механизм: Ҳар бир ўйинчимнинг ҳаракатидан мамнунман. Биз майдонда яхлит ва бир бутун жамоа сифатида ҳаракат қилишимиз шарт;

  • Мухлислар ишончи: Мухлислар стадионга айнан шу футболчиларни кўриш, уларнинг чиройли жамоавий ўйини ва қўлга киритадиган ғалабаларини томоша қилиш учун келади», — дея таъкидлади бош мураббий.

2 та ўйинда 3 та самарали ҳаракат: Беллингемнинг сермаҳсул старти

23 ёшли Жуд Беллингем янги мавсумни ниҳоятда сермаҳсул бошлади:

  • Ла Лигадаги статистика: Инглиз юлдузи Испания чемпионатининг дастлабки 2 та баҳсида майдонга тушиб, ўз ҳисобига 1 та гол ва 2 та голли узатма (ассист) ёзиб қўйишга муваффақ бўлди;

  • Мураббий тактикасидаги роль: Майдон марказида ҳужум ва мудофаани боғлаб берувчи асосий куч сифатида у «Реал»нинг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга олиб чиқмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)Бугун, 18:34Шанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилдиШанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилдиБугун, 18:23«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...Бугун, 18:19Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)Бугун, 18:14Даҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилдиДаҳшатли можаро: Умар Нурмагомедов грузиялик собиқ чемпионнинг ёлғонини фош қилдиБугун, 14:22Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!Карлос Пратес Ислам Махачевнинг заиф нуқтасини топганини айтди!Бугун, 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)