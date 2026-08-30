Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)
Автомобили жарима майдончасига жойлаштирилган ҳайдовчилар учун қулайлик яратилди. Энди транспорт воситасини жарима майдонидан олиб чиқиш учун рухсатномани онлайн тарзда олиш мумкин.
Энг муҳими, янги электрон хизматдан фойдаланиш учун алоҳида идорага бориш шарт эмас. Ариза электрон тарзда юборилади, текширув автоматлаштирилган тизим орқали амалга оширилади.
Хизматдан фойдаланиш ҳам мутлақо бепул.
Онлайн рухсатномани қаердан олиш мумкин?
Автомобили жарима майдончасида турган фуқаро рухсатномани my.gov.uz портали ёки унинг мобил иловаси орқали олиши мумкин.
Бунинг учун қуйидаги тартибда ҳаракат қилиш лозим:
my.gov.uz портали ёки мобил иловасига кириш.
Қидирув сатрига «Транспорт воситасини жарима майдонидан олиб чиқиш учун рухсатнома бериш» хизматини киритиш.
Тизим шакллантирган маълумотларни текшириш.
Керакли ариза турини танлаш.
Аризани электрон тарзда юбориш.
Фойдаланувчининг маълумотлари тизимда автоматик шакллантирилади.
Кейин нима бўлади?
Ариза юборилгандан кейин фуқаронинг иши автоматлаштирилган тарзда текширилади.
Тизим орқали:
транспорт воситасининг жарима майдонига жойлаштирилиш сабаби;
маъмурий ишнинг якунлари;
рухсатнома бериш учун зарур талаблар
ўрганилади.
Шундан сўнг барча талаблар бажарилгани аниқланса, фуқаронинг шахсий кабинетига электрон хабарнома юборилади.
Автомобилни қандай олиб чиқиш мумкин?
Рухсатнома тасдиқлангандан кейин ҳайдовчига қоғоз ҳужжат олиб бориш зарурати қолмайди.
Шахсий кабинетга келган электрон рухсатнома асосида транспорт воситасини жарима майдонидан олиб чиқиш мумкин бўлади.
Янги тартибнинг асосий қулайлиги — рухсатнома олиш жараёнини онлайн амалга ошириш мумкинлигида.
Хизмат учун пул тўлаш керакми?
Йўқ. Ушбу хизмат бепул тақдим этилади.
Шу сабабли жарима майдонидан автомобилни чиқариш учун рухсатнома олишда қўшимча хизмат ҳақи талаб қилинмайди.
Ҳайдовчилар учун нима ўзгаради?
Янги тартиб автомобили жарима майдонига қўйилган фуқароларнинг вақт ва ҳаракатларини тежашга қаратилган.
Аввал рухсатнома масаласини ҳал қилиш учун турли идораларга мурожаат қилиш талаб этилган бўлса, энди жараённинг муҳим қисми электрон шаклга ўтказилмоқда.
Бу эса хизматдан фойдаланишни соддалаштириши ва ортиқча оворагарчиликларни камайтириши мумкин.
Энг муҳими — жараённи онлайн бошлаш мумкин
Демак, автомобили жарима майдонига жойлаштирилган ҳайдовчи энди рухсатнома масаласини my.gov.uz орқали уйидан чиқмасдан бошлаши мумкин.
Автоматлаштирилган текширувдан сўнг талаблар бажарилса, электрон хабарнома шахсий кабинетга юборилади.
Янги хизматнинг энг катта қулайлиги шундаки, автомобилни жарима майдонидан чиқариш учун зарур рухсатномани энди онлайн ва бепул олиш имконияти пайдо бўлди.
…