NASA ва SpaceX Крев-13 миссияси парвозини номаълум муддатга қолдирди

·2·Техно
NASA ва SpaceX Крев-13 миссияси парвозини номаълум муддатга қолдирди

NASA ва SpaceX мутахассислари Халқаро космик станцияга парвоз қилиши режалаштирилган Крев-13 космик кема экипажи миссиясини техник сабабларга кўра кейинга қолдиришди. Дастлаб сентябрь ойининг ўрталарига белгиланган ушбу муҳим старт кеманинг ҳаракат тизимида аниқланган носозлик сабабли вақтинча тўхтатилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, парвозни кечиктиришга Crew Dragon космик кема двигател қурилмасида оксидловчи сизиб чиқиши ҳолати сабаб бўлган. Ушбу жиддий камчилик стандарт предстарт тайёргарлиги жараёнида аниқланган бўлиб, ҳозирда муҳандислар барча зарур текширувларни амалга оширмоқда.

Ҳозирги вақтда мутахассислар олинган барча маълумотларни чуқур таҳлил қилмоқда. Барча хавфсизлик чораларини кўриб чиқиш ва зарур таъмирлаш-профилактика ишларини якунлаш учун маълум вақт талаб этилади.

Янги парвоз санаси кейинроқ эълон қилинади

Дастлабки режаларга кўра, NASA агентлиги Крев-13 миссияси Халқаро космик станцияга 12 сентябрдан эртароқ жўнаб кетмаслигини маълум қилган эди. Бироқ юзага келган техник муаммо ушбу жадвални ўзгартиришга мажбур қилди ва янги сана ҳозирча эълон қилинмади.

Мутахассислар барча ишлар якунига етгач, парвоз учун янги муддат расман эълон қилинишини билдиришди. Космик парвозларда хавфсизлик энг асосий устувор вазифа бўлгани боис, бундай эҳтиёт чоралари қатъий равишда бажарилади.

Мазкур миссия таркибидан халқаро жамоа ўрин олган бўлиб, унга тажрибали мутахассислар киритилган. Экипаж таркибига Роскосмос космонавти Сергей Тетерятников, NASA астронавтлари Жессика Уоткинс ва Люк Дилейни ҳамда Канада космик агентлиги вакили Джошуа Кутрик киради.

Тасдиқланган режаларга мувофиқ, Жессика Уоткинс кема командири лавозимига тайинланган. Люк Дилейни эса кема учувчиси вазифасини бажаради, Сергей Тетерятников ва Джошуа Кутрик эса миссия мутахассислари сифатида парвозда иштирок этишади.

NASASpaceXCrew DragonХалқаро космик станцияКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиApple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиБугун, 17:54SpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқардиSpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқардиБугун, 17:27Huawei компанияси HarmonyOS операцион тизимини халқаро бозорга олиб чиқмоқдаHuawei компанияси HarmonyOS операцион тизимини халқаро бозорга олиб чиқмоқдаБугун, 14:53Starship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиStarship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиБугун, 13:50Samsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норозиSamsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норозиБугун, 13:30Поко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтадиПоко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтадиБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди