Toyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танлади
Япониянинг Toyota автомобилсозлик гиганти ўзининг премиум бренди бўлган Lexus учун янги электр кроссоверини ишлаб чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу истиқболли моделни йиғиш жараёнида Tesla томонидан оммалаштирилган илғор технологиялар, хусусан, йирик алюминий қуймаларни ҳосил қилувчи гигакастинг усули татбиқ этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, гигакастинг технологияси кўплаб алоҳида майда деталларни битта йирик конструкцияга алмаштириш имконини беради. Бу эса ишлаб чиқариш жараёнидаги амалларни қисқартириб, тайёр автомобилнинг умумий оғирлигини сезиларли даражада камайтиради. Айниқса, электромобиллар учун бу омил ҳал қилувчи аҳамиятга эга, чунки енгилроқ кузов ҳаракатланиш учун сарфланадиган энергия миқдорини қисқартиради.
Янги технологиянинг афзалликлариМутахассисларнинг таъкидлашича, янги Lexus кроссоверида гигакастинг элементларининг қўлланилиши автомобилнинг оғирлигини камайтириш эвазига унинг юриш захирасини бир неча фоизга оширишга ёрдам беради. Гарчи машинанинг бошқа замонавий ишлаб чиқариш ечимлари сир сақланаётган бўлса-да, компания энг сўнгги ёндашувларни жорий этишга интилаётгани кўриниб турибди.
Toyota анъанавий тарзда ўзининг энг илғор технологияларини дастлаб Япония ёки АҚШдаги заводларида синовдан ўтказар эди. Бироқ бу сафар компания раҳбарияти тамомила бошқа йўлдан бориб, асосий эътиборни Хитой бозорига қаратишга қарор қилди.
Хитой бозоридаги кескин рақобатБундай қарорнинг асосий сабаби Хитой электромобиллар бозоридаги шиддатли рақобат билан изоҳланади. Ҳозирги кунда Lexus мазкур сегментда маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан сезиларли даражада ортда қолмоқда ва бренднинг Хитойдаги линиясида фақатгина RZ модели тўлақонли электромобил ҳисобланади.
Шу боисдан, янги электр кроссоверини ишлаб чиқариш Шанхайдаги янги Toyota заводида йўлга қўйилиши режалаштирилган. Лойиҳанинг ишга тушиши 2027-йил кузига мўлжалланган бўлиб, бу қадам бренднинг Хитойдаги мавқеини тиклашга хизмат қилиши кутилмоқда.
Дастлабки босқичда ишлаб чиқариш ҳажми нисбатан кам бўлиб, биринчи йил давомида ойига атиги 1000 тага яқин автомобил йиғилиши кутилмоқда. Бироқ кейинчалик Lexus йиллик ишлаб чиқариш ҳажмини ўн минглаб машиналаргача оширишни мақсад қилган.
Ҳозирги вақтда автомобилнинг номи, куч қурилмасининг хусусиятлари, батарея ҳажми ва аниқ юриш масофаси сир сақланмоқда. Шунингдек, асосий бозор сифатида Хитой кўзда тутилгани сабабли, мазкур кроссовер бошқа мамлакатларга экспорт қилинмаслиги ҳам истисно этилмайди.
…