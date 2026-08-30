Toyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танлади

·15·Техно
Toyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танлади

Япониянинг Toyota автомобилсозлик гиганти ўзининг премиум бренди бўлган Lexus учун янги электр кроссоверини ишлаб чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу истиқболли моделни йиғиш жараёнида Tesla томонидан оммалаштирилган илғор технологиялар, хусусан, йирик алюминий қуймаларни ҳосил қилувчи гигакастинг усули татбиқ этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, гигакастинг технологияси кўплаб алоҳида майда деталларни битта йирик конструкцияга алмаштириш имконини беради. Бу эса ишлаб чиқариш жараёнидаги амалларни қисқартириб, тайёр автомобилнинг умумий оғирлигини сезиларли даражада камайтиради. Айниқса, электромобиллар учун бу омил ҳал қилувчи аҳамиятга эга, чунки енгилроқ кузов ҳаракатланиш учун сарфланадиган энергия миқдорини қисқартиради.

Янги технологиянинг афзалликлари

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги Lexus кроссоверида гигакастинг элементларининг қўлланилиши автомобилнинг оғирлигини камайтириш эвазига унинг юриш захирасини бир неча фоизга оширишга ёрдам беради. Гарчи машинанинг бошқа замонавий ишлаб чиқариш ечимлари сир сақланаётган бўлса-да, компания энг сўнгги ёндашувларни жорий этишга интилаётгани кўриниб турибди.

Toyota анъанавий тарзда ўзининг энг илғор технологияларини дастлаб Япония ёки АҚШдаги заводларида синовдан ўтказар эди. Бироқ бу сафар компания раҳбарияти тамомила бошқа йўлдан бориб, асосий эътиборни Хитой бозорига қаратишга қарор қилди.

Хитой бозоридаги кескин рақобат

Бундай қарорнинг асосий сабаби Хитой электромобиллар бозоридаги шиддатли рақобат билан изоҳланади. Ҳозирги кунда Lexus мазкур сегментда маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан сезиларли даражада ортда қолмоқда ва бренднинг Хитойдаги линиясида фақатгина RZ модели тўлақонли электромобил ҳисобланади.

Шу боисдан, янги электр кроссоверини ишлаб чиқариш Шанхайдаги янги Toyota заводида йўлга қўйилиши режалаштирилган. Лойиҳанинг ишга тушиши 2027-йил кузига мўлжалланган бўлиб, бу қадам бренднинг Хитойдаги мавқеини тиклашга хизмат қилиши кутилмоқда.

Дастлабки босқичда ишлаб чиқариш ҳажми нисбатан кам бўлиб, биринчи йил давомида ойига атиги 1000 тага яқин автомобил йиғилиши кутилмоқда. Бироқ кейинчалик Lexus йиллик ишлаб чиқариш ҳажмини ўн минглаб машиналаргача оширишни мақсад қилган.

Ҳозирги вақтда автомобилнинг номи, куч қурилмасининг хусусиятлари, батарея ҳажми ва аниқ юриш масофаси сир сақланмоқда. Шунингдек, асосий бозор сифатида Хитой кўзда тутилгани сабабли, мазкур кроссовер бошқа мамлакатларга экспорт қилинмаслиги ҳам истисно этилмайди.

ToyotaLexusГигакастингЭлектромобилШанхай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқдаSpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқдаБугун, 10:51Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиApple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиБугун, 08:03TSMC ва АҚШ олимлари сунъий интеллект учун СОТ-МRAM хотирасини яратдиTSMC ва АҚШ олимлари сунъий интеллект учун СОТ-МRAM хотирасини яратдиБугун, 04:27Apple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартирадиApple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартирадиБугун, 02:58Хитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетдиХитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетдиБугун, 01:51NASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайдиNASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайдиКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди