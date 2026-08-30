Экскаватордан топилган мушукча қурилишда «ходим» бўлди
АҚШнинг Огайо штатида қурилишчилар экскаватор ичида қолиб кетган митти мушукчани қутқариб олишди. Бир неча ҳафталик мушукча оғир техника ичида қолиб кетган ва унинг овози ишчилар эътиборини тортган. Бу ҳақда People маълум қилди.
RiverReach Construction компаниясининг операцион супервайзери Чейз Гуэлло экскаваторни текшираётган вақтида мушукчанинг миёвлаганини эшитган. У техника остидаги оғир ҳимоя панелларини эҳтиёткорлик билан ечиб, ҳайвонни ташқарига чиқаришга муваффақ бўлган.
Ишчилар мушукчанинг онаси ва бошқа болаларини ҳам излашган, аммо унинг ёлғиз қолганини аниқлашган. Шундан сўнг қурилиш жамоаси унга ғамхўрлик қилишга қарор қилган.
Мушукча Sue деб номланган. Бу ном у топилган экскаваторни ишлаб чиқарган Komatsu бренди номи билан боғлиқ. Ҳозирча у вақтинча парваришда бўлиб, кейинчалик компаниянинг механиги хонадонида яшаши ва ишга ҳам бирга бориб-келиши режалаштирилган. Катта бўлгач, у компаниянинг «shop cat»и — яъни ишхона мушугига айланади.
Мушукчанинг ҳикояси ижтимоий тармоқларда тезда оммалашди. Компания томонидан жойланган видеолар миллионлаб марта кўрилган. Воқеадан хабар топган Komatsu компанияси эса Sue учун махсус митти ҳимоя каскаси ва хавфсизлик жилети тайёрлаб берди.
Шу тариқа, экскаватор ичида тасодифан топилган мушукча оддий қурилиш майдони меҳмонидан жамоанинг севимли рамзига айланди.
…