NASA ва SpaceX Крев-13 миссияси парвозини номаълум муддатга қолдирди
NASA ва SpaceX мутахассислари Халқаро космик станцияга парвоз қилиши режалаштирилган Крев-13 космик кема экипажи миссиясини техник сабабларга кўра кейинга қолдиришди. Дастлаб сентябрь ойининг ўрталарига белгиланган ушбу муҳим старт кеманинг ҳаракат тизимида аниқланган носозлик сабабли вақтинча тўхтатилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, парвозни кечиктиришга Crew Dragon космик кема двигател қурилмасида оксидловчи сизиб чиқиши ҳолати сабаб бўлган. Ушбу жиддий камчилик стандарт предстарт тайёргарлиги жараёнида аниқланган бўлиб, ҳозирда муҳандислар барча зарур текширувларни амалга оширмоқда.
Ҳозирги вақтда мутахассислар олинган барча маълумотларни чуқур таҳлил қилмоқда. Барча хавфсизлик чораларини кўриб чиқиш ва зарур таъмирлаш-профилактика ишларини якунлаш учун маълум вақт талаб этилади.
Янги парвоз санаси кейинроқ эълон қилинадиДастлабки режаларга кўра, NASA агентлиги Крев-13 миссияси Халқаро космик станцияга 12 сентябрдан эртароқ жўнаб кетмаслигини маълум қилган эди. Бироқ юзага келган техник муаммо ушбу жадвални ўзгартиришга мажбур қилди ва янги сана ҳозирча эълон қилинмади.
Мутахассислар барча ишлар якунига етгач, парвоз учун янги муддат расман эълон қилинишини билдиришди. Космик парвозларда хавфсизлик энг асосий устувор вазифа бўлгани боис, бундай эҳтиёт чоралари қатъий равишда бажарилади.
Мазкур миссия таркибидан халқаро жамоа ўрин олган бўлиб, унга тажрибали мутахассислар киритилган. Экипаж таркибига Роскосмос космонавти Сергей Тетерятников, NASA астронавтлари Жессика Уоткинс ва Люк Дилейни ҳамда Канада космик агентлиги вакили Джошуа Кутрик киради.
Тасдиқланган режаларга мувофиқ, Жессика Уоткинс кема командири лавозимига тайинланган. Люк Дилейни эса кема учувчиси вазифасини бажаради, Сергей Тетерятников ва Джошуа Кутрик эса миссия мутахассислари сифатида парвозда иштирок этишади.
…