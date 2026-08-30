Денгиз тубидан 83 йиллик сирли немис қайиғи топилди

·6·Дунё
Денгиз тубидан 83 йиллик сирли немис қайиғи топилди

Грециялик техник ғаввослар Ион денгизида Иккинчи жаҳон уруши даврига оид ноёб немис тезюрар қайиғини топди. Кема 300 футдан ортиқ чуқурликда, деярли тик ҳолатда ётибди.

AegeanTec мутахассислари узунлиги 41 фут бўлган кемани Nazi Германиясининг Kriegsmarine ҳарбий-денгиз кучларида хизмат қилган LS6 — Leichtes Schnellboot қайиғи сифатида аниқлади. Мутахассислар уни бу турдаги сақланиб қолган ягона маълум кема бўлиши мумкин, деб ҳисобламоқда.

Қайиқ Лефкада ороли ва материк оралиғида, Превеза яқинидаги Ион денгизида жойлашган. Топилма ҳақида AegeanTec денгиз тарихи тадқиқотчиси Giorgos Karelas жорий ой бошида маълум қилди.

Кемани излаш ишлари 2013 йилда бошланган. Немис денгиз тарихи тадқиқотчиси Peter Schenk архив маълумотлари орқали Ион денгизида йўқолган кичик Kriegsmarine кемаси ҳақида маълумот берган. Кейин Lefkada ҳудудидаги кема изловчиси Dimitris Giannoulatos 315 фут чуқурликда сонар орқали номаълум объектни аниқлаган.

Шундан сўнг AegeanTec ғаввослари Marinos Giourgas ва Vasilis Spyropoulos чуқурликка тушиб, кемани текширган. Улар денгиз тубида деярли тик турган, алюминий корпуси ва устки қисми эса 80 йилдан ортиқ вақт сув остида қолганига қарамай, яхши сақланган кемани топган.

Мутахассислар LS6 эканини унинг ўлчамлари, алюминийдан ясалгани, кема орқа қисми ҳамда иккита Junkers Jumo 205 дизель двигатели орқали тасдиқлаган. Уни тортиш учун ишлатилган троснинг бир қисми ҳам кеманинг бурнига уланган ҳолда қолган.

Gʻavvos suv ostidagi kema halokati joyini fonar yordamida oʻrganmoqda.

LS6 Dornier компанияси томонидан қурилиб, 1941 йилда хизматга қабул қилинган. Дастлаб торпеда операциялари учун мўлжалланган қайиқ кейинчалик сувости кемаларига қарши курашиш учун қайта жиҳозланган ва чуқурлик бомбаларини ташлаш ускуналари билан таъминланган.

Тарихий маълумотларга кўра, 1943 йил 24 сентябрда қайиқ Игуменицадан Корфуга қараб ҳаракатланаётганида ҳужумга учраган. Энг эҳтимолий версияга кўра, унга олтита Италиянинг Reggiane Re.2002 қирувчи-бомбардимон самолёти ҳужум қилган.

Кема яқинидаги портлашлар унинг енгил алюминий корпусига жиддий зарар етказган ва ҳаракатланиш имкониятини чеклаган. Германия ҳарбийлари шикастланган LS6 ни таъмирлаш учун Пирейга тортиб боришга уринган.

Бироқ беш кун ўтиб, 29 сентябрда тортиш жараёнида зарарланган корпус босимга дош беролмай, ёрилиб кетган. Сув кеманинг ичига кириши натижасида LS6 Превеза соҳилидаги Митикас яқинида чўкиб кетган.

Экспертлар кеманинг ҳаводаги ҳужум натижасида бутунлай вайрон бўлмай, айнан тортиб кетилаётганда чўккани унинг яхши сақланишига ёрдам берганини таъкидламоқда. Алюминий конструкцияси ҳам LS6 нинг ўнлаб йиллар давомида нисбатан яхши ҳолатда қолишида муҳим омил бўлган.

Греция қонунчилигига кўра, 50 йилдан ортиқ вақт олдин чўккан кема ва самолёт қолдиқлари муҳофаза қилинадиган тарихий ёдгорликлар ҳисобланади. Шу сабабли LS6 нинг аниқ жойлашуви оммага ошкор қилинмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Экскаватордан топилган мушукча қурилишда «ходим» бўлдиЭкскаватордан топилган мушукча қурилишда «ходим» бўлдиБугун, 12:05АҚШнинг уч ҳудудида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди (фото)АҚШнинг уч ҳудудида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди (фото)Бугун, 11:52Мамонтлар қайтиши мумкинми? Олимлар кутилмаган режани бошладиМамонтлар қайтиши мумкинми? Олимлар кутилмаган режани бошладиБугун, 11:45Саудия Арабистонида дунёдаги энг тез аттракцион ишламоқда (видео)Саудия Арабистонида дунёдаги энг тез аттракцион ишламоқда (видео)Бугун, 11:34Аёл 11 ойлик ўғлини отасига бермаслик учун ўлдирдиАёл 11 ойлик ўғлини отасига бермаслик учун ўлдирдиБугун, 11:10Подмосковьеда 12 ёшли бола ўлдирилди: гумонда икки ўқувчи қизПодмосковьеда 12 ёшли бола ўлдирилди: гумонда икки ўқувчи қизБугун, 11:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди