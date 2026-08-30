Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)

·11·Авто
Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)

Автомобили жарима майдончасига жойлаштирилган ҳайдовчилар учун қулайлик яратилди. Энди транспорт воситасини жарима майдонидан олиб чиқиш учун рухсатномани онлайн тарзда олиш мумкин.

Энг муҳими, янги электрон хизматдан фойдаланиш учун алоҳида идорага бориш шарт эмас. Ариза электрон тарзда юборилади, текширув автоматлаштирилган тизим орқали амалга оширилади.

Хизматдан фойдаланиш ҳам мутлақо бепул.

Онлайн рухсатномани қаердан олиш мумкин?

Автомобили жарима майдончасида турган фуқаро рухсатномани my.gov.uz портали ёки унинг мобил иловаси орқали олиши мумкин.

Бунинг учун қуйидаги тартибда ҳаракат қилиш лозим:

  1. my.gov.uz портали ёки мобил иловасига кириш.

  2. Қидирув сатрига «Транспорт воситасини жарима майдонидан олиб чиқиш учун рухсатнома бериш» хизматини киритиш.

  3. Тизим шакллантирган маълумотларни текшириш.

  4. Керакли ариза турини танлаш.

  5. Аризани электрон тарзда юбориш.

Фойдаланувчининг маълумотлари тизимда автоматик шакллантирилади.

Кейин нима бўлади?

Ариза юборилгандан кейин фуқаронинг иши автоматлаштирилган тарзда текширилади.

Тизим орқали:

  • транспорт воситасининг жарима майдонига жойлаштирилиш сабаби;

  • маъмурий ишнинг якунлари;

  • рухсатнома бериш учун зарур талаблар

ўрганилади.

Шундан сўнг барча талаблар бажарилгани аниқланса, фуқаронинг шахсий кабинетига электрон хабарнома юборилади.

Автомобилни қандай олиб чиқиш мумкин?

Рухсатнома тасдиқлангандан кейин ҳайдовчига қоғоз ҳужжат олиб бориш зарурати қолмайди.

Шахсий кабинетга келган электрон рухсатнома асосида транспорт воситасини жарима майдонидан олиб чиқиш мумкин бўлади.

Янги тартибнинг асосий қулайлиги — рухсатнома олиш жараёнини онлайн амалга ошириш мумкинлигида.

Хизмат учун пул тўлаш керакми?

Йўқ. Ушбу хизмат бепул тақдим этилади.

Шу сабабли жарима майдонидан автомобилни чиқариш учун рухсатнома олишда қўшимча хизмат ҳақи талаб қилинмайди.

Ҳайдовчилар учун нима ўзгаради?

Янги тартиб автомобили жарима майдонига қўйилган фуқароларнинг вақт ва ҳаракатларини тежашга қаратилган.

Аввал рухсатнома масаласини ҳал қилиш учун турли идораларга мурожаат қилиш талаб этилган бўлса, энди жараённинг муҳим қисми электрон шаклга ўтказилмоқда.

Бу эса хизматдан фойдаланишни соддалаштириши ва ортиқча оворагарчиликларни камайтириши мумкин.

Энг муҳими — жараённи онлайн бошлаш мумкин

Демак, автомобили жарима майдонига жойлаштирилган ҳайдовчи энди рухсатнома масаласини my.gov.uz орқали уйидан чиқмасдан бошлаши мумкин.

Автоматлаштирилган текширувдан сўнг талаблар бажарилса, электрон хабарнома шахсий кабинетга юборилади.

Янги хизматнинг энг катта қулайлиги шундаки, автомобилни жарима майдонидан чиқариш учун зарур рухсатномани энди онлайн ва бепул олиш имконияти пайдо бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтдиBYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтдиБугун, 14:25Toyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилдиToyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилдиБугун, 12:21Hyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қиладиHyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қиладиКеча, 16:21Geely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқдиGeely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқдиКеча, 03:58Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?28.08, 19:37BYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатдиBYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатди28.08, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди